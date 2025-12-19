Forbes lista 50 najvrijednijih sportskih timova svijeta

Cijene dostižu rekordne nivoe širom grupe timova čija je ukupna vrijednost 353 milijarde dolara. Jedan dobro poznati sportski brend ponovo zauzima prvo mjesto na rang-listi sa vrijednošću od 13 milijardi dolara.

Prije šest godina, najvrijedniji sportski tim u svijetu vrijedio je pet milijardi dolara. Danas ta brojka ne bi bila dovoljna ni da uđe među prvih 50.

Dallas Cowboys i dalje su broj 1, kao i svake godine od 2016. Ali, danas se procjenjuje na stratosferskih 13 milijardi dolara. I ne nedostaje podataka koji ilustruju spektakularan rast vrijednosti sportskih timova posljednjih godina.



Zajedno, 50 najvrijednijih timova vrijedi više od 353 milijardi dolara, odnosno u prosjeku 7,1 milijardu po timu. To je rast od 22% u odnosu na 2024., i više nego duplo u odnosu na prije samo četiri godine. Osam franšiza među prvih 50 zabilježilo je međugodišnji rast od najmanje 30%, a u taj broj nisu uključeni Ferrari i Mercedes iz Formule 1. Njihova vrijednost od 2023. porasla je 58%, ali ih Forbes prošle godine nije procjenjivao.

Foto: Raymond Carlin III-Imagn Images via Reuters

Ko je u vrhu

Na vrhu liste, godinu dana nakon što su Cowboysi osnovali „klub od 10 milijardi dolara“, pojavila su se četiri nova člana. To su Golden State Warriors, procijenjeni na 11 milijardi dolara, zatim Los Angeles Rams (10,5 milijardi), New York Giants (10,1 milijardu) i Los Angeles Lakersi (10 milijardi). A New York Knicks već kuca na vrata, kao šesti najvrijedniji tim u svijetu sa 9,75 milijardi dolara.



Uopšte gledano, vrtoglavi rast vrijednosti sportskih timova tokom posljednje dvije decenije rezultat je naglog povećanja prihoda od medijskih prava. Tako je, na primjer, NBA prošle godine potpisala 11-godišnje ugovore o prenosima sa ABC/ESPN-om, NBC/Pikokom (NBC/Peacock) i Amazon Prime Videom, u vrijednosti od navodno 76 milijardi dolara. Odnosno, u prosjeku 6,9 milijardi godišnje, oko četiri milijardi dolara više godišnje nego po starim ugovorima. Godinu dana ranije, NFL je pristao na paket koji garantuje najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033.

NFL i NBA kolo vode

Sa većom raspodjelom novca iz liga i uz to što timovi ostvaruju velike finansijske dobitke kroz sponzorstva i premium sjedišta – NBA i NFL franšize zabilježile su rast prosječnih prihoda od 141%, odnosno 91% tokom posljednje decenije, na procijenjenih 417 miliona i 662 miliona dolara. A pošto se sportski timovi uglavnom vrednuju kroz multiplikatore prihoda, dodatni novac direktno podiže prodajne cijene.



Istovremeno, vrijednosti sportskih timova nisu uvijek zasnovane isključivo na ekonomiji. Svaka naredna prodaja nekog kluba često postaje reper za cijelu ligu, potencijalno resetujući tržište. U možda najočiglednijem primjeru, milijarder Steve Ballmer kupio je Los Angeles Clipperse 2014. godine za dvije milijarde dolara. I to nakon skandala u koji je bio uključen tadašnji vlasnik Donald Sterling. Godinu ranije, Forbes je procjenjivao Clippers na 575 miliona dolara, dok je prosječna vrijednost NBA tima iznosila 634 miliona, odnosno oko 4,2 puta prihod iz prethodne sezone. Već godinu poslije te transakcije, prosjek Forbes skočio je na 1,2 milijarde dolara, uz multiplikator prihoda od 7,2. (Danas ti pokazatelji iznose 5,4 milijarde dolara i 12,9 puta).



Teško je zamisliti da će neka druga kupovina tima imati toliki uticaj. Ali, prodaje većinskih udjela ove godine u Lejkersu i Boston Celticsu,kao i manjinski poslovi koji uključuju Giants i tim Mercedesa u Formuli 1, već podižu procjene vrijednosti.

