Zašto se odjednom pojavilo toliko “self-made” milijardera mlađih od 30 godina

Uprkos zabrinutostima da će vještačka inteligencija ugasiti početna radna mjesta, ona istovremeno nevjerovatnom brzinom stvara nešto drugo: milijardere koji su jedva dovoljno stari da iznajme automobil. Industrije i inovacije koje prije deset godina praktično nisu postojale, uključujući tržišta predviđanja i AI, danas stvaraju preduzetnike s bogatstvom od više milijardi dolara zapanjujućom brzinom. Posljednji put kada je Forbes zabilježio približno ovako veliki broj mladih self-made milijardera bilo je 2022. godine, kada ih je bilo samo sedam mlađih od 30.

Intercontinental Exchange (matična kompanija Njujorške berze) uložila je 2 milijarde dolara u Polymarket, čime je vrijednost ove platforme za tržišta predviđanja porasla na 9 milijardi dolara. Time je 27-godišnji osnivač Polymarketa, Shayne Coplan, postao najmlađi self-made milijarder na svijetu.

Njegova “vladavina” bila je kratkog daha: samo 20 dana kasnije prestigla su ga trojica suosnivača AI startupa Mercor. Taj trio 22-godišnjaka, oborio je rekord i ušao u “najmlađe self-made milijardere” ikada, stekavši bogatstvo s deset cifara čak i ranije nego Mark Zuckerberg, koji je to postigao prije 17 godina, u dobi od 23 godine.

„Definitivno je ludo“, rekao je Foody iz Mercora za Forbes u oktobru. „Djeluje potpuno nestvarno. Očigledno iznad naših najluđih očekivanja, u odnosu na sve ono što smo mogli zamisliti prije dvije godine.“

Zatim je, u izuzetnom periodu od novembra do decembra, još sedam preduzetnika mlađih od 30 godina postalo milijarderima, uključujući suosnivačicu Kalshija i bivšu balerinu iz Brazila, Luanu Lopes Laru (29), koja je sada najmlađa self-made milijarderka na svijetu i jedina self-made milijarderka u svojim dvadesetim godinama. To znači da sada postoji rekordnih 13 “self-made” milijardera mlađih od 30 godina.

Još u aprilu, kada je Forbes objavio godišnju listu Svjetskih milijardera, bila su samo dva preduzetnika mlađa od 30 godina: Alexandr Wang (28), koji je ovog ljeta prodao 49% udjela u svom AI startupu Scale AI kompaniji Meta za oko 14 milijardi dolara i potom prešao na poziciju glavnog AI direktora u Meti, te australijski magnat online kockarnica Ed Craven (29), koji je jedan od šest na listi koji dolaze izvan SAD-a (uključujući američkog državljanina Tareka Mansoura (29) iz Kalshija, rođenog u Kaliforniji, a odraslog u Libanu).

Craven i Fabian Hedin, 26-godišnji suosnivač švedskog AI startupa za kodiranje – Lovable, jedini su “self-made” milijarderi mlađi od 30 koji su izgradili i vode svoje kompanije izvan SAD-a. Wang i Craven su ujedno i dvojica najbogatijih preduzetnika mlađih od 30, s bogatstvom od 3,2 odnosno 2,8 milijardi dolara.

Pored ovih 13, postoji još veća i rastuća grupa od 17 milijardera mlađih od 30 koji su naslijedili porodična bogatstva, među kojima je najmlađi 20-godišnji njemački farmaceutski nasljednik Johannes von Baumbach (procijenjeno bogatstvo: 5,8 milijardi dolara).

Ukupno, danas ima 30 milijardera u svojim dvadesetim godinama. Uprkos ovom relativnom „bumu mladosti“, ovi mladi preduzetnici i dalje su izuzetni izuzeci u klasi milijardera koja je i dalje pretežno starija: postoji najmanje 500 milijardera starijih od 80 godina, a prosječna starost više od 3.100 svjetskih milijardera iznosi 67 godina.

Osim toga, čak i u godini obilježenoj nezapamćenom mladošću, vrijeme neumoljivo teče, troje ovih self-made milijardera već ima 29 godina, što znači da će se njihovo mjesto na listi „Under 30“ uskoro završiti.

Matt Durot i Sofia Chierchio