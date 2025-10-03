Posjetili smo najveću gaming konvenciju u BiH – Tri dana gejminga, animea, mange i cosplaya

U Sarajevu je danas počela gaming konvencija ConnectCon powered by Hisense koja će trajati od 3. do 5. oktobra. Trodnevni događaj okuplja najširi spektar gejming zajednice, influensera, developera, tehnoloških brendova i sadržaja za mlade, te je i ove godine privukao brojne ljubitelje videoigara, animea, mange i cosplaya.

“Po uzoru na Zagreb, Beograd i sve velike svjetske gradove, mi smo donijeli konvenciju u Sarajevo. Ovo je već druga godina zaredom u kojoj smo okupili veliki broj influencera, ljubitelja gaminga, esporta i casual gaminga – onih koji nisu profesionalci ali vole da igraju. Događaj okuplja cijelu cosplay zajednicu, koja je kod nas često zapostavljena, dok je u regiji vrlo rasprostranjena”, kazala je za Forbes BiH Matea Alikadić iz Udruženja centar za razvoj i promociju novih tehnologija i esporta Arena, koje je i organizator gaming spektakla u glavnom bh. gradu.

Iskustva koja će najmlađi dugo pamtiti

Među učesnicima gaming konvencije su najpoznatiji influenceri regije: Cerix, Saurus Gang, GallaSandalla, Vicostein, xStojak i xJecika, Bibo TV, Barbi Afrika, Tixyca, Lalić Miloš, koji će se ovog vikenda družiti sa fanovima, biti dijelom raznih aktivnosti i kreirati iskustva koji će najmlađi dugo pamtiti.

“Ove godine imamo preko 50 cosplayaša, što nas dovodi u situaciju da smo jedno od najvećih takmičenja na Balkanu u toj oblasti. Ovo su nove generacije, nove tehnologije. Traže nove sajmove, festivale, konvencije. Mi smo kao pioniri onoga što gaming jeste u BiH napravili prošlogodišnju konvenciju. I evo, ove godine smo na puno većem nivou nego prošle i nadamo se da će u narednom periodu biti još više i bolje”, ističe Alikadić i dodaje kako je influensera puno na sceni, te da se trude da izaberu one čiji sadržaj je adekvatan za djecu.

“Mi uvijek zagovaramo balans. Ako je okej igrati igrice, onda hajmo igrati i fudbal, košarku, voziti biciklo. Ovdje imamo i fudbalski i košarkaški teren, tako da se mladi mogu okušati i u sportu. Time želimo stalno promovisati ravnotežu i pokušavamo tehnologije koje su nam dostupne koristiti na najbolji mogući način”, kaže ona.

Tematske zone

ConnectCon nudi 13 tematskih zona za sve uzraste i interesovanja u dvorani Mirza Delibašić. Arena i VIP zona donose ekskluzivna gaming iskustva. Na glavnoj bini traje cjelodnevni zabavni program uz igre i nagrade. U Casual Gaming i Racing zoni možete igrati popularne naslove i isprobati trkačke simulacije. AFK i Expo zona nude društvene igre i promocije poznatih brendova. Spotlight zona je idealna za fotografisanje s influenserima i cosplayerima, a Kids zona je sigurna igraonica za najmlađe. IRL sportska zona uključuje fudbal, basket i takmičenja. ConnectCon Cafe i edukativni program spajaju hranu, piće i zanimljive panele. Na Bazzaru posjetitelje očekaju rukotvorine, suveniri i kolekcionarski predmeti.

Jedan od influensera koji se odazvao ovom događaju je Filip Ščrbak. On i njegova porodica kreiraju YouTube sadržaj, a poznati su kao Saurus Gang. Kreirali su i vlastiti brend.

“Saurus Gang brend je nastao prije sedam godina. Ime Saurus, dolazi od najdražeg dinosaurusa mog sina Liama, a Gang, jer smo mi porodica. Mi smo YouTuberi, a izbacili smo proizvode kako bi mogli snimati bolje videe i kako bi publika mogla kupiti, za uspomenu, dio naših proizvoda, a time i finansijski podržavati naš rad” kaže Filip.

