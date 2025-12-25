Cijene u BiH porasle 4,4 posto na godišnjem nivou, odjeća i obuća bilježe pad

U Bosni i Hercegovini je u novembru 2025. godine zabilježen rast nivoa cijena, pokazuju podaci Indeksa potrošačkih cijena, Agencije za statistiku BiH. Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju bile su u prosjeku više za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u novembru je mjesečni rast cijena zabilježen u stanovanju i režijskim izdacima za 1,8 posto, prijevozu za 1,9 posto, te u odjeljku ostalih dobara i usluga za 0,6 posto. Rast cijena zabilježen je i kod restorana i hotela za 0,2 posto, dok su cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće, zdravstva te rekreacije i kulture porasle za po 0,1 posto.

Istovremeno, pad cijena na mjesečnom nivou evidentiran je u nekoliko odjeljaka. Cijene hrane i bezalkoholnih pića niže su za 0,1 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,4 posto, odjeće i obuće za 0,8 posto, dok su cijene obrazovanja smanjene za 0,2 posto.

Na godišnjem nivou, u novembru 2025. godine cijene su u prosjeku više za 4,4 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Najveći rast cijena zabilježen je u odjeljku restorani i hoteli, gdje su cijene porasle za 7,7 posto, zatim u stanovanju i režijskim izdacima za 6,6 posto, te u hrani i bezalkoholnim pićima za 6,0 posto. Rast cijena zabilježen je i u zdravstvu za 5,0 posto, rekreaciji i kulturi za 4,8 posto, alkoholnim pićima i duhanu za 3,9 posto, obrazovanju za 3,1 posto, kao i u ostalim dobrima i uslugama za 2,9 posto. Cijene prijevoza porasle su za 1,4 posto, a komunikacija za 1,5 posto.

Jedini odjeljak u kojem je na godišnjem nivou zabilježen pad cijena jeste odjeća i obuća, gdje su cijene niže za 8,1 posto u odnosu na novembar 2024. godine.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u novembru 2025. godine iznosio je 104,4, što potvrđuje nastavak rasta nivoa cijena u Bosni i Hercegovini.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH