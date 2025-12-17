Rekordna godina Unis Ginexa iz Goražda – evo koliko dioničari dobijaju

Unis Ginex, jedan od lidera bh. namjenske industrije, prošle godine ostvario je 102 miliona KM prihoda, oko 30% više u odnosu na 2023., kada su iznosili 78,5 miliona KM. Prošlogodišnji rekordni prihod pratio je i rast neto dobiti koja je iznosila približno 35,6 miliona KM. Zahvaljujući ovim poslovnim rezultatima, Skupština dioničara kompanije sa sjedištem u Goraždu, ovog ponedjeljka je donijela odluku o isplati dividende iz neto dobiti ostvarene u 2024. godini. Ukupan iznos dividende iznosi 11.168.220 KM, odnosno 70 KM po dionici, a pravo na dividendu imaju svi dioničari upisani na listi dioničara na dan donošenja odluke.

Ova izvozno orjentisana kompanija, koja više od 85 posto svoje proizvodnje plasira na međunarodna tržišta: Mađarsku, Tursku, Hrvatsku, Slovačku, Grčku, Njemačku, Maleziju, Makedoniju, SAD, Češku Republiku, Italiju, Egipat, Srbiju i Crnu Goru i Sloveniju, Španiju, Švicarsku, Ukrajinu, Čile, Izrael, Singapur, Austriju, Ujedinjene arapske emirate, Rumuniju, Ekvador, Veliku Britaniju i Belgiju, u većinskom je vlasništvu Vlade Federacije BiH (51 posto), dok je preostalih 49 % javno upisanih dionica u privatnom vlasništvu. Među privatnim dioničarima nalaze se i fizička i pravna lica s manjim udjelima.

Najveći udio u vlasništvu, odmah iza Vlade FBiH, ima Halil Oković (15,9 posto), Sadeta Hubjer (7,9 posto), a među tri kompanije u top 10 vlasnika, dvije su iz Goražda; Okac (7,6 posto) i PTG d.d. (1,5 posto), i jedna iz Sarajeva – TAK d.o.o. sa vlasničkim udjelom od 1,4 posto. Među top 10 vlasnika su i Hamid Pršeš, koji posjeduje 4,4 posto dionica, Hasan Đozo 2,2 posto, Muhamed Hubanić 1,3 posto, te Enver Pršeš 1,1 posto.

U pogonima kompanije osnovane davne 1952. godine, proizvodi se više od 300 vrsta inicijalnih kapisli i detonatora za civilnu i vojnu, pištoljsku, puščanu, protuavionsku, artiljerijsku municiju i ručne bombe.

Također, ovaj svjetski lider u proizvodnji kapisli, posjeduje tehnologiju i proizvodne linije za proizvodnju i preradu svih vrsta inicijalnih eksploziva i raznih hemikalija.