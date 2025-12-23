Cijena zlata na historijskom maksimumu, srebro prati s rekordnim rastom

Cijene plemenitih metala snažno su porasle na svjetskim tržištima, pri čemu su zlato i srebro dosegnuli historijske maksimume, potvrđujući svoju ulogu sigurnog utočišta u trenucima pojačanih geopolitičkih tenzija i globalne neizvjesnosti.

Zlato je u ponedjeljak zabilježilo skok veći od dva posto i popelo se na najviši nivo ikada, potaknuto pojačanom potražnjom investitora koji traže zaštitu kapitala. Eskalacija političkih i diplomatskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele dodatno je pojačala interes za ovaj plemeniti metal, koji se tradicionalno smatra jednim od najsigurnijih oblika ulaganja u kriznim vremenima. Tokom dana, spot cijena zlata dostigla je rekordnih 4.441,92 dolara po unci, prije nego što se stabilizirala nešto niže, dok su terminski ugovori u SAD-u također zaključeni uz snažan rast.

Srebro je pratilo zlatni uzlet i također se popelo na historijski maksimum, što ukazuje na širi optimizam i snažan zamah na tržištu plemenitih metala. Njegov rast dodatno odražava kombinaciju investicione potražnje i industrijske upotrebe, budući da se srebro sve više koristi u tehnološkom i energetskom sektoru, posebno u proizvodnji solarnih panela.

Rast nije bio ograničen samo na zlato i srebro. Platina je dosegnula najviši nivo u više od 17 godina, dok se paladij približio najvišim cijenama u gotovo tri godine. Ovakav sinhronizirani rast ukazuje na snažan talas interesa za cijeli sektor plemenitih metala, potaknut ne samo geopolitičkim rizicima već i dugoročnim očekivanjima o inflaciji, monetarnoj politici i stabilnosti globalne ekonomije.

Analitičari ističu da trenutna kretanja na tržištu odražavaju duboku nesigurnost investitora u pogledu budućih ekonomskih i političkih tokova. U takvom okruženju, plemeniti metali ponovo preuzimaju centralnu ulogu kao zaštita od volatilnosti finansijskih tržišta i potencijalnih šokova. Ako se geopolitičke napetosti nastave ili dodatno intenziviraju, tržište bi moglo svjedočiti nastavku snažnog trenda rasta cijena, uz moguće nove rekorde u narednom periodu.

