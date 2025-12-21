Nakon podnošenja zahtjeva za stečaj menadžment Nove Željezare Zenica poručio: Radna mjesta i proizvodnja ostaju prioritet

Nakon nepuna dva mjeseca od objave ArcelorMittala da je završio prodaju svojih operacija u Bosni i Hercegovini, čeličane ArcelorMittal Zenica i rudnika željezne rude ArcelorMittal Prijedor, nova uprava zeničke željezare koja danas posluje pod imenom Nova Željezara Zenica podnijela je Općinskom sudu u Zenici zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad ovom firmom.

U obraćanju radnicima, eksternim saradnicima i dobavljačima krajem sedmice, menadžment je naglasio da je Nova Željezara Zenica, isključivo zbog zakonske obaveze koju ima zakonski zastupnik Društva u skladu sa odredbama Zakona o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima FBiH, podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom Općinskom sudu.

Poduzeto niz mjera

Ovaj potez, kako ističu, predstavlja zakonski okvir za reorganizaciju i rješavanje naslijeđenih izazova, s ciljem očuvanja kontinuiteta proizvodnje i zaštite radnih mjesta, a ne likvidaciju kompanije, čiji će minus u poslovanju u ovoj godini iznositi oko 100 miliona KM, dok je ukupni akumulirani gubitak 370 miliona KM.

Uprava je dodala kako je već poduzela niz mjera kako bi prevazišla trenutne izazove i izrazila uvjerenje da će rezultati biti pozitivni te da će se zajednički graditi stabilna budućnost.

„Našim radnicima jasno poručujemo da proizvodnja ostaje naš glavni prioritet i neće biti dovedena u pitanje. Vaša sigurnost i očuvanje radnih mjesta su u središtu svih naših odluka. Našim eksternim saradnicima i dobavljačima želimo naglasiti da saradnja i povjerenje koje smo izgradili ostaju neupitni. Dugovanja i obaveze prema Vama neće biti dovedena u pitanje te se zahvaljujemo na razumijevanju i nastavku uspješne saradnje bez koje proizvodni proces ne bi bio moguć“, naglasili su iz Nove Željezare Zenica, prenosi Fena.

Podsjećamo, prodajom svojih operacija u BiH, koja je prvi put najavljena u junu ove godine, ArcelorMittal, jedna od vodećih svjetskih integriranih kompanija za čelik i rudarstvo s prisustvom u 60 zemalja i primarnim operacijama proizvodnje čelika u 15 zemalja, zvanično je završio svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Udio Vlade FBiH

Čeličane ArcelorMittal Zenica i rudnika željezne rude ArcelorMittal Prijedor, koji su nakon kupovine preimenovani u Nova željezara (Zenica) i Nova Ljubija (Prijedor), indijski biznismen Lakšmi Mital, prodao je kompaniji H&P doo Zvornik (čiji su vlasnici Predrag Pavlović i Ahmed Hamzić), a koja je dio Pavgord Grupe, u vlasništvu Gordana Pavlovića, za 10,7 miliona eura, objavio je CAPITAL, pozivajući se na svoj izvor koji je kazao da je prodajna cijena obuhvatila i otkup potraživanja koja je “ArcelorMittal” imao prema svojim firmama, čime su novi vlasnici preuzeli kompletan teret finansijskih dugova lokalnih kompanija, kao i svih 2.700 radnika.

Kupovina obuhvata 92% vlasništva u Željezari Zenica i 51% u Rudniku Prijedor. Vlada Federacije BiH i dalje posjeduje 8% udjela u „Željezari Zenica“.

Ranije je (2021.) stečaj, kao pravni alat za zaštitu od štetnih ugovora i reorganizaciju poslovanja poduzela i Nova Alumina. Danas je najveći izvoznik BiH.

Među projektima koje nova uprava zeničke željezare najavljuje je izgradnja energane po uzoru na one u Beču, Berlinu i drugim evropskim centrima, a koja bi zamijenila zastarjele sisteme proizvodnje, drastično smanjila emisije sumpor-dioksida, PM čestica i azotnih oksida (NOx).

Nova Željezara Zenica direktno zapošljava oko 1.900 ljudi u Zenici, dok saradnja sa lokalnim kompanijama omogućava indirektno zapošljavanje oko 12.000 ljudi. Rudnik u Prijedoru, Nova Ljubija Prijedor, strateški opskrbljuje Zenicu sirovinama.