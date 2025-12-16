James Cameron ušao u klub milijardera, samo je četvorici redatelja to uspjelo prije njega

S nekoliko ogromnih uspjeha na blagajnama i očekivanjem da će treći Avatar generirati više od dvije milijarde dolara prihoda, oskarovac sada je u elitnom društvu Hollywooda.

Jedno od najvećih iznenađenja u Hollywoodu 8. decembra, barem kada su u pitanju vijesti koje nisu povezane s bitkom oko Warner Bros. Discoveryja, bilo je to što Avatar: Vatra i pepeo nije nominovan ni u jednoj od glavnih kategorija na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa. U svojevrsnom priznanju da će nadolazeći nastavak dva od tri filma s najvećom zaradom svih vremena vjerovatno postati najveći film godine, s potencijalnom zaradom od preko 2 milijarde dolara, tijelo za dodjelu nagrada ipak ga je nominovalo u kategoriji “Filmsko i blagajničko dostignuće”, uprkos tome što film nije ni prikazan u kinima do ovog petka.

Takvo je samopouzdanje u reditelja filma Avatar, Jamesa Camerona . Tokom svoje 40-godišnje karijere, 71-godišnji filmski stvaralac je sve više ulagao ogromne sume u svoje projekte, suočavajući se s ogromnim očekivanjima da svaki put ostvari rekord na blagajnama. Od 1980-ih s filmovima Terminator i Alien , do Titanica i prva dva Avatara , Cameronovi filmovi su zajedno zaradili skoro 9 milijardi dolara na globalnim blagajnama, a njegov udio u tim prihodima čini većinu ličnog bogatstva koje Forbes sada procjenjuje na 1,1 milijardu dolara. To stavlja Camerona na izuzetno kratku listu reditelja koji su postigli status milijardera, zajedno s Georgeom Lucasom , Stevenom Spielbergom , Peterom Jacksonom i Tylerom Perryjem . Za razliku od drugih koji su imali velike poslove ili izvore prihoda izvan Hollywooda, Cameron je to postigao gotovo isključivo zahvaljujući uspjehu svojih filmova. Pa ipak, u intervjuima poriče bilo kakvo razmetanje svojim bogatstvom.

„Volio bih da sam milijarder“, rekao je Cameron nedavno u intervjuu za podcast s Mattom Bellonijem iz Pucka . „Oznaka ‘milijarder’ pretpostavlja određene ugovore koji nisu postojali, prvo, a drugo – da nisam potrošio ni centa u posljednjih 30 godina.“

Počeo kao vozač kamiona

Čak i uzimajući u obzir Cameronovo opsežno istraživanje podmorja, filantropiju u oblasti zaštite okoliša i poslovanje s nekretninama, kao i njegovu dugu historiju žrtvovanja ili riskiranja vlastitih tantijema kako bi zadržao kreativnu kontrolu, Forbes procjenjuje da njegove plate, udjeli u dobiti, prihodi od licenciranja tematskih parkova i igračaka, te vrijednost njegovog udjela u produkcijskoj kompaniji Lightstorm Entertainment, više nego nadoknađuju razliku.

Milijarderi na blagajnama



James Cameron je peti režiser koji se pridružio ekskluzivnom “klubu devet nula”, počevši od Stevena Spielberga, kojeg je Forbes proglasio milijarderom još 1994. godine. Evo kako se Cameron poredi s drugim holivudskim velikanima.

REŽISER I NETO VRIJEDNOST

• Steven Spielberg (1994) 7,1 milijardi dolara

• George Lucas (1997) 5,3 milijarde dolara

• Peter Jackson (2022) 1,7 milijardi dolara

• Tyler Perry (2020) 1,4 milijarde dolara

• James Cameron (2025) 1,1 milijarda dolara

U narednim mjesecima će postati još bogatiji. Forbes procjenjuje da bi Cameron mogao zaraditi najmanje 200 miliona dolara (prije poreza i naknada) od filma Avatar: Vatra i pepeo , pod uslovom da film ispuni visoka očekivanja na kino blagajnama.

