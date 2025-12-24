Za Pretis 25 miliona dolara kapitalne investicije

Američka kompanija Regulus Global započela je ubrzanu realizaciju kapitalne investicije od oko 25 miliona dolara u Pretis, najvećeg proizvođača namjenske industrije BiH. Kako su pojasnili iz ove američke firme specijalizirane za sektor odbrane i logistike, investicija je prvobitno planirana za narednu godinu, ali je kroz blisku saradnju sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i relevantnim institucionalnim partnerima, pomjerena na 2025. godinu. Planirana ulaganja odnose se na napredne sisteme za termičku obradu i indukciono grijanje, modernizovanu presu koja može proizvoditi različite vrste municije, te specijalizovanu presu za oblikovanje vrha projektila – sve s ciljem povećanja preciznosti, efikasnosti i ujednačenosti proizvodnje.

Modernizacija firme

Pretis, sa sjedištem u Vogošći kod Sarajeva, proizvodi minobacačku, artiljerijsku, tenkovsku i protivtenkovsku municiju, uključujući NATO-standard 155 mm, kao i rakete i puščane granate, a kako navode iz Regulus Global-a modernizacija će direktno podržati zapošljavanje stručnih kadrova, prenos znanja i dugoročnu održivost domaće proizvodnje, ali i doprinijeti širem okviru sigurnosti i stabilnosti snabdijevanja evropskih i savezničkih partnera.

Regulus trenutno posjeduje oko 41,53% udjela u Pretisu, dok je Federacija BiH većinski vlasnik sa 51%. U aprilu 2024. godine Regulus je preko lokalne firme Sikto d.o.o. Sarajevo kupio početni paket od oko 33% dionica na Sarajevskoj berzi, a kasnije povećao udio na 41,5%. Regulus je kupovao dionice od privatnih dioničara na otvorenom tržištu, te je postepeno povećavao udio, približavajući se udjelu FBiH. Upravljačka prava dodatno je ojačao ulaskom u nadzorni odbor Pretisa.

Planiraju investirati više od 100 miliona dolara

Ranije su istakli da su dugoročni industrijski partner, a ne špekulativni investitor.

“Od samog početka jasno sam rekao da Regulus Global nije ovdje zbog kratkoročne dobiti. Ovdje smo da gradimo. Pomjeranje ove investicije unaprijed odražava povjerenje u stručnost lokalne radne snage i uvjerenje da odbrambena industrija Bosne i Hercegovine zaslužuje ozbiljan i trajan razvoj”, kazao je Joseph L. Wallis, predsjednik i izvršni direktor Regulus Global-a.

Regulus planira investirati više od 100 miliona američkih dolara u sektor vojne proizvodnje Bosne i Hercegovine.