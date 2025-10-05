Italijanski PMP Industries otvorio novi integrisani pogon za proizvodnju i livnicu – evo koliko će bh. radnika biti zaposleno

Italijanska kompanija PMP Industries otvorila je prije nekoliko dana u BiH novi integrisani pogon za proizvodnju i livnicu – investicija vrijedna 35 miliona dolara. Pogon za proizvodnju i livnica PMP Drive Systems a.d. Laktaši, nalaze se u Aleksandrovcu, u blizini Laktaša, a kako su naveli iz kompanije, pogon je jedinstven u Evropi za komponente od lijevanog željeza, te integriše cijeli proces od sirovine do gotovog proizvoda. PMP Industries će proizvoditi dijelove za građevinske mašine – visokotlačne pumpe i pogone za električne mašine.

Osiguravanjem primarnih proizvodnih procesa lokalno, garantovat će kontinuitet proizvodnje za sjedište grupe u Coseanu, Italija, gdje se očekuje da će se kapacitet udvostručiti do 2028. godine. Osnivač i predsjednik Luigino Pozzo naglasio je da ova investicija nije samo industrijska prekretnica, već i dio šire mape inovacija osmišljene za suočavanje s izazovima postglobalizacije.

„Ovim projektom, PMP Industries jača svoju ulogu tehnološki vođene kompanije posvećene održivom razvoju, pozicionirajući evropsku proizvodnju kao globalni standard za inovacije i konkurentnost“, navode u PMP Industries. Ova visokoautomatizovana tvornica i najsavremenija livnica u Evropi, u BiH donosi najviše standarde sigurnosti, efikasnosti i ekološke odgovornosti.

Kako su rekli u Vladi Republike Srpske, u prvoj fazi fabrika će zapošljavati 100 radnika, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao povećati, kao i investicija.

Itaijanski konglomerat, posluje u Evropi, Jugoistočnoj Aziji, Južnoj Americi, Sjevernoj i Centralnoj Americi, Indiji i Kini, a u bh. entitetu RS prisutan je od 2006. godine, nakon što su privatizirali „Jelšingrad“.