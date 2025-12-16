Trump tuži BBC i traži milijarde zbog klevete i montaže govora od 6. januara

Predsjednik Donald Trump podnio je u ponedjeljak tužbu protiv BBC-ja zbog klevete, tvrdeći da su montirani isječci njegovog govora učinili da izgleda kao da je pozvao pristalice da upadnu u američki Kapitol. Time je otvorio međunarodni front u svojoj borbi protiv medijskog izvještavanja koje smatra neistinitim ili nepravednim.

Trump potražuje odštetu od 5 milijardi dolara za svaku od dvije tačke tužbe.

On optužuje britanskog javnog emitera da ga je oklevetao spajanjem dijelova govora od 6. januara 2021. godine, uključujući dio u kojem je rekao pristalicama da marširaju prema Kapitolu i drugi u kojem je izjavio „borite se kao pakao“, dok je izostavljen dio u kojem je pozvao na miran protest.

BBC se ranije izvinio Trumpu, priznao grešku u procjeni i naveo da je montaža stvorila pogrešan dojam da je on uputio direktan poziv na nasilne radnje. Ipak, istakli su da ne postoji pravni osnov za tužbu.

BBC se finansira putem obavezne TV takse za sve gledaoce, što, prema riječima britanskih pravnika, svaku eventualnu isplatu Trumpu čini politički osjetljivom.

Portparol Trumpovog pravnog tima naveo je u saopćenju da BBC „ima dugogodišnji obrazac obmanjivanja svoje publike u izvještavanju o predsjedniku Trumpu, sve u službi vlastite ljevičarske političke agende“.

Portparol BBC-ja rekao je ranije u ponedjeljak za Reuters da „u ovom trenutku nemamo daljnjih kontakata s advokatima predsjednika Trumpa. Naš stav ostaje isti.“ Nakon podnošenja tužbe, emiter nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Kriza dovela do ostavki

Suočen s jednom od najvećih kriza u svojoj 103-godišnjoj historiji, BBC je saopćio da nema planove da dokumentarac ponovo emituje na bilo kojoj od svojih platformi.

Sporni isječak, prikazan u okviru dokumentarne emisije „Panorama“ neposredno prije predsjedničkih izbora 2024. godine, izazvao je ozbiljnu PR krizu za emiter i doveo do ostavki dvojice njegovih najviših zvaničnika.

Trumpovi advokati tvrde da mu je BBC nanio ogromnu reputacijsku i finansijsku štetu.

Dokumentarac je dospio pod dodatnu lupu javnosti nakon što je procureo interni memorandum BBC-ja, koji je sastavio vanjski savjetnik za standarde, a u kojem su izražene zabrinutosti u vezi s načinom montaže. To je dio šire istrage o političkoj pristrasnosti javno finansiranog emitera.

Dokumentarac nije emitovan u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je tužbu možda podnio u SAD-u jer se u Velikoj Britaniji tužbe za klevetu moraju pokrenuti u roku od jedne godine od objave, a taj rok je istekao za epizodu „Panorame“.

Kako bi prevazišao ustavne zaštite slobode govora i medija u SAD-u, Trump će morati dokazati ne samo da je montaža bila netačna i klevetnička, već i da je BBC svjesno obmanuo gledaoce ili postupao krajnje neodgovorno.

Prema riječima pravnih stručnjaka, emiter bi mogao tvrditi da je dokumentarac u suštini bio istinit i da odluke o montaži nisu stvorile lažan dojam. Također bi mogao navesti da program nije nanio štetu Trumpovoj reputaciji.

Drugi mediji su se ranije nagodili s Trumpom, uključujući CBS i ABC, nakon što ih je tužio poslije povratničke pobjede na izborima u novembru 2024. godine.

Trump je podnio tužbe i protiv New York Timesa, Wall Street Journala i jednog lista u saveznoj državi Iowa; sva tri medija negiraju bilo kakvu krivicu.

Napad na američki Kapitol u januaru 2021. godine imao je za cilj da spriječi Kongres da potvrdi pobjedu Joea Bidena nad Trumpom na predsjedničkim izborima u SAD-u 2020. godine.

