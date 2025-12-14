Netflixova holivudska opklada teška 72 milijarde dolara: Sve što trebate znati

Ovo je priča o Davidu i Golijatu, ali s neočekivanim obratom. Prije gotovo tačno 15 godina, vlasnik Warner Brosa i HBO-a odbacio je i holivudski i wallstreetski hype oko tada mladog streaming izazivača po imenu Netflix.

Izjava Jeffa Bewkesa iz 2010. godine, objavljena u The New York Timesu, danas je postala legendarna:

„To je pomalo kao da se pitate hoće li albanska vojska preuzeti svijet. Mislim da neće.“

Pa, kako je u petak rekao analitičar Rich Greenfield iz LightShed Partnersa. „Albanska vojska je upravo preuzela svijet.“

Evo šta trebate znati o Netflixovom poslu vrijednom 72 milijarde dolara kojim želi preuzeti Warner Bros. i HBO.

O kakvom se dogovoru radi?

Warner Bros. Discovery (WBD), kompanija koja posjeduje CNN, nastavlja s planom da se podijeli na dvije odvojene kompanije koje će se javno trgovati na berzi.

Kada se ta podjela završi – vjerovatno negdje sljedećeg ljeta – Netflix planira da kupi „Warner“ dio kompanije. Drugi dio, nazvan Discovery Global, uključivat će CNN i druge televizijske kanale.

Netflix, već kralj streaminga, poručuje da će „ova akvizicija unaprijediti našu ponudu i ubrzati naš rast na decenije koje dolaze“.

Prije toga, međutim, Netflix mora dobiti odobrenje vlada širom svijeta. Regulatorni proces u SAD-u, Evropskoj uniji i drugim regijama mogao bi potrajati veoma dugo.

Kako će ovo promijeniti moje streaming iskustvo?

Većina korisnika koji imaju HBO Max već koristi i Netflix. Još nije jasno šta će se tačno desiti s HBO Maxom, ali dosadašnja praksa sugerira da će, na ovaj ili onaj način, biti uklopljen u Netflixovu platformu.

Netflix navodi da će „dodavanjem bogatih filmskih i TV arhiva, kao i HBO i HBO Max sadržaja, članovi Netflixa imati još veći izbor vrhunskih naslova“.

Ipak, pojedini zakonodavci i regulatorni stručnjaci već izražavaju zabrinutost da bi Netflix mogao povećane troškove prenijeti na potrošače.

REUTERS

Kako smo došli do ovoga?

Warner Bros. Discovery je prije nekoliko mjeseci praktično stavio sebe na prodaju, nakon što je Paramount dao nepozvane ponude za cijelu kompaniju. Ubrzo su se kao konkurentski ponuđači pojavili Netflix i Comcast, zainteresirani za studio i streaming imovinu.

Smatralo se da je Paramount favorit u ovoj utrci. Saveznici izvršnog direktora Paramounta, Davida Ellisona, zračili su samopouzdanjem u vezi s prijedlogom spajanja – kao i zbog bliskih odnosa s predsjednikom Donaldom Trumpom. No, u posljednjim danima stvari su se očigledno promijenile.

Pismo Paramounta od 3. decembra, u kojem se odboru WBD-a izražava „ozbiljna zabrinutost“ zbog procesa aukcije, moglo je biti uvod u pokušaj neprijateljskog preuzimanja.

Zvanično, Paramount ne komentariše Netflixov dogovor. Nezvanično – sprema strategiju kako uzvratiti.

Šta slijedi?

Svaki mega-posao ove veličine prolazi kroz detaljnu provjeru. Ovaj vjerovatno i više nego ostali.

CNBC je u petak citirao anonimnog visokog zvaničnika administracije koji je rekao da Trumpova administracija na ovaj dogovor gleda s „velikom skepsom“.

Netflixovi planovi mogli bi biti blokirani mjesecima, pa čak i godinama, u Washingtonu – bilo zbog Trumpovih lojalista koji sprovode njegovu volju, bilo zbog birokrata s iskrenim prigovorima na koncentraciju medijske moći.

Trump može otežati proces, ali nema pravo direktnog veta. Sjetite se 2017. godine, kada je Ministarstvo pravde tužilo kako bi spriječilo AT&T-jevu kupovinu Time Warnera. Kompanije su se borile na sudu – i pobijedile.

Netflix je, čini se, spreman na sličnu pravnu bitku. Ili barem da formalno prođe kroz proces i u međuvremenu zadrži Warner Bros. van dohvata Paramounta i Comcasta.

Ironično, intervencija Trumpove administracije 2017. godine imala je efekat usporavanja HBO-a u trenutku kada je morao ubrzati kako bi konkurisao Netflixu.

Također, SAD nije jedino tržište koje će detaljno analizirati ovaj dogovor. Evropski regulatori će također imati značajnu ulogu.

Šta će Netflix reći regulatorima?

Netflix će tvrditi da zapravo nije Golijat, barem ne u svijetu velike tehnologije u kojem dominiraju igrači poput Googlea i Amazona.

Netflix danas YouTube vidi kao glavnog konkurenta u borbi za pažnju publike – i to s dobrim razlogom, jer gledanost YouTubea raste ogromnom brzinom.

„S obzirom na to da Google sve više ulazi na tržište, ovaj dogovor može se posmatrati kao strateški potez blokiranja i odbrane“, istakla je Melissa Otto, direktorica istraživanja u S&P Global Visible Alpha.

Netflix će također tvrditi da stvara „više prilika za kreativnu zajednicu“, iako mnogi u Hollywoodu u to sumnjaju.

Praktičnije gledano, zagovornici Netflixa će reći da je daljnja konsolidacija industrije neizbježna, zbog promijenjenih navika potrošača i novih poslovnih modela u tradicionalnim medijskim kućama.

Šta ovo znači za CNN

WBD nastavlja s planom razdvajanja, što znači da će CNN sljedeće godine postati dio nove kompanije – Discovery Global.

Kanali poput TNT-a, Discoveryja, kao i brojni slobodni televizijski kanali širom Evrope, također će biti dio Discovery Globala i poslovat će odvojeno od Warner Brosa – dijela koji Netflix planira kupiti.

„Nastavit ćemo blisko sarađivati s budućim izvršnim direktorom Discovery Globala, Gunnarom Wiedenfelsom, i njegovim timom kako bismo osigurali snažan početak nove kompanije“, rekao je izvršni direktor CNN-a Mark Thompson u internom dopisu u petak.

Thompson je dodao da su i izvršni direktor WBD-a David Zaslav i Wiedenfels „čvrsti zagovornici“ CNN-ove strategije, uključujući nedavno pokrenutu pretplatničku uslugu CNN All Access.

„Već smo dogovorili budžet za 2026. godinu koji uključuje povećana ulaganja u ovaj plan“, zaključio je Thompson.

