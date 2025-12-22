Kineski CATL predstavio robota koji radi za trojicu

U CATL-ovoj fabrici u gradu Zhengzhou, Kina, počela je s radom prva proizvodna linija baterija na svijetu koja omogućava široku upotrebu humanoidnih robota s ugrađenom inteligencijom, objavila je kineska kompanija ove sedmice putem društvenih mreža.

Humanoidni robot, nazvan Xiao Mo, prema navodima kompanije, pouzdano obavlja zadatke koji zahtijevaju visok stepen preciznosti, poput instaliranja konektora za baterije. Kako ističu, ovo predstavlja važnu prekretnicu za industriju, jer je riječ o prvoj masovnoj primjeni humanoidnih robota u proizvodnji.

Xiao Mo koristi model Vision-Language-Action (VLA), koji mu omogućava precizno percipiranje i izvršavanje složenih zadataka. Model je razvila kineska startup kompanija Spirit AI, osnovana prošle godine, u koju je CATL uložio kapital.

Tri puta veća produktivnost

Kako piše portal Cnevpost.com, robot zamjenjuje operatere u završnim fazama procesa proizvodnje baterija. To su faze poznate kao EOL (End of Line) i DCR (Direct Current Internal Resistance), odnosno posljednji testovi prije nego što baterijski paketi napuste proizvodnu liniju.

Ove faze su se tradicionalno oslanjale na ručni rad, pri čemu su radnici pričvršćivali proizvedene baterije na visokonaponske ispitne konektore. Prema portalu, robot postiže tehničku preciznost i efikasnost iskusnog radnika. Osim toga, u realnom vremenu prijavljuje moguće nepravilnosti, što značajno smanjuje udio grešaka.

CATL tvrdi da je produktivnost utrostručena u poređenju s ručnim radom, budući da robot radi kontinuirano i na više modela baterija, uz izuzetnu konzistentnost i stabilnost.

Također otvaraju tvornicu u Mađarskoj

Kineska kompanija je najavila da će koristiti robote za automatizaciju procesa na svim svojim proizvodnim linijama za baterijske pakete.

To bi moglo značiti da će CATL robotizirati i svoje evropske fabrike. Kompanija već ima fabriku u Njemačkoj, uskoro će otvoriti novu u Mađarskoj, a planirana je i izgradnja pogona u Španiji.

Prema mađarskim medijima, fabrika u Debrecenu mogla bi početi s radom u martu ili aprilu. Portal hvg.hu navodi da je tehnički spremna, ali da se prije početka radova moraju dobiti određene dozvole. Dugoročno gledano, na toj lokaciji bi se mogle izgraditi čak tri fabrike.

Izgradnjom fabrika u Evropi, kineske kompanije slijede logiku Evropske unije (EU), koja najavljuje da će subvencije za električna vozila biti vezane za lokalnu proizvodnju.

CATL će također biti dobavljač baterija za novi električni model Renault Twingo, čija će montaža uskoro početi u Revozu.

Dvije kineske kompanije drže polovinu tržišta

CATL je najveći proizvođač baterija na svijetu. Od januara do oktobra, prema podacima portala Cnevpost.com, proizveo je ukupno 355,2 GWh baterija za električna vozila, što predstavlja rast od 36,6 posto u odnosu na 260 GWh u istom periodu prošle godine.

CATL tako drži približno 38,1 posto globalnog tržišnog udjela u sektoru baterija za električna vozila. Kineski BYD je također na drugom mjestu sa 16,9 posto, dok je južnokorejski LG treći sa 9,3 posto tržišnog udjela, pokazuju podaci Cnevpost.com.