Saurus Gang, Foto: Lični arhiv

Među mladim kreativcima je i Lara Tomas, koja se bavi ručnim radovima, radi minijature inspirisane različitim filmovima, reciklira stare igračke i pravi nove, te šije različite kostime. Na Connectconu izlaže svoje torbice. “Prošle godine nisam bila u mogućnosti priključiti se ovom događaju, a ove godine jesam, djelimično da se uključim u cosplay grupu u BiH, a djelimično da proširim svoj ručni rad”, kazala je.

Lara Tomas, cosplay Lord of the Rings, Foto: Amela Hasanbašić

“Danas kao Thor, a sutra Red Hood”

Pored Lare, ljubitelj cosplaya je i Kenan Babić, koji se prvog dana gaming konvencije odlučio predstaviti kao Thor. Inače se bavi autoindustrijom, a cosplay mu je hobi. “Danas sam došao kao Thor, a sutra kao Red Hood, lik iz DC Comicsa, jednog od Batmanovih učenika. Treći dan dolazim kao Wolverine iz Marvelovih stripova”, kaže nam.

Kenan Babić kao Thor, Foto: Amela Hasanbašić

Pored influencera, na događaju su i ljubitelji animea i mange. Danko Kovačić, govorio je ispred “Debilana podcasta”, a koji je stvoren kao outlet za underground kulturu od geek kulture do hip hopa. “Jedan dio Debilane su kineski crtani kao podcast, a otvorili smo i shop koji omogućava ljudima da naruče originalne figurice iz Japana, da ne bi morali naručivati sa stranih tržišta. Sve radimo interno, sami, a cilj nam je da postanemo najveće ime na Balkanu, od animea do mangi. Stigli smo na poziv ConnectCona, koji su nas prepoznali po našim kvizovima, gdje ljudi mogu da testiraju svoje znanje o anime i mangama, gdje smo veoma rigorozni. Radimo i debate, dodajemo elemente humora i zabave”, kaže Kovačić.

Ekipa “Debilana”, Foto: Amela Hasanbašić

Globalni prihodi od video igara

Govoreći o tržištu dodaje kako dobavljači videoigrica ne vide BiH kao profitabilno tržište, jer nije dio Evropske unije, a njihova ekipa, kroz svoj rad, pokušava podići svijest o ovome problemu. “Mi želimo da dignemo svijest na viši nivo, da bi ljudi mogli više ulagati u našu državu kroz igrice i anime”, dodao je.

Prema najnovijim podacima globalni prihodi od video igara, do kraja ove godine trebali bi dostići približno 522,46 milijardi američkih dolara, a očekivanja su da će tržište nastaviti rasti do 2029. godine.

Procjena je da je širom svijeta oko 3,32 milijarde aktivnih igrača videoigara, od čega dvije trećine navode opuštanje kao razlog za igranje videoigara.

Tržište u BiH

U Bosni i Hercegovini ovaj sektor još uvijek je u fazi razvoja. Prema izvještaju iGaming Today, očekuje se da će tržište iGaminga u BiH doseći prihod od približno 74,39 miliona eura do kraja 2025. godine, s godišnjom stopom rasta (CAGR) od 4,72% do 2029. godine. Tokom 2022. godine prihod bh. kompanija iznosio je nešto više od 1,2 miliona KM, a dobit manja od 30.000 KM. Mnoge firme ne zarađuju isključivo od gaminga.

Mobilni gaming postaje sve popularniji, što pokazuje promjenu u ponašanju korisnika.

Foto: Amela Hasanbašić

Na drugoj gaming konvenciji predstavljen je i program Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom „Svijet mogućnosti“, koji promoviše podršku i inkluziju osoba s invaliditetom. Programu su se pridružili i članovi udruženja Oaza.

Unikatne rukotvorine udruženja Oaza, Foto: Amela Hasanbašić

„Mi smo borci za inkluziju i pridružili smo se s izložbenim štandom unikatnih rukotvorina koje naši članovi izrađuju u radno-okupacijskim radionicama u našem Dnevnom centru, koje pohađaju svakodnevno od 10:00 do 14:00“, kaže Lejla Hreljić Vučić, socijalni radnik Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza”.

Amela Hasanbašić