Musk je 2024. godine donirao 474 miliona dolara, uglavnom fondacijama koje kontroliše

Elon Musk, najbogatija osoba na svijetu i prva čije je bogatstvo premašilo 700 milijardi dolara nakon što je njegov platni paket u Tesli odobren prošlog petka, raspodijelio je 474 miliona dolara u humanitarne svrhe u 2024. godini.

Međutim, kao i 2023. godine, velika većina donacija završila je kod organizacija koje on sam kontrolira, prema najnovijoj poreznoj prijavi Fondacije Musk, objavljenoj u ponedjeljak. Istovremeno, fondacija i dalje ne ispunjava zakonski minimum – obavezu da godišnje distribuira najmanje pet posto svojih sredstava, kako to zahtijeva Porezna uprava SAD-a (IRS).

Najveći pojedinačni primalac finansiranja ove godine bila je Fondacija (The Foundation), neprofitna organizacija koju je Musk osnovao 2021. godine radi izgradnje i rada osnovne i srednje škole usmjerene na STEM, a na kraju i univerziteta, u Austinu u Teksasu. Prema poreskim prijavama, Musk je više nego udvostručio iznos donacije u odnosu na prethodnu godinu, plativši 370 miliona dolara “za podršku radu škole i obrazovnih programa”.

Musk je otvorio svoju prvu neprofitnu školu još 2014. godine u Hawthorneu u Kaliforniji. Nazvana Ad Astra, što na latinskom znači “do zvijezda”, škola je bila namijenjena njemu i djeci zaposlenika SpaceX-a. Deset godina kasnije, taj model poslužio je kao osnova za njegov najnoviji obrazovni projekt: Osnovnu školu Ad Astra u blizini SpaceX-ovog objekta u Bastropu u Teksasu. Planovi su predviđali snažan fokus na STEM područja i nastavu zasnovanu na Montessori principima. Međutim, nedavni dokumenti državne agencije Texas Health and Human Services, koje je izvijestio The New York Times, otkrivaju da je ustanova odstupila od tih ciljeva i trenutno funkcionira kao “licencirani program brige o djeci” za samo desetero djece. Od 2023. godine Musk nije javno otkrio nove informacije o planovima za otvaranje univerziteta.

Druga najveća donacija Fondacije Musk, u iznosu od 35 miliona dolara, možda još nije stigla do određenih humanitarnih organizacija. Musk je taj novac usmjerio u takozvani fond kojim upravljaju donatori (DAF) pri Fidelity Charitable, mehanizam koji u suštini funkcionira kao filantropski račun na koji se sredstva mogu izdvajati za buduće donacije, bez obaveze da ih ikada isplate. Donatori koji koriste DAF-ove mogu ostvariti poreske olakšice prije nego što se novac distribuira stvarnim humanitarnim organizacijama i nisu dužni otkriti kome i u kojem iznosu doniraju. Predstavnik Elona Muska nije odgovorio na upit Forbesa o statusu sredstava koja se nalaze na DAF računu kod Fidelity Charitable.

Treća najveća donacija Fondacije Mask, više od 7 miliona dolara, otišla je organizaciji Baylor Scott & White Healthcare, najvećoj neprofitnoj zdravstvenoj mreži u Teksasu, koja upravlja više bolnica, centara za njegu pacijenata i osiguravajućom kompanijom Baylor Scott & White Health Plan.

Fotografija: Reuters/Nathan Howard

Musk je također dao niz manjih donacija drugim neprofitnim organizacijama, uglavnom onima koje se bave zdravstvom, obrazovanjem i pomoći u slučaju katastrofa. Među novim primaocima sredstava ove godine su dvije jevrejske institucije – Muzej holokausta u Los Angelesu i Evropsko jevrejsko udruženje. Početkom 2024. godine, Musk je optužen za izražavanje antisemitskih stavova na svojoj društvenoj mreži X, optužbe koje je pokušao opovrgnuti posjetom Izraelu i memorijalnom logoru Auschwitz.

Ukupno je Muskova fondacija od 2010. godine donirala više od 1,1 milijardu dolara. Istovremeno, posjeduje imovinu vrijednu 14,7 milijardi dolara, od čega se značajan dio vjerovatno nalazi u dionicama Tesle.

Deset najvećih primalaca donacija od Muskove fondacije u 2024. godini:

Fondacija

Iznos: 370 miliona dolara (tri odvojene donacije)

Svrha: Finansiranje škola sa fokusom na STEM oblasti.

Dobrotvorna organizacija Fidelity

Iznos: 35 miliona dolara (dvije odvojene donacije)

Svrha: Finansiranje neobjavljenih humanitarnih organizacija.

Baylor Scott & White zdravstvena zaštita

Iznos: 7,1 milion dolara

Svrha: Podržati jedan od najvećih neprofitnih zdravstvenih sistema u SAD-u.

Fondacija X Prize

Iznos: 5,4 miliona dolara

Svrha: Finansiranje nagrade za inovacije u tehnologijama uklanjanja ugljika.

Škola Windward

Iznos: 5 miliona dolara

Svrha: Finansiranje pripremne škole u Los Angelesu koju je Muskov sin završio 2024. godine.

Setonov fond

Iznos: 5 miliona dolara

Svrha: Podržati zdravstvene inicijative u pridruženim medicinskim centrima u Teksasu.

Austin Habitat for Humanity

Iznos: 5 miliona dolara

Svrha: Finansiranje pristupačnog stanovanja i razvoja zajednice u Austinu, Teksas.

Fondacija Digital Harbor

Iznos: 3,2 miliona dolara

Svrha: Podržati STEM obrazovanje i digitalnu pismenost mladih u Baltimoreu i širom SAD-a.

Univerzitet Teksasa u Austinu

Iznos: 3,2 miliona dolara

Svrha: Podrška radu univerziteta i obrazovnim programima.

Projekt Sveti Bernard

Iznos: 2,4 miliona dolara

Svrha: Finansiranje pomoći za prirodne katastrofe u okviru nacionalne neprofitne organizacije sa sjedištem u New Orleansu.

Julie Goldenberg, saradnica Forbesa

