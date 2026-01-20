Neboderi koji dodiruju nebo: 10 najviših zgrada svijeta 2026.

Savremeni gradovi često se prepoznaju po svojim impresivnim neboderima, koji predstavljaju vrhunac arhitekture, tehnologije i ljudske ambicije. Među njima, Burj Khalifa u Dubaiju i dalje dominira nebom sa svojih 829,8 metara. Ovaj legendarni neboder sa 163 sprata nije samo najviša zgrada na svijetu, već i mjesto sa najvišim restoranom i vidikovcima, vidljivim čak i sa 95 kilometara udaljenosti. Posjetioci mogu uživati u spektakularnom pogledu sa 124., 125. i 148. sprata.

U Aziji se visinom ističe i Merdeka 118 u Kuala Lumpuru, završena 2022. godine. Sa svojih 828 metara, ovo je najviša zgrada u Aziji, a posjetioci mogu obići vidikovac na 115. i 116. spratu. Shanghai Tower u Šangaju, smješten u finansijskom distriktu Pudong, poznat je po održivoj gradnji, uključujući vjetroturbine i sistem za prikupljanje kišnice, što ga čini jednim od najodrživijih supervisokih nebodera na svijetu.

U Saudijskoj Arabiji, Abraj Al Bait Clock Tower u Mekki predstavlja ikonu vjerskog i arhitektonskog pejzaža. Ovaj ogromni kompleks, smješten u neposrednoj blizini Velike džamije, nudi muzej i vidikovac na 120. spratu sa panoramskim pogledom na grad. Ping An Finance Center u Shenzhenu kombinira poslovne prostore, hotel i trgovačke površine, a njegove liftove koji dostižu brzinu od 36 km/h čine putovanje do vrha nevjerovatno brzim i uzbudljivim.

U Kini, Goldin Finance 117 u Tianjinu je najviša nenastanjena zgrada na svijetu, čija je gradnja zaustavljena, dok Lotte World Tower u Seulu nudi svjetski poznati stakleni vidikovac Seoul Sky, koji pruža impresivan pogled na glavni grad Južne Koreje.

The Burj Khalifa REUTERS/Amr Alfiky

U Sjedinjenim Američkim Državama, One World Trade Center u New Yorku stoji na mjestu originalnog WTC-a i pruža panoramske poglede na Manhattan kroz vidikovac i tri panoramska restorana. Kina je još jednom prisutna sa Tianjin CTF Finance Center i Guangzhou CTF Finance Center, oba visokih 530 metara, sa brzim liftovima i modernim dizajnom koji oblikuju skyline svojih gradova. China Zun (CITIC Tower) u Pekingu, inspirisan tradicionalnom kineskom posudom za vino „Zun“, simbolizuje novu eru kineske arhitekture.

Evropa se može pohvaliti Lakhta Center u Sankt Peterburgu, Rusija, dok je u Africi najviša zgrada Iconic Tower u Novoj administrativnoj prijestolnici Egipta. Okeaniju dominira Q1 Tower na Gold Coastu u Australiji, a Južnu Ameriku Gran Torre Santiago u Čileu. Čak i u Antarktiku, istraživačka stanica Vostok predstavlja najvišu stalnu strukturu na kontinentu, iako „samo“ 17,5 metara visine.

U budućnosti, Jeddah Tower u Saudijskoj Arabiji planira da pomjeri granice ljudske ambicije, sa visinom od 1.000 metara, čime bi postao prvi neboder na svijetu viši od jednog kilometra. Završetak se očekuje oko 2028. godine, a njegova gradnja već izaziva veliko interesovanje širom svijeta.

