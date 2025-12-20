Pobjegnite od hladnoće na ovih 10 božićnih vašara u Evropi gdje ćete uživati na suncu

Od Atine do Valete, preskočite zimu i uživajte u suncu na ovim toplim božićnim vašarima u južnoj Evropi.

Ako volite mjesta poput božićnih vašara, ali ne podnosite niske temperature i više volite palme, ima mnogo takvih pijaca u toplim i sunčanim evropskim destinacijama.

Od Atine do Valete, organizacija European Best Destinations je objavila istraživanje među turističkim stručnjacima, turističkim agencijama i hiljadama putnika koje otkriva najčarobnije božićne vašare u toplim djelovima Evrope.

Wonderland Lisabon, Portugal: od 28. novembra do 4. januara

Foto: Shutterstock

Proslavljajući svoju desetu godinu u parku Eduardo VII, Wonderland Lisboa postao je jedan od najpopularnijih prazničnih događaja u Portugalu.

Ovo praznično selo sa besplatnim ulazom sadrži ogromni panoramski točak, klizalište, veselu božićnu pijacu i mnoštvo sezonske ulične hrane.

Sa više od milion posjetilaca u 2024. godini, to je omiljena destinacija za one koji žele da uživaju u božićnom duhu pod plavim lisabonskim nebom umjesto u snijegu.

Na božićnoj pijaci možete pronaći rukotvorine, slatkiše i zanatske poklone, kao i prostor za hranu, živu muziku i nastupe.

Pored uživanja u Wonderlandu u jednom od najsunčanijih evropskih glavnih gradova, možete istražiti čuvenih sedam lisabonskih brda koja vode do vidikovaca kao što su Senhora do Monte, Santa Catarina i Santa Luzia, odakle se pruža pogled na grad i rijeku Tagus (Težo)

Valencia, Španija: od 13. decembra do 6. januara

Foto: Shutterstock

Čuveni Grad umjetnosti i nauke u Valenciji, prostrani kulturni kompleks koji su osmislili španski arhitekti Santiago Calatrava i Félix Candela, svake godine se pretvara u živopisnu božićnu pijacu.

Ljubitelji sunca uživaće u futurističkom ambijentu obasjanom sunčevom svjetlošću i okruženom palmama.

Centar je ispunjen štandovima sa rukotvorinama, kreativnim radionicama i porodičnim predstavama.

Na zanatskim štandovima nude se ručno pravljeni pokloni, dok gurmanski kamioni sa hranom poslužuju regionalne specijalitete, slatke poslastice i praznične napitke.

Možete se priključiti i nekoj od brojnih aktivnosti. Djeca mogu da oslikavaju lutke, ukrašavaju šolje, prave maske ili svijeće, dok odrasli mogu da posmatraju majstore zanatlije na djelu – od drvodjelja i keramičara do stakloduvača i kovača.

Praznični program uključuje i pripovijedanje priča, muzičke nastupe i priliku da se posjeti kuća Djeda Mraza.

Madrid, Španija: od 29. novembra do 31. decembra

Foto: Shutterstock

Proslavite Božić pod vedrim plavim nebom Madrida, na veličanstvenom trgu Plaza Mayor iz 15. vijeka, gdje praznična sezona stiže obasjana suncem. Od kraja novembra do kraja decembra, ovaj historijski trg pretvara se u živahnu božićnu pijacu punu svjetlucavih lampica, ukrašenih štandova i mirisa ukusne hrane.

Posjetioci mogu razgledati ručno pravljene poklone, probati turon (nugat poslasticu) i toplu čokoladu, te uživati u živim nastupima okruženi jednom od najsjajnijih svjetlosnih dekoracija u Evropi.

Spoj istorije, praznične atmosfere i sunca čini Madrid savršenim mjestom za parove, porodice i sve koji traže malo zimske topline.

Valletta, Malta: od 6. decembra do 5. januara

Do početka januara, grad Valletta, pod zaštitom UNESCO, jedna je od najposebnijih božićnih destinacija u Evropi. Božićna pijaca Valletta 2025 spaja mediteransko sunce sa sjajem prazničnih svjetiljki, živom zabavom i šarmom historijskih malteških ulica.

Posjetioci mogu šetati među redovima drvenih kućica koje nude ručno pravljene poklone, lokalne đakonije i tradicionalne malteške božićne poslastice, okružene palmama i pogledom na more.

Najljepši momenti uključuju svjetlucave ukrase koji obasjavaju barokne trgove i uske uličice Vallette, kafiće na otvorenom i sunčana šetališta s pogledom na luku, kuvano vino i tradicionalnu hranu, kao i rukotvorine i jedinstvene suvenire koje izrađuju lokalni majstori. Božić u Valletti nije samo pijaca to je prava kulturna proslava. Možete istražiti muzeje i crkve, prisustvovati sezonskim koncertima ili jednostavno uživati u čaši malteškog vina dok grad sija prazničnim sjajem.

