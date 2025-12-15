Noćna mora: Bitka za Warner Bros okreće Hollywood naglavačke

Katastrofa, propast i noćna mora. Tako kreativni radnici u Hollywoodu opisuju pad nekada moćnog Warner Brosa, dok se Netflix i Paramount bore za kupovinu ovog historijskog studija, a „tvornica snova“ se priprema za nove potrese i gubitak radnih mjesta.

Pad Warnera i njegova predstojeća prodaja – bilo da završi u rukama Paramount Skydancea kao cjelina ili da ga Netflix preuzme i rasparča – dočekani su s tugom u Hollywoodu. Sve se to dešava u trenutku kada je industrija zabave već teško pogođena historijskim padom produkcije. Gubitak studija koji je stvorio kultne filmove poput Casablance, Goodfellasa, Batmana i Harryja Pottera gotovo sigurno znači nova otpuštanja i, definitivno, jednog velikog kupca filmskih i televizijskih projekata manje.

Intervjui BBC-ja s desetinama glumaca, producenata i članova snimateljskih ekipa otkrivaju industriju koja pokušava izabrati „manje zlo“: kontrolu tehnološkog giganta kojeg se optužuje da je uništio kino-dvorane (Netflix) ili milijardere koje se smatra previše bliskim predsjedniku Trumpu (Paramount).

„David Ellison je desničarski milijarder i Trumpov pristalica“, rekao je jedan asistent kamere o izvršnom direktoru Paramount Skydancea, sinu milijardera Larryja Ellisona, suosnivača Oraclea i bliskog Trumpovog saveznika. „Netflix je historijski skloniji tome da se ne miješa previše u produkciju.“

Ako Netflix dobije posao kakav želi, kupit će „krunske dragulje“ Warner Brosa – 102 godine star studio, HBO i ogromnu arhivu filmova i TV serija – dok bi Warnerove tradicionalne televizijske mreže, poput CNN-a, TNT Sportsa i Discoveryja, bile ponuđene nekom drugom kupcu.

S druge strane, neprijateljska ponuda Paramount Skydancea za preuzimanje Warner Brosa, vrijedna 108 milijardi dolara (81 milijardu funti), ima podršku Saudijske Arabije, Abu Dhabija, Katara i fonda koji je pokrenuo Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. To je izazvalo zabrinutost zbog moguće cenzure i političkog utjecaja.

Predsjednik Trump dodatno je dolio ulje na vatru izjavom da je „imperativno da se CNN proda“.

Ova saga oko Warner Brosa samo je najnovija u dugom nizu velikih potresa u Hollywoodu od pandemije naovamo. Filmska i televizijska produkcija gotovo je stala 2023. godine zbog istovremenih štrajkova glumaca i scenarista. Godinu ranije, 2022., činilo se da svi rade punom parom, dok su studiji i streaming servisi nakon pandemije ulazili u kreativni zanos. Međutim, nakon završetka štrajkova, produkcijski bum se nije vratio.

Posljedice su dovele do zatvaranja ili spajanja mnogih medijskih kompanija. Skydance Media Davida Ellisona ranije ovog ljeta kupila je Paramount, još jedan legendarni holivudski studio, što je rezultiralo hiljadama otkaza.

Kada je Warner Bros istakao znak „na prodaju“, Paramount je pokrenuo agresivnu kampanju za kupovinu kompanije. Ipak, studio je na kraju objavio dogovor s Netflixom. Odbijeni Paramount tada je direktno izašao pred dioničare Warner Bros Discoveryja s neprijateljskom ponudom za preuzimanje, za koju tvrde da je „bolja“ od Netflixove.

Bez obzira na to navijaju li za Paramount, Netflix ili nekog trećeg kupca, jedno je u Hollywoodu gotovo općeprihvaćeno: negativac ove priče je izvršni direktor Warner Bros Discoveryja, David Zaslav. Prošle godine zaradio je 51,9 miliona dolara, dok je Warner Bros zabilježio gubitak veći od 11 milijardi dolara, a dionice kompanije pale su gotovo 7%.

„Gledao sam kako se Warner Bros muči otkako je David Zaslav postao direktor i praktično ga uništio“, kaže jedan glumac koji je izgubio dom nakon što mu je presušio posao. Nije želio biti imenovan jer se i dalje nada angažmanima kod Netflixa ili Paramounta.

Više sagovornika uporedilo je Zaslava s izmišljenim likom Gordonom Gekkom iz filma Wall Street iz 1987. godine, poznatim po rečenici „pohlepa je dobra“.

