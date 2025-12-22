Startup za umjetnu inteligenciju Lovable stvorio je jednog od najmlađih milijardera u Evropi

Osnivači startupa Lovable postali su milijarderi nakon što je popularna kompanija za “vibe kodiranje” prikupila novu rundu finansiranja koja je povećala njenu procijenjenu vrijednost na 6,6 milijardi dolara, gotovo utrostručivši se za manje od šest mjeseci.

U julu je Lovable postao najbrže rastući softverski startup u historiji.

Kompanija sa sjedištem u Stockholmu saopštila je u četvrtak da je prikupila 330 miliona dolara u investicionoj rundi koju su predvodili CapitalG i Menlo Ventures, uz učešće fondova Khosla Ventures, Accel i EQT. U ovoj rundi, ukupni prikupljeni kapital Lovablea dostigao je 550 miliona dolara.

Prema procjenama Forbesa, suosnivači Anton Osika (35) i Fabian Hedin (26) posjeduju svaki oko 24 posto dionica kompanije, što njihovu neto vrijednost svodi na približno 1,6 milijardi dolara.

Hedinovo novo bogatstvo čini ga jednim od najmlađih milijardera koji su sami stekli bogatstvo, samo nekoliko mjeseci mlađim od drugog švedskog istraživača vještačke inteligencije, Arvida Lunnemarka, suosnivača alata za programiranje vještačke inteligencije Cursor, koji je postao milijarder u novembru u dobi od 26 godina.

Hedin se tako pridružuje grupi od samo 12 milijardera u svijetu mlađih od 30 godina koji su samostalno stekli bogatstvo (nisu ga naslijedili).

Oba osnivača planiraju donirati 50 posto profita od eventualne prodaje kompanije u humanitarne svrhe. “Fabian i ja smo se obavezali da ćemo vrlo veliki dio vrijednosti koju gradimo kroz Lovable usmjeriti na to da prelazak čovječanstva na superinteligentnu umjetnu inteligenciju prođe dobro i na korist ljudi koji će to proživjeti”, rekao je Osika za Forbes u julu.

Lovableov alat za AI programiranje omogućava svima da kreiraju web stranice i aplikacije koristeći samo pisani opis. Osika je osnovao kompaniju 2023. godine, nakon što je alat za AI kodiranje koji je razvio u svoje slobodno vrijeme gotovo preko noći dostigao vrh liste trendova platforme za razvojne programere GitHub. Vidjevši trenutni uspjeh alata, Osika je angažovao bivšeg kolegu Hedina kao suosnivača i glavnog tehničkog direktora (CTO), a u oktobru 2023. godine osigurao je osam miliona dolara početnog kapitala od Hummingbird venture fonda.

Dvojac je zvanično lansirao svoj alat za “vibre kodiranje” u novembru 2024. godine.

Prošlog mjeseca, Osika je saopštila da kompanija ima osam miliona aktivnih korisnika – više nego trostruko više od 2,3 miliona korisnika u julu, kada je kompanija za Forbes izjavila da ostvaruje oko milion dolara prihoda od pretplata dnevno.

Lovable je dostigao godišnji prihod od 100 miliona dolara osam mjeseci nakon lansiranja

Fotografija: Simpatičan/Snimak ekrana

U julu je Lovable dostigao godišnji prihod od 100 miliona dolara samo osam mjeseci nakon lansiranja – brže od startupa za sajber sigurnost Wiz i HR platforme Deel, kojima je trebalo 18 mjeseci, odnosno nešto manje od dvije godine, da dostignu isti nivo prihoda. Direktni konkurent Replit dostigao je godišnji prihod od 150 miliona dolara u septembru, u roku od godinu dana od lansiranja svog alata za kodiranje umjetne inteligencije.

Alati za programiranje umjetne inteligencije doživjeli su ogroman rast ove godine: Cursor je u novembru prikupio 2,3 milijarde dolara, što je procijenilo vrijednost kompanije na 30 milijardi dolara, čime su sva četiri suosnivača postala milijarderi, dok je Cognition u septembru dostigao vrijednost od 10,2 milijarde dolara nakon što je prikupio više od 400 miliona dolara.

Međutim, Lovable se ističe među startupima za umjetnu inteligenciju poput Cursora i Cognitiona, koji su prvenstveno namijenjeni profesionalnim programerima. Lovable je nadmašio direktne konkurente fokusirane na potencijalno mnogo veći broj korisnika koji ne znaju programirati, uključujući Replit, koji je u septembru prikupio 250 miliona dolara, uz procjenu od 3 milijarde dolara, i StackBlitz, koji je u januaru prikupio 105 miliona dolara, uz procjenu od oko 700 miliona dolara.

Ipak, konkurencija postaje sve jača kako se uključuju velike tehnološke kompanije: Figma i Squarespace su razvili vlastite alate za kodiranje, dok je Wix kupio startup “vibe coding” Base44 za 80 miliona dolara u junu. Google je u julu platio 2,4 milijarde dolara za akviziciju osnivača alata za “vibe coding” Windsurf (dok je preostalu imovinu startupa kasnije kupio Cognition za procijenjenih 250 miliona dolara), a OpenAI i Anthropic također direktno prodaju vlastite alate za programiranje.

„Mislim da su mnogi od nas u suštini graditelji, ali sposobnost pisanja koda ili pristup kapitalu bili su ključni faktori u digitalnom svijetu do sada. Međutim, sada ulazimo u novu eru“, rekao je Osika ranije ove godine.

Alicia Park, Iain Martin, Forbes

