Nova evropska biciklistička ruta povezaće BiH, Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju duž rijeke Save: Šta znamo o njoj

Postoje dobre vijesti za ljubitelje biciklizma koji žive u Evropi ili je posjećuju. Nova biciklistička ruta pratit će tok rijeke Save, povezujući Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, te povezujući tri evropske prijestolnice – Ljubljanu, Zagreb i Beograd.



Savska biciklistička ruta ponudit će biciklistima 1.136 kilometara avantura kroz raznolike krajolike – od Alpa do Panonske nizije. Istaknut će i brojne prirodne i kulturne znamenitosti, gradove uz rijeke i ruralne zajednice.



Očekuje se da će predložena ruta, kandidat za EuroVelo 18, biti službeno integrirana u EuroVelo mrežu najkasnije do 2029. godine. Pod uvjetom da ispunjava kriterije biciklističke organizacije za nove EuroVelo rute, u skladu s Evropskim standardom certifikacije.

Prva ruta u Bosni i Hercegovini

Ukoliko bude odobrena, bit će to 19. EuroVelo ruta u mreži i prva u Bosni i Hercegovini.



Vijest o proširenju EuroVelo mreže nedavno je objavila Evropska biciklistička federacija (ECF). Riječ je o neprofitnoj krovnoj organizaciji sa sjedištem u Briselu, koja okuplja više od 70 članova u više od 40 zemalja. Federacija promovira biciklizam kao održiv i zdrav oblik prijevoza i rekreacije.



Biciklistička ruta EuroVelo, koju koordinira ECF, mreža je dugih biciklističkih ruta koje povezuju Evropu. Ruta se proteže kroz 38 zemalja s ciljem da svakodnevna vožnja biciklom bude pristupačnija, kako lokalnim izletnicima, tako i turistima. Kada bude završena, mreža će pokrivati ​​približno 90.000 kilometara.



“Savska biciklistička ruta ne samo da će povezivati ​​zemlje i gradove, već će i promovirati regionalni razvoj, ekološku svijest, aktivnu mobilnost i održivi turizam”, navodi se u saopštenju EuroVela. Dodaje se da će ruta biti dobro integrirana s drugim mrežama biciklističkih ruta u regiji.

Fotografija: Eurovelo

Ruta biciklističke staze

EuroVelo je dao nekoliko detalja o tome šta će biciklisti moći vidjeti i doživjeti duž Savske biciklističke rute:



Ruta počinje u Sloveniji, na izvoru rijeke Save, prolazi kroz Nacionalni park Triglav, Bledsko jezero, Ljubljanu (koja je dio EuroVelo 9 – Baltik-Jadran), a zatim nastavlja prema Hrvatskoj preko Zagreba, Siska i Parka prirode Lonjsko polje, koji je pod međunarodnom zaštitom kao močvara prema RAMSAR konvenciji. Dom je zajednice Čigoć, poznate po značajnoj populaciji roda i posvećenosti njihovoj zaštiti.



Ruta zatim stiže do Slavonskog Broda, ulazi u Bosnu i Hercegovinu, prolazi kroz Bijeljinu, Brčko i močvaru Bardača, prije nego što nastavi prema Srbiji. Tamo će biciklisti moći istražiti još dva važna područja močvare prije dolaska u Beograd. Tamo se ruta spaja sa EuroVelo 6 – Atlantik-Crno more, EuroVelo 11 – Istočnoevropskom rutom i EuroVelo 13 – Rutom Željezne zavjese.

Saradnja

Biciklističke organizacije naglašavaju da je predložena ruta rezultat “snažne prekogranične saradnje” i koordinacije između nacionalnih i regionalnih tijela, uključujući ministarstva, turističke organizacije i nevladine organizacije, kao i Nacionalne koordinacijske centre EuroVelo.



U Sloveniji rutu koordinira Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike. U Hrvatskoj je to Ministarstvo turizma i sporta. U Bosni i Hercegovini Centar za zaštitu okoliša, a u Srbiji Dunavski centar za kompetencije.



“Projekat predstavlja veliki korak u širenju održive mobilnosti i biciklističkog turizma u jugoistočnoj Evropi”, navela je biciklistička federacija.

Tanja Mon, saradnica Forbesa

Please enable JavaScript

