Koliko će iznositi minimalac naredne godine – dogovoreno usklađivanje prema metodologiji iz 2022

Već drugu godinu zaredom visina minimalne plate postaje glavna tema u BiH na kraju kalendarske godine. Prošle godine u decembru Vlada FBiH donijela je odluku da dotadašnji minimalac sa 619 KM poveća na 1.000 KM. Godinu kasnije, sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH (ESV), stižu potvrde o novom mogućem povećanju minimalne plate u 2026. godine, ali sa bitnom razlikom – ona se ovoga puta neće povećavati kao prošle godine političkom odlukom Vlade FBiH, već u skladu s Uredbom o metodologiji iz 2022. godine.

Kako je pojasnio Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalno vijeće, usaglašen je povratak metodologiji iz 2022. godine, prema kojoj se minimalna plata usklađuje na osnovu dva makroekonomska pokazatelja: inflacije i realnog rasta BDP-a, sa jednakim ponderom (50:50).

Povećanje od 2,7 posto

Prema službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene su u prvih devet mjeseci porasle za 3,6%, dok je realni rast BDP-a u prvoj polovini godine iznosio 1,8%. Zbroj ta dva pokazatelja (5,4%) dijeli se na dva, što daje stopu usklađivanja od 2,7%.

Odluku o usklađivanju minimalca Vlada će donijeti naredne sedmice, nakon što prikupi sve potrebne podatke, ali već sada se može izračunati, da bi, ukoliko se na trenutnu minimalnu platu od 1.000 KM, uzmu u obzir podaci vezano za BDP i potrošačke cijene, minimalac mogao biti veći za oko 27 KM.

Ranije su iz Saveza samostalnih sindikata BiH predlagali da se minimalac definiše u vidu procenta prosječne plate u FBiH (između 60 i 70 posto), što bi iznosilo oko 1.200 KM, te da se određuje po stepenu stručne spreme.

Da takvog povećanja neće biti bilo je jasno iz izjave premijera FBiH Nermina Nikšića, koji je kazao kako su se prošle godine na povećanje minimalca na 1.000 KM, odlučili jer se nije mogao postići dogovor sa poslodavcima i sindikatima, i da je to bila šok terapija, ali da ona ove godine nije realna.

U januaru prijedlog Općeg kolektivnog ugovora

“Ići ćemo s povećanjem koliko to formula za usaglašavanje kaže”, napomenuo je.

Predstavnici sindikata, poslodavci i Vlade FBiH, postigli dogovor o maksimalnom povećanju dnevnice, i ona bi od 1. januara naredne godine sa 25 KM trebala biti povećana na 45 KM.

Samir Kutrović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH kazao je da je vođen kvalitetan socijalni dijalog sa Vladom i poslodavcima i da je Sindikat prihvatio ovakav izračun, ali da će u januaru Savez predložiti Opći kolektivni ugovor, kojim će biti definirana prava radnika na kvalitetniji način vezano za topli obrok, platu i koeficijenate za sve nivoe obrazovanja.