Evropski fudbalski klubovi

Ipak, iako vrijednosti širom sportskog svijeta stabilno rastu, neke lige i timovi imaju daleko veću korist od drugih. Dok je vrijednost 32 NFL franšize ove godine porasla 25%, 20 najvrijednijih evropskih fudbalskih klubova povećalo je vrijednost za svega 5%. Suočeni su sa problemima poput stagnacije prihoda od TV prava, rasta troškova i velikog duga. Tokom posljednje tri godine, otkako su se navijači vratili na stadione i u hale nakon pandemije kovida 19, NBA prednjači, sa prosječnom vrijednošću tima većom 87%. MLB i evropski fudbal su gotovo izjednačeni sa rastom od 25% i 24%.

Zbog te razlike, fudbal sada čini samo četiri od 50 najvrijednijih timova u svijetu. Dva kluba iz španske La Lige i dva iz engleske Premijer lige. To je pad u odnosu na po sedam u svakoj od prethodne dvije godine. Engleski Manchester City, njemački Bayern Munich i francuski Paris Saint-Germain ispali sa liste.

Foto: Reuters/Angelika Warmuth

MLB je također sveden na samo dva predstavnika, nakon što su Boston Red Soxi ispali iz top 50. Hokejaška liga, gdje Toronto Maple Leafs prednjače sa 4,4 milijarde dolara, i MLS, gdje je LAFC na prvom mjestu sa 1,25 milijardi dolara, spadaju među muške profesionalne lige koje ove godine nisu uspjele da se probiju na listu. Nije bilo ni franšiza iz ženskog sporta, gdje je najvrijedniji klub ove godine bio New York Liberty iz WNBA, sa 400 miliona dolara.

Formula ponovo na listi

U međuvremenu, Formula 1 se vraća na listu poslije jednogodišnje pauze. Sa Ferrarijem i Mercedesom, od kojih se svaki sada procjenjuje na najmanje šest milijardi dolara. A NBA ima čak 12 timova na listi drugu godinu zaredom, pri čemu je Miami Heat ušao umjesto Dallas Mavericksa.



Ipak, nijedna liga ne može da se poredi sa NFL-om, koji ima čak 30 od svoja 32 tima među prvih 50. Izuzetak su samo New Orleans Saints sa 5,3 milijarde dolara i Cincinnati Bengals sa 5,25 milijardi.

A ako je profesionalni američki fudbal finansijski teretni voz, onda su Cowboysi njegova lokomotiva. Prošle sezone njihov prihod premašio je 1,2 milijarde dolara.

Najbliži rival je Real Madrid iz La Lige. Uzgred, to je posljednji klub koji je bio ispred Cowboysa na listi vrijednosti, prije 10 godina, kada su „Los Blancos“ vrijedjeli 3,26 milijardi dolara, a Dallas 3,2 milijarde. Danas je, naravno, Real Madrid vrijedan jedva nešto više od polovine Cowboysa, sa 6,75 milijardi dolara.



S obzirom na pravac u kojem se kreću cijene timova, 2015. godina danas djeluje kao era kožnih kaciga.

Najvrijednijih 50 timova u svijetu u 2025.

1. Dallas Cowboys 13 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 29% | Pozicija u 2024: 1

2. Golden State Warriors 11 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 25% | Pozicija u 2024: 2

3. Los Angeles Rams 10,5 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 38% | Pozicija u 2024: 3

4. New York Giants 10,1 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 38% | Pozicija u 2024: 7

5. Los Angeles Lakers 10 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 41% | Pozicija u 2024: 8

6. New York Knicks 9,75 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 30% | Pozicija u 2024: 5

7. New England Patriots 9 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024: 6

8. San Francisco 49ers 8,6 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 26% | Pozicija u 2024: 10

9. Philadelphia Eagles 8,3 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 26% | Pozicija u 2024: 12 (dijeli mjesto)

10. (dijeli mjesto) Chicago Bears 8,2 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 28% | Pozicija u 2024: 15

10. (dijeli mjesto) New York Yankees 8,2 milijardi

Liga: MLB | Godišnja promjena: 9% | Pozicija u 2024: 4

12. New York Jets 8,1 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 17% | Pozicija u 2024: 9

13. Las Vegas Raiders 7,7 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 15% | Pozicija u 2024: 11

14. Washington Commanders 7,6 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 21% | Pozicija u 2024: 16

15. (dijeli mjesto) Los Angeles Clippers 7,5 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 36% | Pozicija u 2024: 22 (dijeli mjesto)

15. (dijeli mjesto) Miami Dolphins 7,5 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 21% | Pozicija u 2024: 17

