“Ljudi koji su u bolovima me mole, ovo je nešto što ima veze sa zdravim razumom“ – Trump potpisao izvršnu naredbu da kanabis bude klasifikovan kao manje opasna droga

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se državnoj tužiteljici Pam Bondi nalaže da marihuanu premjesti sa Liste I, kategorije rezervisane za ilegalne droge poput heroina i LSD-a, na Listu III.

Ona obuhvata supstance sa priznatim medicinskim dejstvom, ali koje i dalje imaju potencijal za zloupotrebu. To uključuje steroide, ketamin i Tylenol sa kodeinom.

Industrija kanabisa vrijedna 32 milijarde dolara

Ovaj potez predstavlja najznačajniju promjenu nacionalnih zakona o drogama još od kada je predsjednik Nixon potpisao Zakon o kontrolisanim supstancama 1970.

Također, on pokreće smjelu, novu budućnost za državom regulisanu industriju kanabisa vrijednu 32 milijarde dolara u 40 saveznih država.

„Potpisujem izvršnu naredbu kojom se marihuana premješta sa Liste I na Listu III kontrolisanih supstanci sa legitimnom medicinskom upotrebom“, rekao je Trump u Ovalnom uredu nakon potpisivanja naredbe. „Ljudi me mole da ovo uradim – oni koji su u velikim bolovima decenijama… Ovo je nešto što ima veze sa zdravim razumom“.

Iako ova najava predstavlja veliki korak naprijed za industriju kanabisa, ona ne znači da je marihuana legalna na saveznom nivou.

Kanabis i ograničenja

Pošto se supstance sa Liste III i dalje smatraju kontrolisanim supstancama, postojat će ograničenja u vezi sa proizvodnjom, prodajom i posjedovanjem kanabisa.

Mozaik regulisanih tržišta u 40 saveznih država koje dozvoljavaju medicinsku upotrebu i u 25 država koje dopuštaju rekreativnu prodaju i dalje će biti u sukobu sa saveznim zakonodavstvom.

Reklasifikacija takođe ne omogućava američkim kompanijama iz oblasti kanabisa da budu listirane na američkim berzama, poput Njujorške berze i Nasdaqa.

Ipak, Trumpova najava dala je prijeko potreban podsticaj posrnuloj industriji. Akcije kompanija iz sektora kanabisa porasle su 15 posto u odnosu na prošlu sedmicu i čak 85 posto tokom posljednjih mjesec.

Izvršna naredba ne premješta automatski marihuanu u novu kategoriju. Umjesto toga, ona nalaže državnom tužiocu da „okonča proces donošenja propisa“ u vezi sa reklasifikacijom marihuane u Listu III, „na najbrži mogući način u skladu sa saveznim zakonom“.

Sa odlukom za kanabis ne slažu se svi

Kada državni tužilac donese pravilo, uslijediće period od 30 dana za javne komentare.

Gotovo sigurno će uslijediti i tužbe protivnika koji ne žele da se marihuana svrsta u manje opasnu supstancu.

Izvršna naredba također uključuje pilot-program koji bi omogućio da se starijim građanima koji koriste Medicare refundiraju troškovi za CBD (esencijalna komponenta medicinske marihuane) i medicinske proizvode od kanabisa.

Nije jasno kako će ova nova klasifikacija uticati na industriju intoksikantne konoplje.

Ona se suočava sa saveznom zabranom planiranom da stupi na snagu naredne jeseni.

Ipak, izvršna naredba nalaže administraciji da sarađuje sa Kongresom na razvoju regulatornog okvira za „kanabinoidne proizvode dobijene iz konoplje, uključujući izradu smjernica o gornjoj granici miligrama psihoaktivne komponente uz kanabisa (THC-a) po porciji, uz razmatranje ograničenja po pakovanju i zahtjeva za odnos CBD-a i THC-a“.

Poreske olakšice

Kada marihuana bude reklasifikovana u Listu III, postoji razlog od više milijardi da industrija kanabisa slavi – naročito tokom poreske sezone.

Decenijama su kompanije koje se bave marihuanom poslovale pod kaznenim poreskim pravilom 280E, namijenjenim trgovcima supstancama sa Liste I i II, odnosno uz efektivnu poresku stopu od oko 60 posto bruto prihoda. Kao supstanca sa Liste III, kompanije iz sektora kanabisa konačno će moći da koriste iste poreske olakšice kao i druge firme. Time će se u cijeloj industriji osloboditi milijarde dolara.

„Snažno podržavamo odluku administracije predsjednika Trumpa da reklasifikuje marihuanu kao supstancu sa Liste III“, izjavila je za Forbes Kim Rivers, izvršna direktorica kompanije Trulieve iz Floride. Ona je prošle godine ostvarila 1,2 milijarde dolara prihoda.

