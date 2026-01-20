Nakon poliestera sportska moda se okreće vintage stilu

Kako udobnost, kvalitet i održivost i dalje dominiraju razgovorima o budućnosti potrošačkih navika, oni koji su se zasitili usko krojenih silueta i poliesterskih mješavina zemljanih tonova, koje čine većinu savremene sportske odjeće, sve se češće okreću second-hand izvorima kako bi iz temelja izgradili vintage garderobu za vježbanje.

Preferencija prirodnih vlakana

Glavna privlačnost ovog trenda nošene odjeće, idealne za svakodnevne treninge, nadilazi vizuelnu estetiku vintage stilova, silueta i paleta boja od prije otprilike dvije decenije, bez obzira na aktuelnu godinu i više je povezana s fizičkim karakteristikama koje ti odjevni komadi posjeduju. Ono što u najvećoj mjeri doprinosi dugovječnosti i današnjoj popularnosti ovih sada vrlo traženih komada jeste, prije svega, njihov sastav tkanine.

Prirodno dobijeni tekstili poput vune, lana i dominantnog pamuka ne samo da su posljednjih godina privukli pažnju potrošača, već su i ključni pokretač rasta vintage sportske odjeće.

„U posljednje dvije godine primijetila sam da interes za prirodne materijale postepeno prelazi iz nišne teme u širi, makro trend u modi“, rekla je Molly Rooyakkers, istraživačica mode i analitičarka podataka koja dijeli trendove i statistike na društvenim mrežama.

„Mislim da se taj trend prvi put pojavio nakon pandemije, kroz veću otvorenost prema kupovini u second-hand i vintage radnjama, uz zamor od mikrotrendova iz 2020-ih, kao i obnovljeni fokus na ‘investicione komade’ (kada smo svi bili opsjednuti ‘tihim luksuzom’)“, rekla je.

„U novije vrijeme, taj razgovor se proširio i na kategorije koje su tradicionalno bile dominirane sintetikom, poput sportske odjeće“, dodala je.

Prema statistici iz istraživanja Cotton Incorporated’s 2025 Lifestyle Monitor Survey, godišnje studije koja je obuhvatila 13.026 potrošača u trinaest zemalja, „tri od četiri (75 posto) potrošača preferiraju odjeću od pamuka, pamučnih mješavina ili trapera, daleko ispred vještačkih vlakana poput poliestera, elastina i viskoze“.

Isto istraživanje pokazuje da je „više od polovine (59 posto) globalnih potrošača spremno platiti više za odjeću napravljenu od prirodnih vlakana poput pamuka, navodeći udobnost (66 posto) i kvalitet (63 posto) kao ključne razloge“.

Ova sklonost prirodnim vlaknima, koja povezuje gotovo sve poklonike trenda second-hand sportske odjeće, ali i one koji kupuju novu odjeću, proizlazi iz tri glavna faktora: udobnosti, ekološke osviještenosti i finansijske isplativosti.

Zbog rastuće kupovne moći generacije Z, demografske skupine zdravstveno osviještenih potrošača posvećenih održivom načinu nabavke odjeće uprkos aktuelnim ekonomskim izazovima, većina kupaca traži odjevne predmete od udobnih materijala koji su bolji za okoliš i vrijedni ulaganja zbog svoje dugotrajnosti.

„Lično, iz onoga što sam vidjela kroz razgovore na društvenim mrežama i u različitim modnim krugovima, ljudi žele dobiti ono što plaćaju“, rekla je Arbela Capas, autorica Substack biltena The Changing Room, u intervjuu.

„Mislim da su se modni potrošači u posljednje vrijeme osjećali pomalo prevarenima, nakon što su shvatili da skupo ne znači uvijek i kvalitetno“, dodala je. „Postavljaju pitanja: od čega je naša odjeća zapravo napravljena? Šta znači imati dobro konstruisan odjevni komad od kvalitetnih materijala koji traje? To se očigledno povezuje i s odbacivanjem pretjeranog konzumerizma, kao i s pokušajima da se bude promišljeniji u izboru materijala.“

Prilagođavanje trenda

Kada je riječ o budućnosti ovog trenda, održavanje zamaha bit će ključno za njegov održivi rast unutar ciklusa prirodnih materijala. Trenutno, popularnost second-hand sportske odjeće postoji gotovo isključivo unutar vintage maloprodaje. Međutim, karakteristike koje čine ovaj trend, prirodna vlakna, opuštene siluete i jarke boje, predviđa se da će se postupno probijati kroz modnu industriju, ne samo preplaviti mainstream tržište, već i inspirisati prilagodbe na modnim pistama.

„Već vidimo rane signale u načinu na koji brendovi komuniciraju, poput snažnog marketinškog isticanja riječi ‘pamuk’, čak i kada su komadi i dalje miješani sa sintetikom“, rekla je Rooyakkers. „Kako se pismenost potrošača o tkaninama povećava, brendovi će biti primorani da te tvrdnje učine smislenijim. Očekujem više kolekcija koje u prvi plan stavljaju prirodna vlakna, uključujući 100-postotne pamučne sportske setove, kao i eklektičnije, ‘mix-and-match’ stilove inspirisane thrifting kulturom.“

Slično tome, Capas predviđa da će i luksuzni, naslijeđeni brendovi i masovni trgovci početi posezati za svojim arhivama atletskih silueta iz 1990-ih i ranih 2000-ih, te ih reinterpretirati u savremenim ready-to-wear kolekcijama. Brendovi koji te stilove autentično ožive koristeći visokokvalitetne materijale, prirodna vlakna i tradicionalne krojeve zadobit će naklonost potrošača, dok će oni koji nude jeftine verzije radi puke estetske popularnosti zaostajati.

„Definitivno to vidim“, rekla je Capas. „Samo će biti zanimljivo vidjeti kako.“



