Uprkos snažnoj cenzuri, Trumpovo ime ostaje u objavljenim Epsteinovim dosjeima

Zamjenik državnog tužioca Todd Blanche, izjavio je da Ministarstvo pravde neće štititi predsjednika Donalda Trumpa, niti bilo koje druge poznate ličnosti, u budućim objavama Epsteinovih dosjea, dok se agencija suočava s kritikama zbog opsežne cenzure u prvoj seriji dokumenata objavljenih u petak.

„Ne postoji nikakav pokušaj da se nešto zadrži zato što se radi o imenu Donald J. Trump ili bilo čijem drugom imenu, tipa Billa Clintona ili Reida Hoffmana… ne redigiramo imena poznatih muškaraca i žena koji su povezani s Epsteinom“, rekao je Blanche za ABC News u intervjuu objavljenom u subotu.

Na pitanje hoće li svi dokumenti koji spominju Trumpa biti objavljeni, Blanche je rekao: „pod uslovom da je to u skladu sa zakonom — da.“

Ministarstvo pravde je u petak objavilo ogromnu količinu dokumenata, uključujući fotografije, videozapise, dnevnike letova, telefonske zapise i sudske spise, kako bi ispunilo zakon koji je Kongres usvojio prošlog mjeseca, a koji zahtijeva objavljivanje istražnih dosjea povezanih s Epsteinom i njegovom saradnicom Ghislaine Maxwell.

Blanche je ranije u petak, prije objave dokumenata, rekao da će dodatni dosjei biti objavljeni u narednim sedmicama.

Dokumenti su cenzurisani, što je agencija objasnila kao mjeru zaštite žrtava i zadržavanja materijala povezanih s tekućim istragama i rijetko spominju Trumpa.

Trump, koji je bio prijatelj s Epsteinom godinama prije nego što su se razišli sredinom 1990-ih, pojavljuje se u dokumentima i fotografijama objavljenim u petak koje su već ranije bile javno dostupne. Trumpovo ime nalazilo se u Epsteinovom adresaru i dnevnicima letova, a spominje se i u transkriptima intervjua koje je Ministarstvo pravde vodilo u sklopu svojih istraga o Epsteinu.

Blanche je u petak, prije objave dosjea, rekao da Ministarstvo pravde neće objaviti sve Epsteinove dokumente istog dana, što je izazvalo negodovanje, jer se smatra mogućim kršenjem zakona koji je Kongres donio i kojim je petak određen kao krajnji rok.

Blanche je rekao da će dodatni dosjei biti objavljeni u narednim sedmicama, navodeći kao razlog postepeni pristup opsežne redakcije koje Ministarstvo pravde provodi kako bi sakrilo identitete žrtava. Blancheove izjave, kao i redakcije u seriji dokumenata objavljenih u petak, izazvale su reakcije nekih demokrata, uključujući zastupnike Jamieja Raskina iz Marylanda i Roberta Garciju iz Kalifornije, koji su zaprijetili pravnim koracima, jer dokumenti nisu objavljeni u potpunosti.

Ministarstvo pravde je dužno da u roku od 15 dana od objavljivanja dokumenata sažme svoje redakcije i dostavi listu „svih državnih zvaničnika i politički izloženih osoba“ koje se spominju u dosjeima.

Dosjei objavljeni u petak uključuju do sada neviđene fotografije s više visokoprofilnih ličnosti, uključujući i bivšeg predsjednika Billa Clintona, koji se vidi u hidromasažnoj kadi sa ženom čije je lice cenzurisano, kako pozira s Epsteinom tokom putovanja u Bruneju, u društvu Michaela Jacksona te na večeri s Mickom Jaggerom i Maxwellom.

Na fotografijama se pojavljuju i Andrew Mountbatten-Windsor, milijarder Richard Branson i pokojni voditelj CBS Newsa, Walter Cronkite. Agencija je bila obavezna objaviti dosjee povezane s dvije savezne istrage o Epsteinu.

Finansijer Epstein se prvobitno suočio s istragom na Floridi 2000-ih, zbog navodnog seksualnog uznemiravanja maloljetnica, uključujući i navođenje na prostituciju. Potpisao je sporazum o priznanju krivice u vezi s tim optužbama, a optužen je za trgovinu ljudima u seksualne svrhe kada je preminuo u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu 2019. godine.

Sara Dorn