„Historijska promjena kada je kanabis u pitanju“

„Ovo je historijska promjena koja priznaje medicinsku vrijednost kanabisa i njegov niži potencijal zloupotrebe u poređenju sa drogama sa Liste I, poput heroina i sintetičkog fentanila i usklađuje saveznu politiku sa decenijama naučnih istraživanja i stvarnim ishodima kod pacijenata. To donosi značajne koristi pacijentima i omogućava naučna otkrića, uz podršku za više od 425.000 zaposlenih u regulisanoj industriji marihuane“, kazala je Rivers koja je imala ključnu ulogu u lobiranju kod Trumpa da se kanabis reklasifikuje.

Prema riječima dva izvora koja su željela da ostanu anonimna, Rivers je bila među rukovodiocima iz industrije kanabisa prisutnim u Ovalnom uredu kada je Trump prošle sedmice vodio razgovore o reklasifikaciji.

(Tamo je bio i Howard Kessler, poduzetnik u oblasti kreditnih kartica i osnivač organizacije The Commonwealth Project, koja se bavi integracijom medicinskog kanabisa i brige o starijima).

Odluka će olakšati istraživanja

Ova dva izvora navode da je Trump bio ubijeđen u vezi sa marihuanom, iako je apstinent, jer očigledno nije toliko opasna kao heroin. Također, želi da vidi robusnija istraživanja i podrži domaću američku industriju vrijednu 32 milijarde dolara.

Rivers dodaje da će prelazak u Listu III također olakšati naučnicima sprovođenje istraživanja. To bi moglo pomoći u utvrđivanju „medicinskih koristi i rizika kanabisa“ i „dovesti do značajnih proboja u razvoju proizvoda“.

Tokom potpisivanja, Kesler je istakao da će CBD pilot-program pomoći milionima Amerikanaca.

„Želimo da pomognemo ljudima starijim od 65 godina“, rekao je Kesler. “I nadamo se, da promijenimo svijet.“

Paul Armentano, zamjenik direktora neprofitne organizacije NORML, koja se zalaže za legalizaciju marihuane rekao je za Forbes da ovaj potez ima „značajan simbolički značaj“.

Uz ljekarski recept

Kako kaže, američka vlada sada „priznaje činjenicu da je marihuana lijek“.

Međutim, to ne znači da je borba za potpuno uklanjanje marihuane sa liste kontrolisanih supstanci ili za potpunu legalizaciju završena.

„Ovo je značajno jer mislim da će, nadam se, oblikovati racionalniji narativ zasnovan na dokazima kada je riječ o kanabisu i u politici prema kanabisu ubuduće“, kaže Armentano. „Ali kada je riječ o stvarnim, opipljivim promjenama u politici, mislim da će ih biti malo kao rezultat prelaska na Listu III“.

Uprkos reklasifikaciji, državom regulisana industrija kanabisa i dalje će se smatrati ilegalnom prema saveznom zakonu.

Lijekovi sa Liste III su supstance koje je odobrila američka Agencija za hranu i ljekove (FDA). Za njih je potreban ljekarski recept. On se mora realizovati u apoteci.

Posjedovanje lijekova sa Liste III bez recepta predstavlja krivično djelo. Također, kao i njihova proizvodnja i distribucija bez statusa licencirane farmaceutske kompanije.

Ne očekuje se da će sve teći glatko

Jaret Seiberg, analitičar u kompaniji TD Cowen, napisao je u memorandumu prošle sedmice da će pred kompanijama iz industrije kanabisa biti određenih prepreka.

Također i da ne očekuje da će se pokretati pravni postupci protiv licenciranih kompanija koje posluju na državom regulisanim tržištima.

„Očekujemo period neizvjesnosti kako proces reklasifikacije bude napredovao“, napisao je Seiberg. „Najvjerovatniji ishod je zadržavanje statusa kvo, pri čemu će savezne države ostati glavni regulatori medicinskog i rekreativnog kanabisa“.

Te djelatnosti će i dalje biti u suprotnosti sa saveznim zakonom i i dalje pod rizikom od obračuna, ukoliko neki budući predsjednik odluči da reaguje.

Trumpova najava također je dobra vijest za farmaceutske kompanije koje se utrkuju u razvoju lijekova na bazi kanabisa i njihovom odobravanju od strane FDA.

„Potez za kanabis bez presedana“

Braća Stanley koji su popularizovali CBD proizvod Charlotte’s Web, kanabinoidni preparat koji pomaže osobama sa teškom epilepsijom i drugim stanjima rade na lijeku na bazi marihuane za ublažavanje simptoma autizma, za koji se nadaju da će jednog dana postati registrovani farmaceutski lijek.