To je izvanredan uspon za bivšeg studenta koji je napustio fakultet i radio kao vozač kamiona u ranim dvadesetim prije nego što je dobio posao asistenta produkcije u Roger Cormanovom New World Picturesu , za koji kaže da je zarađivao 175 dolara sedmično. Cameronov prvi rediteljski rad, Piranha II: The Spawn iz 1981. godine , nije dobro prošao finansijski – posebno nakon što je otpušten dvije sedmice nakon početka snimanja zbog kreativnih neslaganja i primio je samo polovinu dogovorenog honorara od 10.000 dolara.

Proboj s Terminatorom

Njegova velika prilika dogodila se tri godine kasnije, s filmom Terminator , idejom za koju je, kako je rekao, sinula u grozničavom delirijumu dok je bio u Rimu radeći na filmu Piranha II . U zamjenu za garanciju da će mu biti dozvoljeno da režira film, Cameron je preuzeo svoj prvi veliki rizik i prodao scenario producentici Gale Anne Hurd za jedan dolar. Film je zaradio 78 miliona dolara širom svijeta s budžetom od samo 6,4 miliona dolara, lansirajući karijere Camerona i Arnolda Schwarzeneggera i započinjući franšizu koja je zaradila više od 2 milijarde dolara širom svijeta. Nakon što se oženio Hurd 1985. godine, Cameron je brzo nastavio s filmovima Alien 1986. (131 milion dolara uz budžet od 18 miliona dolara) i The Abyss 1989. (90 miliona dolara uz budžet od 70 miliona dolara). Par se razveo te godine.

Razgovori o novcu – koliko koštaju njegovi filmovi i koliko donose zarade – prate Camerona tokom cijele njegove karijere. Stekao je reputaciju intenzivnog perfekcioniste („Bio sam kreten 1980-ih“, nedavno je priznao), sklonog prekoračivanju budžeta, što je vršilo ogroman pritisak na svaki film da komercijalno uspije. Međutim, gotovo svaki put – uspio je.

Godine 1991., Terminator 2: Sudnji dan postao je najskuplja holivudska produkcija ikada, s budžetom od preko 90 miliona dolara, dijelom zbog Cameronove upotrebe tada nove CGI tehnologije. Film je postao najprofitabilniji te godine, zaradivši preko 500 miliona dolara širom svijeta, uz dodatne milione od prodaje VHS kaseta (koje su u početku koštale izuzetno visokih 99,95 dolara svaka).

Prvi film koji je koštao preko 100 miliona dolara

Pored honorara od 6 miliona dolara za film, Cameron je dobio petogodišnji ugovor sa Foxom vrijedan 500 miliona dolara za svoju produkcijsku kuću Lightstorm Entertainment, za finansiranje niza projekata koje bi napisao, režirao i producirao. Partnerstvo je odmah stavljeno na kušnju njegovim sljedećim filmom, True Lies, sa Arnoldom Schwarzeneggerom i Jamiejem Lee Curtis u glavnim ulogama , koji je daleko premašio prvobitni budžet od 40 miliona dolara i ograničenje studija od 70 miliona dolara, postavši prvi film čija je produkcija koštala više od 100 miliona dolara. Umjesto da se odrekne kreativne kontrole, Cameron je revidirao svoj ugovor sa Foxom, dozvolivši studiju da uzme dio njegove zarade kako bi povratio svoju investiciju. Film se pokazao kao komercijalni uspjeh, zaradivši 378 miliona dolara širom svijeta i završivši kao treći film po zaradi 1994. godine.

