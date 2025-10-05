Načini da obiđete Kopenhagen, a da ne koristite turistički autobus

Kopenhagen je jedan od najposjećenijih glavnih gradova Evrope, i to s dobrim razlogom. Ovaj danski grad kombinuje šaroliku historiju sa modernim dizajnom, sve to smješteno oko radnih luka koje ujedno služe i kao rekreativne zone.

Mnogi posjetioci koji prvi put dolaze snalaze se koristeći hop-on, hop-off turistički autobus, ali to je daleko od jedinog načina da se grad vidi — i vjerovatno najmanje djelotvoran.

Tu su čamci koji idu kroz kanale prolaze pored Male sirene i šarenih kućica u Nyhavnu. Bicikli, omiljeno prevozno sredstvo lokalnog stanovništva, mogu se iznajmiti za vođene ture ili opuštene vožnje. Za one koji su spremni da potroše više, hidroavioni polijeću iz luke i pružaju pogled na grad i Erasundski most ( Øresund) iz ptičije perspektive.

Daleko od lake zabave, ove ture Kopenhagenom nude nove poglede na istoriju danskog glavnog grada, moderne četvrti i svakodnevni život – na načine koje autobuska tura jednostavno ne može da pruži.

Ture Kopenhagenom vodom

Foto: Shutterstock

Kopenhagen je nastao oko vode, a njegovi kanali i danas predstavljaju jedan od najlepših načina da se doživi grad.

Turistički čamci redovno polaze iz Nyhavna i Gammel Stranda, prolazeći pored znamenitosti kao što su Opera, palata Christiansborg i Mala sirena.

Ova velika i prometna plovila obično nude vođenje uživo ili snimljeni komentar na engleskom jeziku, što ih čini jednostavnim uvodom u grad za one koji ga posećuju prvi put.

Za nešto intimnije, manji električni čamci za iznajmljivanje omogućavaju grupama da same odrede svoju rutu. Kompanije za iznajmljivanje obezbeđuju mape i osnovna uputstva, a zatim putnicima prepuštaju da krenu svojim tempom, sa piknik korpama u rukama. To je sporiji i tiši način da se uživa u vodenim putevima i razvoju obale.

Aktivniji putnici možda više vole da budu još bliže vodi. Iznajmljivanje kajaka i vođene ture pružaju posetiocima priliku za fizičku aktivnost uz jedinstven pogled na arhitekturu obale Kopenhagena.

Ture Kopenhagenom biciklom

Foto: Shutterstock

Vožnja bicikla dio je svakodnevnog života, toliko da se Kopenhagen redovno svrstava među najprijateljskije gradove za bicikliste u svijetu. Posebne biciklističke staze presijecaju grad, semafori su usklađeni za bicikliste, a vozači su navikli da dijele put.

Za posjetioce, to čini bicikl jednim od najprirodnijih načina za istraživanje grada, posebno sada kada turisti mogu dobiti pogodnosti za iznajmljivanje bicikla od različitih provajdera.

Vođene ture upoznaju nove bicikliste sa sigurnim rutama i pružaju dodatne informacije tokom vožnje. Kompanije nude tematske vožnje koje obuhvataju kraljevske znamenitosti, istorijske djelove grada kao što je Christianshavna, i zelene površine poput jezera.

Električni i teretni bicikli čine iskustvo dostupnim širem krugu vozača. Porodice mogu staviti djecu u prednje korpe, dok oni koji se osjećaju manje prijatno na dugim relacijama mogu da se oslone na električnu pomoć.

Obilasci Kopenhagena iz vazduha

Foto: Shutterstock

Nema mnogo evropskih prijestolnica kojim se može diviti iz hidroaviona, ali Kopenhagen je jedna od njih. Nordijski hidroavioni obavljaju kratke letove direktno iz luke. Polijeću sa vode i kruže iznad grada, i vraćaju se oko 30 minuta kasnije.

Iskustvo nudi prelijep pogled na vrtove Tivoli, tornjeve istorijskog centra i most Øresund koji se proteže prema Švedskoj. U vedrim danima, let otkriva fascinantne detalje rasporeda grada. Karte su znatno skuplje od drugih opcija za razgledanje, ali perspektiva je neuporediva.

Pješačke ture u Kopenhagenu

Foto: Shutterstock

Istraživanje Kopenhagena pješke otkriva detalje koje je lako propustiti sa vode ili bicikla. Specijalizovane pješačke ture idu dalje od glavnih znamenitosti, fokusirajući se na teme koje stavljaju kulturu grada u fokus.

Gastronomske ture su među najpopularnijima. Lokalni vodiči upoznaju posjetioce sa smorrebrodom, tradicionalnim pecivima i novim nordijskim ukusima, često sa zaustavljanjima na pijacama ili u mikro pivarama. Ove degustacije služe i kao neformalna lekcija istorije, povezujući kuhinju, kulturu i svakodnevni život.

Historijske ture privlače različitu publiku. Vodiči prate razvoj grada od srednjovjekovnih uličica i tornjeva sa bakarnim vrhovima do elegantnih znamenitosti na obali i projekata održive stambene zaštite koji definišu moderni Kopenhagen.

Pješačke rute takođe ističu kako se dizajn i kvalitet života presijecaju, što je ključno za globalni ugled grada. Ove ture Kopenhagena usporavaju tempo, nudeći pogled izbliza na karakter grada, a istovremeno pokrivaju dosta terena.

David Nikel, saradnik Forbesa

Copenhagen Tours Beyond The Sightseeing Bus