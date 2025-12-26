Neobični praznični običaji širom svijeta

Ovih sedam globalnih tradicija otkriva drugačiju stranu praznika, onu koja je više zajednička nego materijalistička.

Tradicije se razlikuju od mjesta do mjesta, oblikovane historijom, vrijednostima i klimom. Iako mnoge nacije razmjenjuju poklone, rituali koji ih prate u velikoj mjeri se razlikuju. Ovi običaji pokazuju da Božić ne mora biti materijalistički, može biti kreativan, zajednički i simboličan: od pjevanja u crkvama osvijetljenim svijećama, preko tihog odavanja počasti porodici, pa čak i divljenja paucima.

U nastavku donosimo božićne tradicije koje možete usvojiti gdje god da se nalazite.

1. Island: Čitanje uz svjetlost svijeća nakon božićne večere

Foto: Shutterstock

Na Islandu izdavači uoči Božića objavljuju veliki broj novih izdanja – sezonski fenomen poznat kao jólabókaflóð ili „božićna poplava knjiga“. Tradicija potiče iz perioda Drugog svjetskog rata, kada su knjige bile najpraktičniji božićni poklon. Danas ona dodatno jača ljubav prema islandskom jeziku, koji je pod prijetnjom nestajanja, i oduševljava ljubitelje knjiga širom zemlje.

Porodice već 24. decembra razmjenjuju poklone, večeraju, a zatim provode veče čitajući nove knjige uz svjetlost svijeća, često uz čokoladu i piće. Iako izrazito islandski, ovo je jedan od najlakših običaja za primjenu bilo gdje.

2. Japan: Romantika i KFC

Foto: Shutterstock

Japan Božić obilježava na poseban način. Umjesto porodičnog okupljanja, Badnje veče više liči na Dan zaljubljenih – romantično veče za parove. Ulice blistaju prazničnom rasvjetom, restorani nude posebne menije, a luksuzni hoteli su često u potpunosti popunjeni.

Na Božić, Japanci naručuju velike količine piletine, često sedmicama unaprijed. Na trpezi je i poznata kurisumasu keki – lagani biskvit sa šlagom i savršeno rezanim jagodama.

3. Australija: Igranje kriketa

Foto: Shutterstock

Božić u Australiji vezan je za sunce, hranu i porodicu. Tradicionalno se igra božićni kriket, dan kada rezultat nije važan, već učestvovanje svih prisutnih. Pravila se razlikuju od domaćinstva do domaćinstva, a neka znaju biti i prilično nemilosrdna.

4. Finska: Odavanje počasti preminulima

Foto: Shutterstock

Na Badnje veče porodice posjećuju groblja i pale svijeće za preminule članove porodice. Prema portalu This Is Finland, tri četvrtine finskih domaćinstava učestvuje u ovom običaju, pretvarajući groblja u mirne pejzaže snijega i treperavog svjetla.

Iako su groblja u tom periodu puna, ovaj ritual se doživljava kao rijedak trenutak tišine i razmišljanja u užurbanoj prazničnoj sezoni. Posjete grobljima često prati još jedna cijenjena finska tradicija – porodična sauna na Badnje veče.

5. Ukrajina: Pauk za sreću

Foto: Shutterstock

U zapadnoj Ukrajini, najčešći božićni ukras nije kuglica ili zvijezda, već paukova mreža ukrašena draguljima. Ovaj običaj potiče iz legende o božićnom pauku, prema kojoj pauk ukrašava jelku siromašne žene koja nije mogla priuštiti ukrase. Ujutro se budi i otkriva da drvo blista srebrnim mrežama, a njena porodica od tada više nikada nije siromašna.

Ukrajinci prave tanke mreže od papira i žice i ukrašavaju njima jelke poput šljokica. Pronaći pravog pauka ili paučinu na jelki smatra se znakom sreće i uobičajeno je da se ne uklanjaju tokom praznika.

6. Danska: Izrada ukrasa

Klippe klistre dan (rezanje i lijepljenje) važan je danski praznični ritual. Domovi, škole i radna mjesta širom zemlje organizuju radionice izrade vijenaca, pletenih zvijezda i papirnih srca kako bi unijeli božićni duh u učionice, kancelarije i dnevne sobe.

Ovo je prilika za zajednički hygge i jačanje osjećaja zajedništva kroz kreativnost, uz æbleskiver (male božićne krofnice), kolače i gløgg – dansko kuvano vino. Nakon godina prakse, Danci, čini se, mogu i najtanji papir pretvoriti u nešto gotovo čarobno.

7. Venecuela: Odlazak u crkvu na rolerima

Tradicija podrazumijeva odlazak na jutarnju misu (Misa de Aguinaldo), koja se održava između 16. i 24. decembra u ranim jutarnjim satima, vozeći rolere. To je omiljeni ritual koji svečani trenutak roditelja i djece pretvara u bezbrižno zajedničko iskustvo.

Ako roleri nijesu opcija, prisustvovanje lokalnoj misi ili događaju u zajednici može pružiti sličan osjećaj zajedničkog slavlja.

8. Noć rotkvica u Oaksaci, Meksiko

Noć rotkvica, koja se svake godine održava 23. decembra u Oaksaci, jedan je od najvećih prikaza zanatstva i kreativnosti u čast Božića. Oslanjajući se na dugu tradiciju rezbarenja drveta, stanovnici Oaksake su rotkvice (u region stigle globalnom trgovinom) 1897. godine pretvorili u osnovu božićnog takmičenja u rezbarenju.

Manifestacija privlači posjetioce iz cijelog svijeta, koji dolaze da vide rad više od 100 zanatlija. Rotkvice su ovdje mnogo više od povrća, one postaju neizostavan praznični ukras koji Oaksaku boji u crveno, zeleno i bijelo, upravo na vrijeme za Božić.

Božićni običaji u Hrvatskoj

I Hrvatska ima bogate božićne običaje, poput kićenja jelke na Badnje veče, odlaska na polnoćku, pjevanja božićnih pjesama i darivanja. Nekada su se jelke kitile voćem, papirnim ukrasima i raznim slatkišima.

Od tradicionalnih poslastica pripremaju se kuglof, orahovnjača, makovnjača, kolači od oraha, rogača i sira, suvi sitni kolači, paprenjaci, smokvenjaci i medenjaci.

Do danas je sačuvan i običaj sijanja božićne pšenice u posude, kao simbola obnove života i plodnosti, na praznik Svete Lucije, 13. decembra. Do Božića pšenica izraste i krasi božićnu trpezu. Osim u Hrvatskoj i njenoj rodnoj Siciliji, Sveta Lucija se obilježava širom svijeta, naročito u Italiji i Švedskoj.