Također, njemački farmaceutski milijarder Clemens Fisher razvija tinkturu na bazi marihuane za kontrolu bola.

„Ovo je potez bez presedana“, kaže Joel Stanley.

On sada sa svojom novom kompanijom Ajna Biosciences sprovodi klinička ispitivanja svog farmaceutskog proizvoda dobijenog iz kanabisa u okviru FDA procesa. „Ovo je najveći trenutak otkako sam ušao u industriju 2008. i dugo sam ga čekao.“

Seiberg očekuje da će reklasifikacija marihuane u Listu III „otvoriti vrata farmaceutskim kompanijama“.

Još 1985. godine FDA je odobrila Marinol, sintetički oblik THC-a poznat kao dronabinol, za pacijente oboljele od raka i AIDS-a. Njegova godišnja prodaja procjenjuje se na oko 250 miliona dolara.

Šta donosi prelazak na listu III

Trenutni veliki hit među ljekovima na bazi kanabisa je Epidiolex, CBD tinktura koju je FDA odobrila za djecu i odrasle sa Lenoks-Gastoovim sindromom, Dravetovim sindromom i drugim rijetkim epileptičnim poremećajima.

Sa relativno malom populacijom pacijenata od oko 100.000 ljudi širom svijeta, Epidiolex je prošle godine ostvario 972 miliona dolara prihoda. Analitičari procjenjuju da će ove godine premašiti milijardu dolara u prodaji.

Trumpova odluka godinama je bila predmet velikih očekivanja. U oktobru 2022. predsjednik Joe Biden zadužio je Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga (HHS) i tadašnjeg državnog tužioca Merricka Garlanda da „ubrzano“ preispitaju kako je marihuana klasifikovana prema saveznom zakonu.

Do augusta 2023., HHS je završio reviziju. Zaključio je da marihuana ima određene legitimne medicinske koristi. Time je preporučio Agenciji Ministarstva pravde SAD-a zaduženoj za borbu protiv ilegalne trgovine drogom (DEA) da se marihuana reklasifikuje kao supstanca sa Liste III.

Međutim, proces u DEA je bio blokiran i nije ponovo pokrenut pod Trumpom.

Za dugogodišnje investitore u kanabis, poput Emily Paxhia, koja je 2013., suosnovala pionirski hedž fond Poseidon sa sjedištem u San Franciscu, ova vijest nije mogla doći u boljem trenutku.

„Danas sam bolje nego jučer, kada sam mislila da sam mrtva“, rekla je Paxhia za Forbes.

„Važna reforma“

Pod okriljem savezne zabrane i višegodišnjeg zastoja, industrija kanabisa bila je lišena institucionalnog kapitala i stabilnih cijena akcija. To je dovelo do pada vrijednosti mnogih kompanija u posljednjih nekoliko godina.

Sa prelaskom u Listu III, Paxhia vjeruje da će više investitora biti spremno da ulaže novac u ovaj sektor.

„Industrija je godinama bila lišena savezne reforme koja bi ukazivala na bilo kakav napredak, ali ovo je izuzetno važan i pozitivan signal da kapital može ponovo da počne da ulazi u industriju“, kaže ona. „Ovo je jedno ključno priznanje od strane savezne vlade da kanabis ima svoje mjesto u našem društvu.“

I pored ovog važnog koraka, reklasifikacija ima mali uticaj na trenutni kriminalni status industrije kanabisa. Također i na ilegalnost njegove upotrebe kod potrošača.

Model prodavnica (dispensary) koji se širio Amerikom, od države do države, i dalje se smatra nezakonitim prema saveznom zakonu.

Za mnoge je potpisivanje odluke historijski dan

Također, ovo otvara dodatna pitanja o tome da li proizvodi od kanabisa regulisani na državnom nivou podliježu ili ne podliježu odobrenju FDA.

Za sada, zagovornici kanabisa uživaju u ovom trijumfu.

David Culver, potpredsjednik organizacije za trgovinu i lobiranje u industriji, U.S. Cannabis Council, kaže da je ovo najznačajnija reforma za kanabis u modernoj istoriji „i postavlja nas na jasan put ka saveznom legalizovanju“.

Culver vjeruje da će uklanjanjem poreskog tereta po pravilu 280E, industrija sada doživjeti stvarni rast. Trenutno je oko 27 posto kompanija u industriji kanabisa profitabilno, dijelom zahvaljujući tome što su oporezovane kao trgovci ilegalnim drogama.

„Više nećemo biti pored heroina“, kaže Culver, „pa će zakonodavcima biti lakše da rade na dodatnim reformama kanabisa.“

A da li će Trump konzumirati marihuanu? „Neću je uzimati“, rekao je na kraju konferencije za štampu. „Čast mi je što ovo radim“.

Will Yakowicz, Forbes