17. Houston Texans 7,4 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 21% | Pozicija u 2024: 18

18. (dijeli mjesto) Denver Broncos 6,8 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 24% | Pozicija u 2024: 22 (dijeli mjesto)

18. (dijeli mjesto) Los Angeles Dodgers 6,8 milijardi

Liga: MLB | Godišnja promjena: 25% | Pozicija u 2024: 24 (dijeli mjesto)

20. Real Madrid, 6,75 milijardi

Liga: La Liga | Godišnja promjena: 2% | Pozicija u 2024: 12 (dijeli mjesto)

21. (dijeli mjesto) Boston Celtics 6,7 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 12% | Pozicija u 2024: 19

21. (dijeli mjesto) Seattle Seahawks 6,7 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 23% | Pozicija u 2024: 24 (dijeli mjesto)

23. Green Bay Packers 6,65 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 19% | Pozicija u 2024: 20 (dijeli mjesto)

24. (dijeli mjesto) Manchester United 6,6 milijardi

Liga: Premier Liga | Godišnja promjena: 1% | Pozicija u 2024: 14

24. (dijeli mjesto) Tampa Bay Buccaneers 6,6 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024: 26

26. (dijeli mjesto) Ferrari, 6,5 milijardi

Liga: Formula 1 | Vlasnik: Ferrari N.V. | Godišnja promjena: n/a | Pozicija u 2024: nije bio na listi

26. (dijeli mjesto) Pittsburgh Steelers 6,5 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 23% | Pozicija u 2024: 28

28. Cleveland Browns 6,4 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 24% | Pozicija u 2024: 30

29. Atlanta Falcons 6,35 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024: 29

30. Tennessee Titans 6,3 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 29% | Pozicija u 2024: 37 (dijeli mjesto)

31. Minnesota Vikings 6,25 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 24% | Pozicija u 2024: 33

32. Kansas City Chiefs 6,2 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 28% | Pozicija u 2024: 39

33. Baltimore Ravens 6,1 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024: 34 (dijeli mjesto)

34. (dijeli mjesto) Chicago Bulls 6 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 20% | Pozicija u 2024: 34 (dijeli mjesto)

34. (dijeli mjesto) Los Angeles Chargers 6 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 18% | Pozicija u 2024: 31 (dijeli mjesto)

34. (dijeli mjesto) Mercedes, 6 milijardi

Liga: Formula 1 | Godišnja promjena: n/a | Pozicija u 2024: nije bio na listi

37. Buffalo Bills 5,95 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 42% | Pozicija u 2024: nisu bili na listi

38. (dijeli mjesto) Houston Rockets 5,9 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 20% | Pozicija u 2024: 37 (dijeli mjesto)

38. (dijeli mjesto) Indianapolis Colts 5,9 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 23% | Pozicija u 2024: 40 (dijeli mjesto)

40. (dijeli mjesto) Carolina Panthers 5,7 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 27% | Pozicija u 2024: 45 (dijeli mjesto)

40. (dijeli mjesto) Miami Heat 5,7 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 34% | Pozicija u 2024: nisu bili na listi

42. Barcelona, 5,65 milijardi

Liga: La Liga | Godišnja promjena: 1% | Pozicija u 2024: 20 (dijeli mjesto)

43 (dijeli mjesto) Jacksonville Jaguars 5,6 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024: 43 (dijeli mjesto)

43. (dijeli mjesto) Brooklyn Nets 5,6 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 17% | Pozicija u 2024: 40 (dijeli mjesto)

45. Arizona Cardinals 5,5 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 28% | Pozicija u 2024: 50 (dijeli mjesto)

46. Philadelphia 76ers 5,45 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 18% | Pozicija u 2024: 43 (dijeli mjesto)

47. Phoenix Suns 5,42 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 26% | Pozicija u 2024: 50 (dijeli mjesto)

48. (dijeli mjesto) Detroit Lions 5,4 milijardi

Liga: NFL | Godišnja promjena: 30% | Pozicija u 2024: nisu bili na listi

48. (dijeli mjesto) Liverpool, 5,4 milijardi

Liga: Premier Liga | Godišnja promjena: 1% | Pozicija u 2024: 27

48. (dijeli mjesto) Toronto Raptors 5,4 milijardi

Liga: NBA | Godišnja promjena: 23% | Pozicija u 2024: 47 (dijeli mjesto)

Brett Knight, Justin Teitelbaum, Forbes

The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2025