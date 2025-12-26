Izraelska kompanija iz Turske seli proizvodnju u BiH – investicija 4,7 miliona dolara

Izraelska kompanija Aktiv Israel Akril Industries LTD, članica Milestone Group, sa sjedištem u Ashdodu, planira izgraditi tvornicu u Gradišci u BiH. Planirana vrijednost projekta koji bi mogao uposliti 160 radnika, iznosi četiri miliona eura (4,7 miliona dolara). Prema objavljenim informacojama, razgovori o ulaganju traju još od decembra 2024.godine, a ovog mjeseca Vlada RS je potpisala Memorandum o razumijevanju s ovom kompanijom, čime je formalno započet proces realizacije investicije.

Prema dostupnim informacijama, izraelska firma planira preseliti proizvodnju iz Turske u BiH, a nova fabrika u Gradišci bi proizvodila akrilne kade, tuš kabine, panele, umivaonike i i srodne sanitarne proizvode.

Za sada nisu objavljeni razlozi preseljenja iz Turske, niti tačni rokovi za završetak izgradnje i početak proizvodnje u BiH.

“Investitori planiraju izgradnju fabrike u vrijednosti od četiri miliona eura i zapošljavanje do 160 radnika, kao i saradnju sa lokalnim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima, te primjenu savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u svom poslovanju”, navode iz Vlade RS.