Elon Musk želi kupiti Ryanair koji je u sve većim problemima

Elon Musk se jučer poslijepodne u nizu objava na Platformi X javno raspitivao o mogućoj kupovini irske niskotarifne aviokompanije Ryanair. To je njegov najnoviji nagovještaj da bi mogao razmotriti preuzimanje kompanije koja se bori s problemima.

Musk je odgovarao na Ryanairovu šaljivu objavu na X-u, u kojoj se čini da se aviokompanija protivi uvođenju Wi-Fi-ja tokom leta. Ryaner je pitao: “Koliko bi koštalo da vas kupim?”. Zatim je dodao: “Zaista želim da Ryan bude šef Ryanaira. To je vaša sudbina.”

Nedugo nakon toga, zakačio je anketu na svoj X profil pitajući korisnike da li bi trebali kupiti kompaniju.

Moguće neprijateljsko preuzimanje

Neposredno prije 15:30 EST, anketa je imala nešto više od 300.000 glasova. 79% korisnika je reklo da.

Musk prodaje Wi-Fi usluge tokom leta putem SpaceX-ovih satelita Starlink.

Ryanair Holdings je javno trgovana kompanija. To znači da bi Musk morao izvršiti neprijateljsko preuzimanje ili dati ponudu za preuzimanje dioničarima kako bi stekao kontrolu.

Izvršni direktor Ryanaira: Musk je idiot

„Ne bih obraćao pažnju na Elona Muska, on je idiot“, rekao je izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary u podcastu krajem prošle sedmice. To je razbjesnilo Muska. „Vrlo je bogat, ali je i dalje idiot.“

Prema O'Learyju, godišnji trošak instaliranja antene potrebne za pristup Starlink satelitima na krovu aviona iznosi između 200 i 250 miliona dolara. Muskove usluge je opisao kao nedostupne.

U snimku podcasta objavljenom u četvrtak, O'Leary je odbacio ideju o instaliranju SpaceX-ovog satelitskog internet sistema Starlink na avionima Ryanaira. Rekao je da Elon Musk ne zna “nulu” o letenju i aerodinamičkom otporu.

Michael O'Leary; Fotografija: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Musk: Izvršni direktor Ryanaira je potpuni idiot

Musk je sljedećeg dana javno odgovorio na snimak, nazvavši O'Learyja “potpunim idiotom” i dodavši: “Otpustite ga”. To je potaknulo jednog korisnika da predloži Musku da kupi Ryanair i otpusti O'Learyja. To je probudilo Muskovo zanimanje. Odgovorio je sa “Dobra ideja”.

Ubrzo nakon što je X u petak pretrpio pad sistema na cijeloj platformi, Ryanair nalog, poznat po svojim duhovitim objavama, našalio se na račun Muska. Pitali su: “Možda vam treba Wi-Fi?”. Zatim je Musk uzvratio sugerirajući da bi mogao pokušati kupiti Ryanair. I da na čelo kompanije postavi osobu po imenu Ryan. Do jučer poslijepodne prikupio je 9,5 miliona pregleda.

Martina Di Likosa, novinarka Forbesa