Filmovi o Terminatoru su do sada zaradili više od dvije milijarde dolara, foto: Gulliver Image

„Lično me koštalo potrošiti više novca na True Lies “, rekao je Cameron tada za Entertainment Weekly, nudeći rečenicu koja bi mogla poslužiti kao sažetak njegove karijere. „Za mene, želja da napravim najbolji mogući film uvijek pobjeđuje. Jednostavno ne mogu napraviti ništa manje od onoga što mislim da bi trebalo biti. Ne mogu. To je prokletstvo. I taj način razmišljanja je usađen u svakoga ko radi na svakom aspektu filma. Zato svi troše više da bi film bio bolji.“

“Ja sam kralj svijeta”

Ovaj kreativni sukob će se ponoviti, ali u mnogo većim razmjerama, sa filmom Titanic iz 1997. godine . Kako je budžet narastao na preko 200 miliona dolara, zbog digitalnih i praktičnih efekata, uključujući izgradnju i potapanje gotovo cijelog broda, Cameron je ponudio da vrati svoje rediteljske i produkcijske honorare (7 miliona dolara, prema izvještajima Forbesa iz tog vremena), kao i svoj dio profita. Mediji nisu mogli odoljeti metafori potapanja skupog broda, a studio se pripremio za katastrofu na blagajnama.

„Jimovo samopouzdanje nikada nije poljuljano“, kaže za Forbes Josh McLeglen , prvi pomoćnik reditelja na filmovima Titanic i Avatar . „On radi na samoj granici mogućeg – a zatim pomjera granice još dalje.“

Film je u prvom vikendu prikazivanja zaradio 1,8 milijardi dolara na blagajnama, postavši film s najvećom zaradom svih vremena, a prodato je nevjerovatnih 58 miliona VHS kaseta, zaradivši dodatnih 800 miliona dolara. Kao kompenzaciju, Fox mu je dao 10% profita filma, što je Cameronu donijelo procijenjenih 150 miliona dolara prije oporezivanja, prema Forbesu.

Kada je Titanik sljedeće godine osvojio 11 Oskara, uključujući one za najbolji film i najboljeg režisera, Cameron je sa pozornice izgovorio svoj poznati citat iz filma: „Ja sam kralj svijeta!“

Razvijena nova tehnologija

Uprkos ogromnom uspjehu, Fox je u početku odbio njegov sljedeći film – naučnofantastični ep smješten na planeti kreiranoj u potpunosti digitalnim efektima. Prema Cameronu, tehnologija potrebna za produkciju Avatara onakvog kakvog ga je on zamišljao još nije postojala, što je brzo pretvorilo kreativni izazov u finansijski problem za njegovu novoosnovanu kompaniju za digitalne efekte, Digital Domain. Jon Landau , producent i Cameronova desna ruka na Titanicu , koji je radio s njim do njegove smrti prošlog jula, napisao je u posthumno objavljenim memoarima da je kreativni tim potrošio cijeli budžet od 10 miliona dolara dogovoren s Foxom u prvoj godini. Ali Cameron je, kao i uvijek, nastavio gurati.

Po cijeni od 14 miliona dolara, on i njegovi saradnici razvili su novi 3D sistem kamera. Također je razvio posebne “head rigs” za Weta Digitalovu tehnologiju snimanja lica, kako bi se glumčeva izvedba mogla precizno prenijeti na digitalni lik, te “simulcam” tehnologiju uz pomoć Giant Studiosa, koja mu je omogućila da vidi digitalne likove u stvarnom vremenu unutar digitalnog okruženja tokom snimanja.

