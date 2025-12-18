Ko god ovlada baterijom, ovladat će i automobilom – pod pritiskom Kine i troškova Volkswagen mijenja igru

Najveći evropski proizvođač automobila Volkswagen u fabrici u Dresdenu, poznatoj i kao “Transparentna tvornica” (GMD), ove sedmice na proizvodnu traku izbacuje svoje posljednje vozilo. Glavni razlog obustave proizvodnje u tvornici otvorenoj 2001. godine je slabija potražnja, troškovi, visoke američke tarife, ali i planovi kompanije za restruktuiranje poslovanja.

„Odluku o prekidu proizvodnje vozila u Transparentnoj fabrici nakon više od 20 godina nismo donijeli olako. Međutim, sa ekonomske tačke gledišta, to je bilo apsolutno neophodno”, kaže Thomas Schäfer, generalni direktor brenda Volkswagen.

Fokus na tehnološka rješenja

Fabrika će se transformirati u inovacijski kampus i u ovom poslu Volkswagen nije sam. Udružit će snage sa vladom Saksonije i Tehnološkim univerzitetom u Dresdenu, te će se fokusirati na tehnološka rješenja, uključujući vještačku inteligenciju, robotiku, mikroelektroniku i dizajn čipova.

“U posljednjih nekoliko mjeseci uspjeli smo razviti održiv koncept budućnosti za lokaciju – s jasnom perspektivom za naredne godine. Zajedno transformiramo fabriku u mjesto gdje se mobilnost, tehnologija i nauka spajaju”, kaže Schäfer.

Početkom naredne godine, svih 230 preostalih zaposlenika GMD-a će u početku biti smješteno u Dresdenu, te će se broj smanjivati u narednim godinama kako radnici budu odlazili u penziju. za radna mjesta koja će postepeno nestajati primijenit će se društveno odgovoran pristup gdje će zaposlenici imati nekoliko alternativa; premještaje u pogone u Zwickauu i Chemnitzu, djelimične penzione aranžmane te sporazume o otpremninama. Kao dodatnu opciju, zaposlenicima je omogućen i transfer u glavnu proizvodnu bazu u Wolfsburgu.

Pod pritiskom rastućih troškova

Odluka o prekidu proizvodnje dio je šireg programa restrukturiranja u Njemačkoj, dogovorenog sa sindikatima, koji predviđa smanjenje broja zaposlenih za 35.000 do 2030. godine.

Volkswagen je pod pritiskom rastućih troškova u Evropi, sporijeg prelaska na električna vozila i povećane konkurencije kineskih proizvođača, posebno u segmentu električnih vozila.

Fabrika GMD u Dresdenu transformirat će se u inovacijski kampus, Foto:VW

Dok završava poslove u Dresdenu, Volkswagen se okreće proizvodnji vlastitih baterija. Kako je objavila kompanija prva fabrika njihove podružnice za baterije PowerCo zvanično je počela s radom u Salzgitteru.

Izgradnja fabrike baterijskih ćelija na mjestu bivše VW fabrike motora započela je u julu 2022. godine. Do sada je uloženo više od milijardu eura, javlja Spiegel navodeći kako se ostale fabrike grade po istom modelu u Valensiji, Španija i na ostrvu St. Thomas u Kanadi. Planirano je da počnu s radom 2026. i 2027. godine. Tesla je također najavila svoju namjeru da proizvodi baterijske ćelije u Njemačkoj.

Izvršni direktor Oliver Blume opisao je novu zgradu kao “snažan tehnološki signal za Evropu” i važnu komponentu svoje korporativne strategije. “Kao prvi evropski proizvođač automobila, uspostavili smo vlastiti razvoj i proizvodnju baterijskih ćelija. To jača našu poziciju i nezavisnost u globalnoj konkurenciji.”

Vlastita proizvodnja baterija

VW ne planira proizvodni bum u početku, fabrika će proizvoditi samo nekoliko stotina baterijskih ćelija dnevno, dok jekrajnji cilj da se u Salzgitteru proizvodi do 70.000 ćelija dnevno. VW planira da njihov godišnji kapacitet bude 20 gigavat-sati, dovoljno za otprilike 250.000 električnih automobila.

Baterijske ćelije iz Salzgittera će se prvi put koristiti u novim električnim gradskim automobilima VW ID. Polo i Cupra Raval, čije je lansiranje u Španiji planirano za 2026. godinu.

Kako kaže glavni tehnološki direktor Volkswagena Thomas Schmall baterija je ključna tehnologija e-mobilnosti.

“Ko god ovlada baterijom, ovladava automobilom“, kaže on.

Zašto baterija postaje strateški proizvod u automobilskoj industriji, pokazuje i podatak da čak do 40 posto ukupnih troškova električnog vozila otpada na bateriju.