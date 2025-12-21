Unihertz Titan 2 je omaž BlackBerry telefonima

Unihertz Titan 2 ima fizičku tastaturu i sekundarni ekran, ali je telefon pomalo širok.

Prije otprilike pet godina pisao sam o Titan telefonima, retro modelu sa tastaturom koji je proizvela OEM kompanija iz Shenzhena po imenu Unihertz.

Tada sam se pitao da li se telefoni sa tastaturom vraćaju na scenu. Ispostavlja se da je odgovor možda?

Iako telefoni sa fizičkom tastaturom nisu baš uobičajeni u 2025. godini, Unihertz je postigao dovoljno uspjeha i izazvao dovoljno interesovanja sa originalnim Titan modelom da je u godinama nakon toga izbacio najmanje dva nasljednika.

Također, postoje i dodatne tastature trećih strana za Apple i Google telefone koje su među tehno entuzijastima stekle mali kultni status.

Odlična tastatura

Dakle, postoji potražnja za fizičkom tastaturom. I tu dolazi Titan 2.

Stavljen je prvo na Kickstarter, a naknadno će biti zvanično pušten u prodaju. Titan 2 je telefon koji je neobično širok po standardima iz ove godine (88,7 mm u širinu).

To znači da je tastatura za većinu ljudi gotovo nemoguća za korištenje jednom rukom. Pretpostavljam da je, kao i Blackberry telefoni iz prošlih decenija, Titan 2 zamišljen kao uređaj za korištenje sa obje ruke.

Tastatura je odlična: tasteri su ravnomjerno raspoređeni, sa hrapavim teksturisanim premazom i dobrim taktilnim odzivom.

Također, možete prevlačiti prstom preko tastature kako biste se kretali kroz korisnički interface telefona, slično kao na touchpadu.

Nisam ljubitelj toga što je Titan 2 premjestio čitač otiska prsta na desnu stranu telefona, ugrađen u dugme za uključivanje, jer telefon držim lijevom rukom i čitač otiska prsta s desne strane mi je nešto teže dostupan.

Više mi se dopadala lokacija čitača kod prethodnog Titan modela – u sredini telefona, iznad tastature.

Zbog toga što je telefon veoma širok i što mora da sadrži fizičku tastaturu, odnos stranica ekrana je skoro kvadratni, što je prilično neobično za 2025.

Karakteristike telefona

Većina aplikacija će se jednostavno razvući kako bi popunila dodatnu širinu ekrana, ali to ponekad dovodi do toga da neki elementi korisničkog interfacea na dnu aplikacije nedostaju.

Šta je novo kod Titan 2? Procesor je, naravno, noviji. Riječ je o MediaTek Dimensity 7300 čipu uz 12 GB RAM-a.

Ovo nije telefon iz premijum klase, ali nudi dovoljno snage za svakodnevnu upotrebu.

Tu je i mali ekran na poleđini telefona, koji po difoltu prikazuje samo vrijeme i osnovne informacije.

Možete ga koristiti za pokretanje bilo koje aplikacije iako je većina aplikacija gotovo neupotrebljiva na tako malom ekranu. Ipak, lijepo je imati sekundarni ekran, makar samo za brz pogled na vrijeme.

Titan 2 sistem sa dvije kamere, Foto: Ben Sin

Trajanje baterije je izvanredno, što i ima smisla s obzirom na to da je ovaj telefon namijenjen poslovnoj upotrebi.

Ovo je telefon koji bez problema može da izdrži cijeli dan, što znači da ne morate da ga punite pred spavanje. I narednog dana biste imali dovoljno baterije da izgurate bar do kasnog popodneva.

Po cijeni od 400 dolara, mislim da je Titan 2 pristojno pozicioniran. Vjerujem da će entuzijasti koji vole telefone sa tastaturom naći nešto zanimljivo u njemu.

Što se mene tiče, ja bih ipak ostao pri tastaturi na ekranu i klasičnom odnosu stranica.

Ben Sin, saradnik Forbes