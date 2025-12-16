Wizz Air širi bazu u Tuzli: Direktni letovi prema devet novih europskih destinacija

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla ponovo je uspostavljena baza mađarske niskotarifne aviokompanije Wizz Air. Kompanija je u Tuzli stacionirala dva savremena aviona Airbus A321neo, čime je aerodrom postao jedna od ključnih baza Wizz Aira u centralnoj i istočnoj Evropi.

Uspostavljanjem ove baze omogućeno je devet novih ruta. Počevši od decembra ove godine, putnici mogu iz Tuzle letjeti za Köln, Hamburg, Maastricht i Malmö. Od marta 2026. godine, dodatnih pet ruta bit će dostupno za Berlin, Frankfurt, Göteborg Landvetter, Larnaku i Pariz, prema podacima zvanične stranice Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Generalni direktor Wizz Air Hungary, Roland Tischner, naglasio je strateški značaj Tuzle za Wizz Air, te izrazio uvjerenje u dugoročni razvoj saradnje.

Foto/Aerodrom Tuzla

“Otvaranje naše baze u Tuzli označava uzbudljiv novi početak za Wizz Air i putnike širom Bosne i Hercegovine. Povratak našeg modernog A321neo aviona u Tuzlu omogućava nam širenje mreže destinacija, više povoljnih mogućnosti putovanja, te otvaranje novih radnih mjesta. Ponosni smo što ovim događajem potvrđujemo našu dugoročnu posvećenost ovom regionu”, izjavio je Tischner na svečanom obilježju početka novog razvojno-poslovnog poglavlja Aerodroma.

Generalni direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, Dževad Halilčević, kazao je da povratak baze predstavlja izuzetno poslovno dostignuće, te da je to rezultat dugogodišnje saradnje i konstantne modernizacije aerodromske infrastrukture.

“Taj strateški iskorak dodatno jača ulogu Aerodroma Tuzla kao ključnog aerodroma u BiH i važnog pokretača ekonomskog rasta Tuzlanskog kantona. Obnovljena baza Wizz Aira donosi nova radna mjesta, jača turizam i pozicionira Tuzlu kao centar poslovanja i investicija” naglasio je.

Ponovnim otvaranjem baze, Wizz Air će iz Tuzle letjeti prema ukupno 15 destinacija širom Evrope, uključujući devet novih ruta koje počinju u decembru i martu.

Pored Tuzle, Wizz Air sada nudi oko 17 ruta za devet zemalja iz Bosne i Hercegovine, uključujući i Aerodrom Banja Luke sa letovima za Basel i Dortmund, dok su London, Luton i Rim dostupni s aviokompanijom iz Sarajeva. Raspored novih letova objavljen je na zvaničnoj stranici aerodroma.

Amela Hasanbašić