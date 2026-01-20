Trump zaprijetio carinama od 200 posto na francuska vina kako bi dobio Macronovu podršku Odboru za mir

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carina od 200 posto na francuska vina i šampanjce, u očitom pokušaju da nagovori francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pridruži njegovoj inicijativi Odbora za mir, usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, prenosi Reuters.

Trumpova inicijativa, koja bi započela rješavanjem situacije u Gazi, a zatim se proširila i na druge sukobe, otvara pitanja o ulozi Ujedinjenih nacija, a izvor blizak Macronu rekao je za Reuters da francuski predsjednik namjerava odbiti poziv za pridruživanje.

Na pitanje o Macronovom stavu, Trump je rekao: „Je li to rekao? Pa, niko ga ne želi jer će vrlo brzo biti van funkcije.“

„Uvest ću carinu od 200% na njegova vina i šampanjce i on će se pridružiti, ali ne mora se pridružiti“, rekao je Trump.

SAD najveće tržište za francuska vina i žestoka pića

Vina i žestoka pića iz EU koja se izvoze u SAD trenutno podliježu carini od 15%, stopi koju Francuzi žele smanjiti na nulu, nakon trgovinskog sporazuma SAD-EU prošlog ljeta u Škotskoj. SAD su najveće tržište za francuska vina i žestoka pića, s izvozom od 3,8 milijardi eura u 2024.

„Činjenica da dobijamo sve više prijetnji učinit će industriju manje pogodnom za ulaganja, otežat će kompanijama donošenje odluka o vlastitim investicijama“, rekao je Laurence Whyatt, šef istraživanja evropskih pića u Barclaysu, za Reuters.

„Morat će biti oprezniji, zadržati dio gotovine, ne ulagati, jer moraju biti u stanju izdržati oluje kada se pojave“, dodao je.

Boce francuskog vina izložene su na prodaju u supermarketu u Parizu, Francuska/Foto/Reuters/Benoit Tessier

„Ove izjave predsjednika Sjedinjenih Država moraju se shvatiti ozbiljno, ali uz prisebnost“, rekao je Gabriel Picard, predsjednik francuskog lobija izvoznika vina i žestokih pića FEVS. Udruženje je naglasilo da se pitanje mora rješavati na evropskom nivou, jedinstveno i koordinirano.

Francuska industrija vina i žestokih pića pretrpjela je pad od 20–25% poslovanja u SAD-u u drugoj polovini prošle godine nakon prethodnih carinskih mjera, rekao je Picard Reutersu prije najnovije prijetnje.

Jedan Macronov savjetnik izjavio je da je Jelisejska palata primila na znanje Trumpove izjave i naglasio da su prijetnje carinama radi utjecaja na vanjsku politiku treće strane neprihvatljive.

EU smatra da su carine sredstvo ucjene

Evropljani razmatraju vlastiti odgovor u vidu carina u vrijednosti od 93 milijarde eura, pa čak i korištenje instrumenta EU za borbu protiv prisile („Anti-Coercion Instrument“) kako bi uzvratili na odvojenu prijetnju povećanjem carina protiv grupe evropskih država zbog Grenlanda.

„To je brutalno, osmišljeno je da nas slomi, to je sredstvo ucjene. Sve ovo je skandalozno“, rekla je francuska ministrica poljoprivrede Annie Genevard za informativni kanal TF1.

„Imamo alate; Evropljani moraju preuzeti odgovornost. Ne možemo dozvoliti takvu eskalaciju.“

Trump je i ranije prijetio carinama od 200% na vino i druga alkoholna pića uvezena iz EU, uključujući i prošlog marta, kada su se transatlantske trgovinske tenzije pojačale.

Vlade su oprezno reagirale na Trumpov poziv za pridruživanje Odboru za mir, plan za koji su diplomati rekli da bi mogao naštetiti radu Ujedinjenih nacija.

Nacrt povelje, koji je američka administracija poslala na oko 60 zemalja, poziva članice da doprinesu s milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje duže od tri godine, navodi se u dokumentu koji je vidio Reuters.