„Svaki dan je razvijao nove alate i usavršavao nešto“, kaže Candice Alger , tadašnja direktorica Giant Studiosa. „Radila sam s mnogo režisera, ali nikada s nekim ko je bio toliko uronjen u tehnologiju. Drugi režiseri tehnologiju vide samo kao alat i okružuju se ljudima koji ga koriste. Jim je uvijek potpuno uključen.“

Forbes procjenjuje da je Cameronov udio u profitu prvog Avatara bio veći od 350 miliona dolara. Fotografija: (AP Photo/John Raoux via Guliver

Avatar je, naravno, promijenio pravila igre 2009. godine, zaradivši skoro 3 milijarde dolara na blagajnama. Budući da je Fox tražio vanjsko finansiranje za 60 posto budžeta filma kako bi ograničio rizik od neuspjeha, mnogi investitori su ostvarili ogromne profite, uključujući privatnu investicijsku kompaniju Dune Capital Management. Ingenious Media, investicijski konzorcij sastavljen od desetina britanskih poznatih ličnosti – uključujući Davida Beckhama , Sachu Baron Cohena , Petera Gabriela i Guya Ritchieja – navodno je zaradio skoro 400 miliona dolara profita na investiciji od oko 75 miliona dolara.

Forbes procjenjuje da je Cameronov udio u profitu od prvog Avatara – koji je bio nominovan za devet Oskara i osvojio tri, uključujući i onu za najbolje vizuelne efekte – iznosio više od 350 miliona dolara od blagajn i prodaje filmova, prije poreza i naknada. A budući da su on i Lightstorm posjedovali prava intelektualnog vlasništva, nastavio je zarađivati ​​milione godišnje licenciranjem igračaka, robe i atrakcija u tematskom parku, uključujući popularnu vožnju u Disneyjevom Animal Kingdomu na Floridi.

Zaštita okoliša i istraživanje mora

Taj novac mu je omogućio da investira u svoje druge strasti, uključujući ekologiju – suosnivač je Cameron Family Farms na Novom Zelandu 2012. godine, organizacije za zagovaranje klimatskih promjena Avatar Alliance Foundation 2013. godine i prehrambene kompanije Verdient 2017. godine – kao i istraživanje dubokog mora. Među njegovim brojnim podvodnim ekspedicijama, ističe se njegovo putovanje do najdublje tačke u okeanu, dna Marijanskog rova. Sada živi na Novom Zelandu, gdje navodno posjeduje više od 3.000 hektara zemlje, nakon što je prodao većinu svojih nekretnina u Kaliforniji i iselio se iz Sjedinjenih Država 2020. godine.

Cameronova fascinacija tehnologijom nedavno je postala očigledna kroz Lightstorm Vision, koji je u decembru sklopio partnerstvo s Metom kako bi kreirao 3D iskustva za Meta Quest. U septembru prošle godine pridružio se upravnom odboru StabilityAI, proizvođača sistema za generisanje fotografija i videa Stable Diffusion.

Planirani četvrti i peti nastavak

Uprkos svemu tome, njegova strast prema snimanju filmova nije jenjavala. Nakon što su odobrena dva nastavka Avatara , Cameron je proveo skoro deceniju razvijajući novu podvodnu tehnologiju za film Avatar: Put vode iz 2022. godine , koji je na blagajnama zaradio 2,3 milijarde dolara. Cameron, koji je imao 20 posto udjela u zaradi “od prvog dolara”, zaradio je dodatnih 250 miliona dolara.

Prije filma “Vatra i pepeo” , Cameron je naglasio da već ima planove za četvrti i peti film, ali da će ovaj nastavak morati ponovo dokazati svoju snagu na blagajnama kako bi sljedeći dobili zeleno svjetlo. Prema njegovim riječima, svaki od ovih filmova košta “ogromnu jebenu gomilu novca” i ogromnu količinu vremena, jer snima glumačke izvedbe u stvarnom vremenu, poput pozorišne predstave, a zatim digitalno oblikuje kinematografiju tokom montaže i postprodukcije.

„Malo je ludo, zar ne?“, rekao je Cameron nedavno o svom stilu produkcije. „Da nismo zaradili toliko prokletog novca s prvim filmom, nikada ne bismo ovo uradili – mislim, potpuno je ludo.“

Matt Craig, novinar Forbesa

