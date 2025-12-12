Elon Musk će postati trilioner ako SpaceX izađe na berzu s vrijednošću od 1,5 biliona dolara

Elon Musk bi mogao postati gotovo instantni trilioner ako njegova kompanija SpaceX izađe na berzu s procijenjenom vrijednošću od 1,5 biliona dolara, piše Bloomberg.

Prema izračunima Bloomberg Billionaires Index, Muskovo ukupno bogatstvo tada bi iznosilo 952 milijarde dolara, što je rast od oko 491 milijardu dolara u odnosu na trenutni nivo. Sam njegov udio u SpaceX-u bio bi vrijedan više od 625 milijardi dolara, dok trenutno vrijedi oko 136 milijardi dolara. Ovaj iznos ne uključuje njegove milijarde u drugim kompanijama, uključujući i najvrednijeg proizvođača automobila na svijetu, Tesla Inc.

IPO (inicijalna javna ponuda) SpaceX-a bi mogao otvoriti drugi jasan put za Muska da postane prvi trilioner na svijetu, nakon što je prošlog mjeseca osigurao prvu 12-cifrenu platu u Tesli. Musk posjeduje oko 42% SpaceX-a, sa sjedištem u Starbaseu, Texas, prema Bloombergu, koristeći podatke iz Federalne komisije za komunikacije i kalkulacije od ranijih investicija.

Da bi se procijenila vrijednost Muskovog trenutnog udjela u SpaceX-u, indeks koristi decembarski dogovor iz 2024. godine, koji je uključivao sekundarnu prodaju od 1,25 milijardi dolara uz procijenjenu vrijednost kompanije od skoro 350 milijardi dolara. Nakon primjene diskonta za likvidnost, vrijednost iznosi oko 136 milijardi dolara.

IPO SpaceX-a od 1,5 biliona dolara bio bi gotovo jednak rekordu postavljenom od strane Saudi Aramco 2019. godine, kada je ta naftna kompanija izašla na berzu s vrijednošću od 1,7 biliona dolara. Dok Aramco ostvaruje prihod od oko 360 milijardi dolara, SpaceX očekuje prihod od približno 15 milijardi dolara ove godine.

Iako postoje izazovi, SpaceX ima historiju brzog rasta vrijednosti i snažnog interesa investitora. Kompanija, koja proizvodi rakete i upravlja Starlink satelitskim internet servisom, radi na novom dogovoru koji bi zaposlenicima omogućio prodaju akcija u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara po procijenjenoj vrijednosti kompanije od preko 800 milijardi dolara.

Ako se realizuje, SpaceX bi ponovo postao najvrednija privatna kompanija na svijetu, dodajući više od 180 milijardi dolara Muskovom bogatstvu.

Ako ostali putovi za postizanje trilionskog bogatstva ne uspiju, Musk još uvijek ima xAI, koja je u septembru procijenjena na 200 milijardi dolara.