Pronađeno više od milion novih Epsteinovih dokumenata, javnost i dalje čeka istinu

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država saopćilo je u srijedu da je pronađeno više od milion dodatnih dokumenata koji bi mogli biti povezani s Jeffreyjem Epsteinom, te da će proces njihovog objavljivanja potrajati sedmicama. Iz Ministarstva su poručili da će zapisi biti dostupni javnosti „što je prije moguće“, nakon što je propušten zakonski rok od 19. decembra za objavljivanje kompletne dokumentacije o preminulom, navodnom seksualnom trgovcu ljudima.

Prema navodima DOJ-a, dodatne dokumente otkrili su Ured američkog tužioca za Južni okrug New Yorka i Federalni istražni biro (FBI). Ministarstvo je naglasilo da će postupiti u skladu sa saveznim zakonima, kao i s direktivom predsjednika Donalda Trumpa da se svi relevantni fajlovi objave javnosti.

Prošle sedmice Ministarstvo pravde objavilo je dio Epsteinovih dokumenata, u kojima su detaljno opisane navodne aktivnosti vezane za seksualnu trgovinu ljudima. Objavljeni materijal sadržavao je i više fotografija na kojima se pojavljuje bivši predsjednik Bill Clinton. Ipak, djelimična objava izazvala je oštre reakcije u Kongresu. Zastupnici Ro Khanna, demokrata iz Kalifornije, i Thomas Massie, republikanac iz Kentuckyja, javno su kritikovali Ministarstvo pravde zbog toga što nije objavljen kompletan dosje. Njih dvojica pokrenuli su postupak tzv. inherentnog nepoštivanja Kongresa protiv državne tužiteljice Pam Bondi, optužujući Ministarstvo za ometanje pravde zbog uskraćivanja punog obima dokumentacije.

Ministarstvo pravde imalo je zakonsku obavezu da do 19. decembra objavi sve Epsteinove fajlove, u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epsteinovih dokumenata, čiji su autori upravo Khanna i Massie. Zakon je gotovo jednoglasno usvojen u Kongresu, a potom ga je potpisao predsjednik Trump.

U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Khanna je u saopćenju naveo da je neophodno objaviti i intervjue FBI-ja sa svjedocima u kojima se, kako tvrdi, imenuju i drugi muškarci umiješani u slučaj. Prema njegovim riječima, javnost ima pravo znati ko je sve bio uključen, dok Ministarstvo pravde, kako je rekao, „provodi više vremena štiteći Epsteinovu elitu nego preživjele žrtve“, čija imena, prema zakonu, moraju biti zaštićena i redigovana.

Djelimična objava dokumenata uključivala je i fotografije predsjednika Donalda Trumpa, na kojima se vidi u društvu anonimnih žena, iako njegovo ime nije bilo značajno spominjano u tekstualnim dokumentima objavljenim prošle sedmice. Trump, čiji je odnos s Epsteinom već godinama pod snažnim nadzorom javnosti i medija, ocijenio je objavljene fajlove kao pokušaj demokrata da „skrenu pažnju s ogromnog uspjeha“ njegove administracije.

U objavljenim dokumentima pojavila se i dosad neviđena, uokvirena fotografija na kojoj Epstein drži ček neobičnog dizajna na kojem se nalazi Trumpovo ime, dok se pored njega nalazi anonimna žena. Dokumentacija također ukazuje na to da su vlasti bile upoznate s Epsteinovom navodnom kriminalnom šemom godinama prije nego što je slučaj postao javno poznat.

Ministarstvo pravde suočilo se s dodatnim kritikama zbog velikog broja redigovanih dijelova u objavljenim dokumentima, kao i zbog privremenog uklanjanja jedne fotografije na kojoj se vidi Trump. Iz Ministarstva su tada naveli da su tužioci izrazili zabrinutost da bi se na slici mogle nalaziti žrtve. Fotografija, na kojoj se vidi više uokvirenih slika, kasnije je ponovo objavljena bez ikakvih izmjena.

