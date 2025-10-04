Trump na kovanici od jednog dolara povodom 250 godina od proglašenja američke nezavisnosti

Nakon što je ove godine lansirao vlastitu kriptovalutu pod nazivom $TRUMP, baziranu na Solana blockchainu, američki predsjednik trebao bi dobiti i stvarnu kovanicu od 1 dolar na kojoj će biti njegov lik.

Ministarstvo finansija SAD-a saopćilo je kako razmatra izradu kovanice od jednog dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa kako bi se obilježila 250. godišnjica proglašenja nezavisnosti SAD-a sljedeće godine.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Prema nacrtima dizajna koje je na X-u objavio blagajnik Brandon Beach, dizajn prikazuje Trumpovu sliku s podignutom šakom na jednoj strani novčića, uz riječi “borba, borba, borba”, podsjećajući na njegovu reakciju nakon što je preživio pokušaj atentata prošle godine tokom izborne kampanje, dok je na drugoj strani prikazan Trumpov profil, iznad kojeg stoji rečenica “In God we trust” i godina 1776 i 2026.

„Iako konačni dizajn novčića od 1 dolara još nije odabran za obilježavanje 250 godina proglašenja nezavisnosti, ovaj prvi nacrt dobro odražava trajni duh naše zemlje i demokratije, čak i pred ogromnim izazovima,“ izjavio je glasnogovornik Ministarstva finansija u saopćenju, prenosi Reuters.

Više informacija o novčiću trebalo bi biti objavljeno nakon što se okonča situacija sa Saveznom vladom SAD-a, koja je privremeno zatvorena nakon što Kongres i predsjednik nisu postigli dogovor o budžetu.

Glasnogovornik Ministarstva finansija rekao je za CNBC da konačni dizajn za kovanicu od jednog dolara u spomen na godišnjicu još nije odabran.