Salamanca, Španija: od 6. decembra do 6. januara

Foto: Shutterstock

Smještena u srcu glavnog trga Plaza Mayor, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, Božićna pijaca Salamanca 2025 spaja vjekovnu historiju sa toplom, autentičnom prazničnom atmosferom. Oko 60 drvenih kućica ispunjava trg ručno izrađenim poklonima, prazničnim ukrasima i regionalnim specijalitetima.

Posjetioci mogu probati španske božićne poslastice poput turona, mantekada i polvoronesa, kao i razgledati umjetničke rukotvorine lokalnih majstora. Pored pijace, posjetioce očekuju i božićne pjesme i neponovljiv duh zajedništva.

Atina, Grčka: od 1. decembra do 6. januara

Foto: Shutterstock

Jedna od najprivlačnijih božićnih destinacija u Evropi spaja praznični šarm, drevno nasljeđe i blagu mediteransku klimu. Glavna proslava održava se na trgu Syntagma, gdje svjetlucave lampice, visoka božićna jelka i redovi štandova ispunjavaju trg bojama i energijom, uokvireni neoklasičnom arhitekturom i plavim zimskim nebom.

Posjetioci mogu razgledati ručno izrađene rukotvorine, probati tradicionalne grčke božićne poslastice i uživati u živim nastupima, dječijim aktivnostima i koncertima na otvorenom. Praznična atmosfera širi se cijelim gradom, od živopisnih trgova do kafića na krovovima sa pogledom na drevni Akropolj.

Malaga, Španija: od 1. decembra do 5. januara

Foto: Shutterstock

Ako tražite prazničnu čaroliju pored mora, Malaga je idealna destinacija zahvaljujući spoju opuštanja na plaži, andaluzijskog šarma i spektakularnih sezonskih dekoracija.

Od kraja novembra do početka januara, grad sija od svjetlosti, pijaca i proslava na otvorenom. Posjetioci mogu istražiti nekoliko pijaca.

Od Paseo del Parka gdje se nalazi više od 90 štandova sa rukotvorinama, figuricama za jaslice i lokalnim poslasticama do priobalnog dijela Muelle Uno. Poznata gradska ulica Calle Larios svake večeri priređuje očaravajuće svjetlosno-muzičke predstave.

Praznični program uključuje koncerte, klizališta i festival kineskih lampiona u Parque del Oeste.

Sao Cristobal De La Laguna, Tenerife: od 10. do 31. decembra

Foto: YouTube/Screenshot

Sao Cristobal De La Laguna na Kanarskim ostrvima nudi jedinstveno božićno iskustvo. Božićna pijaca grada smještena je među šarmantnim kolonijalnim ulicama okruženim palmama.

Ova vesela praznična atmosfera savršena je za porodice i putnike koji traže sunčanu zimsku destinaciju.

Grad, čiji je historijski centar pod zaštitom UNESCO, spaja bogato kulturno nasljeđe sa prazničnom čarolijom. Štandovi su puni ručno rađenih rukotvorina, lokalnih specijaliteta i sezonskih poklona, dok ulice svjetlucaju božićnim svjetlima uz zvuke tradicionalne muzike. Posjetioci mogu uživati u prazničnim aktivnostima, istražiti historijsku arhitekturu i upijati sunce tokom šetnji.

Dubrovnik, Hrvatska: od 29. novembra do 5. januara

Još jedna božićna destinacija pored mora, sa suncem i historijskim šarmom je Dubrovnik. Božićni vašar u Dubrovniku smješten je u prelijepom atrijumu Samostana Svete Klare, u srcu historijskog starog grada. Pijaca okuplja lokalne zanatlije, tradicionalne poslastice i prazničnu muziku. Štandovi u ponudi imaju ručno rađene ukrase, keramiku, svijeće.

Zatim i vez, igračke i staklene predmete, dok posjetioci mogu uživati u hrvatskim prazničnim delikatesima poput sira od dunja (kitnikez), kandiranih korica narandže, pečenih badema i klasičnih dubrovačkih božićnih kolača. Sa sjajnim Jadranskim morem u pozadini, Dubrovnik pruža rijetku priliku da se Božić proslavi pod vedrim nebom.

Nice, Francuska: od kraja novembra do početka januara

Foto: Shutterstock

Koje bolje mjesto za božićni odmor od francuske rivijere u Nici? Sa blagom mediteranskom klimom, bulevarima okruženim palmama i živahnom atmosferom, Nice Noël nudi jedinstvenu kombinaciju sunca i praznične čarolije u srcu Azurne obale.

Božićno selo na Trgu Masséna posebno je šarmantno, sa više od 60 kućica punih rukotvorina, prazničnih dekoracija i gurmanskih poklona. Među ostalim atrakcijama su klizalište na otvorenom, ogromni panoramski točak sa spektakularnim pogledom na grad i obalu.

Tu je i Djeda Mrazova kuća sa dnevnim dječijim predstavama i poseban prostor za degustaciju kuhanog vina, lokalnih specijaliteta i prazničnih poslastica.

Među ostalim vrhunskim sunčanim božićnim pijacama u Evropi prema istraživanju European Best Destinations 2025 su: Fira de Santa Llucia u Barceloni, Vigo (Španija), Milano (Italija), kao i Zaragoza i Sevilla (Španija).

Joanne Shurvell, saradnica Forbesa