Centralna banka BiH izdala upute za zamjenu novčanica povučenih iz opticaja

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) podsjeća građane na rokove i uslove za zamjenu novčanica u apoenima 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, puštenih u opticaj u periodu 1998–2009. godina, a povučenih iz opticaja 31. decembra 2024. godine.

Zamjena se vrši u komercijalnim bankama BiH zaključno s 31. decembrom 2025., a budući da su poslovnice ovih banaka široko dostupne, Centralna banka poziva građane i pravne osobe da zamjenu obave do kraja ove godine.

Od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine, zamjenu će obavljati Centralna banka BiH, u skladu s Odlukom o načinu postupanja u procesu zamjene vanopticajnih KM novčanica (Službeni Glasnik BiH 73/25) – navedeno je u saopćenju Centralne banke.

Zamjena će se vršiti svakim radnim danom od 10 do 14 sati, na dvjema lokacijama: Sarajevo, Maršala Tita 25 – Odjeljenje trezora Centralnog ureda; Banja Luka, Vidovdanska 19 – Odjeljenje za trezorske poslove Glavne banke Republike Srpske CBBH, javlja FENA.

Podnosilac zahtjeva za zamjenu može biti svaka fizička i pravna osoba koje posjeduje vanopticajne KM novčanice.

Centralna banka vrši zamjenu novčanica u apoenima 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, koje su cijele, autentične, bez znakova oštećenja ili obojenja.

U zavisnosti od vrijednosti novčanica za zamjenu, jednokratno ili u više zamjena, postupat će se na sljedeći način:

Za iznose u vrijednosti manjoj od 5.000 KM podnosilac zahtjeva je dužan dokazati svoj identitet, a što se vrši uvidom u službeni indentifikacijski dokument;

Za iznose u vrijednosti od 5.000 KM ili većoj, podnosilac zahtjeva je dužan uz novčanice podnijeti “Zahtjev za zamjenu vanopticajnih KM novčanica” (Obrazac 1-Z) koji će biti dostupan na internetskoj stranici Centralne banke ili na lokaciji na kojoj će se obavljati zamjena.

Za iznose 20.000 KM ili više, uz obrazac je obavezna i najava dolaska najmanje 48 sati ranije putem e-mail adresa:

[email protected] (za zamjenu u Sarajevu)

[email protected] (za zamjenu u Banja Luci).

U postupku zamjene vanopticajnih novčanica, Centralna banka Bosne i Hercegovine prikuplja podatake od podnosioca zahtjeva u skladu s Odlukom o načinu postupanja u procesu zamjene vanopticajnih KM novčanica.

Zamjena se u pravilu obavlja istog dana u jednom terminu izuzev za iznose od 20.000 KM ili više i/ili radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za zamjenu vanopticajnih KM novčanica. U tim slučajevima, Centralna banka utvrđuje ispunjenost uslova za zamjenu vanopticajnih KM novčanica u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja i zadržavanja novčanica.

Centralna banka će izvršiti zamjenu vanopticajnih KM novčanica samo ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:

a) provjerom autentičnosti utvrđeno da su vanopticajne KM novčanice autentične;

b) utvrđeno da je podnosilac zahtjeva dostavio sve potpune podatke i učinio vjerovatnim navode o porijeklu gotovog novca.

Nakon obavljene zamjene, podnosiocu se izdaje Potvrda o isplati, koja služi kao dokaz o izvršenoj zamjeni vanopticajnih novčanica i ne može se koristiti kao dokaz o porijeklu novca.

Informacije o KM novčanicama koje su povučene iz opticaja dostupne su na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Please enable JavaScript