Zaslav je preuzeo kompaniju 2022. godine, tokom velikog spajanja Discoveryja, kojim je upravljao, s WarnerMediaom u vlasništvu AT&T-ja, čime je nastao Warner Bros Discovery. Ta konsolidacija donijela je hiljade otkaza – i izdašne plate za Zaslava.

„Zaslav je čisti Gordon Gekko – došao je, razbio sve i prodao“, kaže jedan producent koji je radio na Warner Brosovom studijskom kompleksu. „Govorio je da će obogatiti dioničare i da ga nije briga za historiju tog mjesta.“

Warner Bros odbacuje takvu karakterizaciju. U izjavi za BBC, direktor komunikacija Robert Gibbs naveo je da je studio „pod vodstvom Davida i talentovanog tima u posljednje tri i po godine povratio lidersku poziciju, obnovio DC univerzum s desetogodišnjim planom i prvi put učinio streaming servis profitabilnim na globalnom nivou“.

Za mnoge filmske radnike, pitanje ko će kupiti Warner Bros postalo je gotovo nebitno. Umjesto toga, fokusirani su na to kako da se ponovo izmisle dok se industrija smanjuje usljed konsolidacije i sve veće upotrebe umjetne inteligencije.

„Svako jutro, koliko god se trudio ostati pozitivan, budim se s osjećajem da sam zakazao na svim poljima“, kaže jedan glumac koji je danas beskućnik sa suprugom i dvoje djece, oslanjajući se na pomoć prijatelja i javnih kuhinja dok radi povremene poslove. Također je želio ostati anoniman.

„Radije bih vidio da Netflix kupi Warner Bros nego da to bude strani kapital“, dodaje.

Drugi nisu tako sigurni. Tehnološki gigant je, po mnogima, najveći disruptor industrije još od vremena kada je Warner Bros 1927. godine uveo zvučni film.

„Mislim da je to katastrofa“, kaže jedan distributer filmova koji radi s Netflixom. „To je kompanija koja otvoreno i ponosno tvrdi da kino-dvorane više nisu potrebne. To je zastrašujuće. To je noćna mora.“

Mnoge kino-dvorane u SAD-u odbijaju prikazivati Netflixove filmove zbog njihove strategije „prvo streaming“.

„Barem s Paramountom znamo da će filmovi stići na velika platna. Oni nisu uništili kina“, rekao je jedan producent koji je radio sa sve tri kompanije.

Netflix pokušava ublažiti te strahove, poručujući da očekuju „zadržati postojeće operacije Warner Brosa i graditi na njegovim snagama, uključujući i kino-distribuciju filmova“.

Mnogi u Hollywoodu žele im vjerovati.

John Evans, tonski tehničar koji se povremeno bavi glumom, pisanjem i produkcijom, ukazuje na pažljivu restauraciju Egipatskog kina u Los Angelesu kao znak dobre volje Netflixa. Ovo legendarno kino iz 1922. godine, mjesto prve filmske premijere na svijetu, Netflix je kupio 2020. i obnovio s ulaganjima od 70 miliona dolara.

„Mislim da je to dobar znak“, kaže Evans, dodajući da danas većina filmskih radnika filmove i serije konzumira putem streaminga, kao i ostatak svijeta.

Na Warner Brosovom studijskom kompleksu turisti se i dalje fotografišu ispred scenografije Central Perk kafića iz serije Friends i šetaju pored fasada koje „glume“ New York ili Los Angeles. U kancelarijama i scenarističkim sobama, za one koji još rade, posao se nastavlja.

„Prošao sam kroz sedam spajanja“, kaže jedan producent dok razvija novu seriju. „Tužno je izgubiti studio, jer to znači još manje prilika da se projekti realizuju i prodaju. Ali ako praviš dobre stvari – praviš dobre stvari.“

Govoreći anonimno, producent dodaje da je tog dana, kada je Paramount Skydance objavio neprijateljsku ponudu, bio previše zauzet pokušajem da seriju dovede do emitovanja da bi se brinuo o prodaji. Ne bi ga iznenadilo, kaže, da se na kraju pojavi još jedan milijarder – ili čak bilioner – s novom ponudom.

„Šalim se da bi se Elon mogao samo pojaviti i to uraditi – ali zaista bi mogao“, kaže on. „Kada imate ljude vrijedne bilion dolara, pravila više ne postoje.“

