Emil Tedeschi: Kapital s karakterom – priča o viziji, otpornosti i odgovornosti (VIDEO)

Na drugoj konferenciji Horizonti kapitala, koju je organizovala ASA Banka,u partnerstvu sa Forbes Adria, bh. i regionalna poslovna zajednica imala je priliku da čuje izuzetno iskren i nadahnjujući razgovor s Emilom Tedeschijem, osnivačem i predsjednikom Uprave Atlantic Grupe, jedne od najuspješnijih i najuticajnijih kompanija u jugoistočnoj Evropi. U razgovoru koji je moderirao Ivan Radak, urednik Forbes Srbija, Tedeschi je govorio o kapitalu, odgovornosti vlasništva, izazovima tržišta i ličnim iskustvima koja su oblikovala njegov pristup biznisu.

Izazovi tržišta i liderstvo u nesigurnim vremenima

Današnje vrijeme obilježeno je nepredvidivim ekonomskim i političkim okolnostima – od ratova i inflacije do klimatskih promjena i tehnoloških disrupcija. Tedeschi nije uljepšavao realnost. Priznao je da ni Atlantic Grupa, s više od 5.500 zaposlenih i 16 proizvodnih pogona širom regije (uključujući dvije fabrike u BiH), nije imuna na nestabilnosti koje pogađaju savremeno poslovanje.

„Niko nas nije školovao za ovakve okolnosti“, rekao je Tedeschi, podsjećajući da ni najiskusniji lideri nisu mogli predvidjeti simultani udar kriza poput pandemije, rata u Ukrajini i poremećaja globalnih lanaca snabdijevanja. Ipak, ono što razlikuje uspješne kompanije nije izostanak krize, nego način na koji se na krize odgovara.

Kapital kao odnos – ne samo novac

Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na temu kapitala – ne samo kao financijskog resursa, nego kao odnosa, odgovornosti i povjerenja. Tedeschi je otvoreno govorio o teškim momentima iz perioda ranog razvoja Atlantic Grupe, uključujući situaciju kada su potencijalni investitori napustili sastanak, smatrajući da njegov biznis nema perspektivu.

„Ostavili su nas same u sobi. Osjećao sam stid, bijes i očaj“, ispričao je Tedeschi. Međutim, upravo te situacije bile su prekretnice. Shvatio je da kapital nije samo stvar brojeva i investicija, već i integriteta, vizije i sposobnosti da se donesu teške odluke u pravo vrijeme.

Jedna od tih odluka bila je odbijanje velikog investitora koji je tražio kapitalno ulaganje i time mogućnost kontrole nad kompanijom. Iako su bili u finansijskom škripcu, Tedeschi i njegov tim odlučili su da zadrže nezavisnost. Umjesto toga, iskoristili su mezzanine model finansiranja – hibridni instrument između duga i vlasničkog kapitala – i u konačnici, sami obezbijedili sredstva za kupovinu Cedevite, jednog od najznačajnijih strateških poteza kompanije.

Emil Tedeschi, Foto: Faruk Zametica

Ljudi, a ne novac, odlučuju o cijeni kapitala

U vremenu kada se mnogo govori o nedostatku kapitala, Tedeschi je iznio suprotan stav – da novca ima više nego ikada, ali da je stvar u ljudima. Po njegovim riječima, cijena kapitala se ne određuje samo prema tržišnim prilikama i kamatnim stopama, već prema povjerenju, transparentnosti i sposobnosti tima koji vodi biznis.

„Danas investitori traže više od brojki – traže karakter, dugoročnu posvećenost i ljude koji znaju šta rade“, naglasio je. U tom kontekstu, kapital nije nešto što se “uzima” nego što se “zaslužuje”.

Tedeschi se osvrnuo i na pogrešno poimanje vlasništva koje je, kako kaže, još uvijek prisutno u regionu. „Vlasništvo nije apsolutna moć. Kompanija nije privatno vlasništvo“, poručio je. Istakao je važnost postavljanja granica između privatnog i poslovnog, podsjećajući da odgovornost vlasnika ne prestaje ulaskom kapitala, već tek tada počinje.

U Atlantic Grupi, kaže, strogo se vodi računa o odvajanju ličnih i poslovnih interesa. Niti on, kao osnivač i većinski vlasnik, nema pravo da koristi kompanijske resurse bez jasnog poslovnog opravdanja. Ta kultura odgovornosti, smatra, jedan je od temelja dugoročne stabilnosti.

Kompletan intervju sa Emilom Tedeschijem

Regionalna tržišta i potreba za psihološkom otpornošću

Jedna od ključnih poruka bila je i poziv na promjenu mentaliteta. Tedeschi smatra da u regiji često nedostaje psihološke otpornosti, a dominira defetizam, cinizam i zavist. Umjesto fokusiranja na ono što nemamo, potrebno je prepoznati potencijale, ulagati u ljude i njegovati poslovnu etiku.

Kao pozitivan primjer tržišne odgovornosti naveo je NBA ligu, gdje pravila važe za sve, a slabijim timovima se sistemski pomaže da postanu konkurentni. Takav princip, po njemu, nedostaje evropskom – pa i domaćem – poslovnom okruženju, koje često pogoduje moćnima, umjesto da podstiče zdravu konkurenciju.

Na kraju razgovora, Tedeschi je istakao stabilnost kao ključnu vrijednost koju region mora njegovati ako želi dugoročni razvoj i privlačenje ozbiljnih investicija. „Ako smo sami sebi najveći neprijatelji, nikad nećemo imati kapital koji mijenja pravila igre“, upozorio je.

Upravo zato smatra da ovakve konferencije, poput Horizonta kapitala, imaju neprocjenjivu vrijednost – jer omogućavaju otvoren dijalog između donosilaca odluka, finansijskog sektora i realne ekonomije.

Emil Tedeschi ostavio je snažan utisak na učesnike druge konferencije Horizonti kapitala u organizaciji ASA Banke. Njegova poruka je jasna: kapital je važno imati, ali je još važnije znati kako ga koristiti – odgovorno, dugoročno i sa integritetom.

U svijetu u kojem se često cijeni samo brz profit i instant rast, Tedeschijev pristup podsjeća da je pravi kapital – ljudski kapital. Onaj koji se gradi strpljivo, ulaže dugoročno i nikada ne zaboravlja: kompanija, kao i društvo, mora imati karakter.