Nakon Labubu euforije: Zašto dionice Pop Marta bilježe značajan pad

U augustu je globalna pomama za Labubu lutkama učinila kineskog tajkuna u industriji igračaka Wanga Ninga bogatijim od poznatog suosnivača Alibabe, Jacka Maa. Međutim, posljednjih mjeseci ovaj 38-godišnji milijarder izgubio je 11,3 milijarde dolara od svog nekadašnjeg bogatstva vrijednog 27,5 milijardi dolara, usljed zabrinutosti da bi lutka nalik zecu sa šiljastim ušima i nestašnim osmijehom mogla biti samo prolazni trend.

Predsjednik i izvršni direktor Pop Mart International Groupa i dalje posjeduje značajno bogatstvo, koje Forbes procjenjuje na 16,2 milijarde dolara, uglavnom zahvaljujući udjelu u kompaniji za proizvodnju igračaka koja je uvrštena na berzu u Hong Kongu. Dionice Pop Marta pale su oko 40% u odnosu na augustovski vrhunac od 339,80 hongkonških dolara (43,7 USD) na oko 200 HKD, čime je Ma ponovo pretekao Wanga na listi najbogatijih u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Nova godina mogla bi donijeti značajne izazove za Pop Mart. Prihodi bi mogli porasti za svega 30%, u poređenju s procijenjenih 200% u 2025. godini, navodi u e-mailu Jeff Zhang, analitičar dionica sa sjedištem u Hong Kongu iz istraživačke kuće Morningstar. Visoka baza iz ove godine igra određenu ulogu, ali Zhang također ukazuje na slabljenje potražnje u regiji Velike Kine i sporiji rast na inozemnim tržištima, jer cijene Labubua padaju na sekundarnim tržištima.

Na kineskoj platformi za preprodaju Dewu, na primjer, transakcijska cijena najnovijih Labubua, serije 4.0 koja sadrži 28 malih plišanih igračaka u različitim bojama, pala je za 30% na oko 115 juana (16,3 USD) po komadu od njihovog lansiranja krajem augusta. Iako je cijena preprodaje i dalje viša od zvanične cijene od 79 juana po komadu, neki kolekcionari su odustali, jer su željeli ostvariti veću zaradu prodajom prethodno gomilanih Labubua putem interneta.

Foto/Reuters

Portparol Pop Marta odbio je komentarisati kretanje cijene dionica kompanije, ali je ukazao na njene temeljne pokazatelje i potencijal rasta. U prvoj polovini godine, Pop Mart je izvijestio da su prihodi utrostručeni na godišnjem nivou i dostigli 13,9 milijardi juana, dok je dobit porasla pet puta na 4,6 milijardi juana. Wang je predvidio da bi Pop Mart mogao „lako“ dostići 30 milijardi juana prodaje u 2025. godini.

Dio razloga za očekivano usporavanje rasta prihoda naredne godine leži u strategiji Pop Marta, kaže Mark Tanner, direktor istraživanja tržišta sa sjedištem u Šangaju u firmi China Skinny, putem poruka na WeChatu.

Kompanija povećava ponudu svojih igračaka, jer želi postati zabavni brend nalik Disneyju i možda ne želi zadržavati potrošače isključivo putem strategije oskudice, navodi on. Labubui, koje su kolekcionirale slavne ličnosti poput Rihanne, Kim Kardashian i Lise iz K-pop grupe Blackpink, nekada su izazivali duge redove ispred prodavnica širom svijeta, dok su se ljudi čak i sukobljavali kako bi došli do ograničenog broja lutaka. „Imam utisak da Pop Mart namjerno postaje sve dostupniji kako bi izgradio obim“, kaže Tanner.

Sammi Xu, analitičarka dionica u Deutsche Banku sa sjedištem u Hong Kongu, slaže se da Pop Mart povećava proizvodnju. Kompanija sada proizvodi 50 miliona lutaka mjesečno, u poređenju s 10 miliona ranije tokom godine, prema istraživačkoj bilješci Deutschea objavljenoj u decembru. Međutim, u toj bilješci analitičarka je opisala i pojavu „modnog zamora“, jer ljudi više ne žure da kupe dostupnije Labubue. „To se vidi kroz manji promet kupaca i izostanak redova u većini inozemnih prodavnica, osim prilikom novih otvaranja ili u pojedinim gradovima“, napisala je Xu.

Deutsche je preporučio ocjenu „zadržati“ za dionice kompanije, uz ciljanu cijenu od 228 HKD.

Kenny Ng, strateg za vrijednosne papire u Everbright Securities International sa sjedištem u Hong Kongu, kaže putem WeChata da je ključ za oporavak cijene dionica to da li kompanija može održati buduću popularnost Labubua ili stvoriti novo super intelektualno vlasništvo (IP).

Ke Yan, direktor istraživanja u DZT Researchu sa sjedištem u Singapuru, kaže da kompanija ulazi u „period IP praznine“, jer ostale linije proizvoda, poput serija Skullpanda ili Twinkle Twinkle, nisu pokazale jednaku popularnost. On vjeruje da bi cijena dionica Pop Marta mogla pasti na 100 HKD sljedeće godine.

Zhang iz Morningstara smatra da bi saradnja na filmu sa Sonyjem, o kojoj se već dugo spekuliše, bila „prirodan potez za širenje globalnog uticaja Labubua“, dodajući da će se Pop Mart „vjerovatno ugledati na strategije dugogodišnjih konkurenata poput Disneyja i Sanrija kako bi se diverzificirao u druge sektore, uključujući zabavu i proizvode povezane s medijima“.

Yue Wang