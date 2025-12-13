Kreativne industrije zabrinute zbog sporazuma OpenAI-a i Disneyja

Sindikat koji predstavlja radnike u kreativnim industrijama upozorava da među njegovim članovima postoji ozbiljna i rastuća zabrinutost zbog milijardu dolara vrijednog sporazuma između Disneyja i OpenAI-a, prema kojem će Disneyjevi likovi biti dostupni u ChatGPT-u i alatu za generiranje videa Sora.

Riječ je o prvom velikom holivudskom studiju koji je licencirao dijelove svog bogatog kataloga OpenAI-u, kompaniji koja razvija napredne alate umjetne inteligencije. Sporazum omogućava fanovima da generiraju i dijele slike i videozapise s više od 200 likova iz Disneyjevih franšiza, uključujući Pixar, Marvel i Ratove zvijezda.

„Svi u industriji zabave, a posebno kreativni talenti, nevjerovatno su zabrinuti zbog implikacija ovog poteza“, izjavio je Duncan Crabtree-Ireland, izvršni direktor sindikata SAG-AFTRA.

On je potvrdio da su Disney i OpenAI kontaktirali sindikat – koji predstavlja oko 170.000 medijskih profesionalaca širom svijeta – kako bi naglasili da sporazum izričito isključuje korištenje lika, glasa ili fizičke sličnosti stvarnih izvođača. Ipak, Crabtree-Ireland upozorava da to ne umanjuje ozbiljnost situacije.

„Postoji stvarna zabrinutost, jer niko ne želi vidjeti da se ljudska kreativnost prepušta modelima umjetne inteligencije“, rekao je za BBC News.

„Ključan trenutak za industriju“

Ovaj dogovor dolazi u trenutku kada se OpenAI suočava sa sve većim pitanjima o načinu korištenja svoje tehnologije, dok u Hollywoodu raste strah od dugoročnog utjecaja umjetne inteligencije na kreativne poslove.

Prema zvaničnoj objavi, lista dostupnih likova uključuje junake iz filmova Zootopia, Moana i Encanto, kao i Lukea Skywalkera iz Ratova zvijezda, Marvelovog Deadpoola, te, naravno, Mickeyja i Minnie Mouse. Ipak, ostaje nejasno kako će ti likovi „zvučati“, s obzirom na to da Disney tvrdi kako sporazum ne uključuje glasove stvarnih glumaca.

„Brzi razvoj umjetne inteligencije označava ključan trenutak za našu industriju“, izjavio je izvršni direktor Disneyja Bob Iger. „Ovom saradnjom s OpenAI-jem želimo promišljeno i odgovorno proširiti domet našeg pripovijedanja.“

Očekuje se da će korisnici moći početi kreirati videozapise i slike u Sori i ChatGPT-u početkom 2026. godine.

Pravne i etičke dileme

Sporazum dolazi u isto vrijeme kada su, prema izvještajima, Disneyjevi advokati poslali Googleu pismo o prekidu aktivnosti, optužujući tehnološkog giganta za masovno kršenje autorskih prava. BBC je zatražio komentar od Googlea.

Joel Smith, partner za intelektualno vlasništvo u advokatskoj kući Simmons & Simmons, smatra da ovaj dogovor pokazuje kako „vlasnici prava i vodeći developeri umjetne inteligencije ubrzano sklapaju licencne sporazume kako bi osigurali pristup sadržaju za obuku i buduću upotrebu“.

Sindikat zabavne industrije Equity naglašava da je zaštita prava glumaca nužna. Trenutno provode glasanje među hiljadama izvođača o tome jesu li spremni odbiti digitalno skeniranje na setovima kako bi se izborili za jače AI zaštitne mjere.

„Ovaj sporazum dodatno potvrđuje zašto se naši članovi bore za jasna i snažna pravila o umjetnoj inteligenciji“, rekla je Cathy Sweet, voditeljica sektora za televiziju i film u Equityju. „Materijal koji će se prodavati u okviru ovog unosnog posla rezultat je profesionalnog rada kreativaca i njihova prava moraju biti zaštićena.“

Kontroverze oko sadržaja

Sorini hiperrealistični videozapisi stekli su veliku popularnost u SAD-u, ali su izazvali i ozbiljne kritike. Alat je već korišten za stvaranje uvredljivih deepfake snimaka preminulih javnih ličnosti.

U oktobru je OpenAI privremeno obustavio mogućnost generiranja videozapisa dr. Martina Luthera Kinga Jr. nakon što su se pojavili sadržaji koji su smatrani nepoštovanjem njegovog lika i djela. Slični videozapisi s likovima Johna F. Kennedyja, kraljice Elizabete II. i Stephena Hawkinga također su kružili internetom.

U pojedinim slučajevima, porodice preminulih javnih ličnosti zatražile su od OpenAI-a da spriječi takvu upotrebu tehnologije. Zelda Williams, kći pokojnog Robina Williamsa, javno je apelovala da joj ljudi prestanu slati AI-generirane snimke njenog oca.

U novembru je i Warner Music Group najavio pokretanje muzičkog projekta zasnovanog na umjetnoj inteligenciji u saradnji sa startupom Suno – samo godinu dana nakon što je tu istu kompaniju tužio.

Sve to pokazuje da, dok se granice tehnologije šire, pitanje zaštite ljudske kreativnosti postaje hitnije nego ikad.

