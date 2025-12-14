Ruski prihodi od nafte i gasa u decembru padaju na najniži nivo od 2020. godine

Prihodi Rusije od nafte i gasa u decembru ove godine očekuju se da budu skoro upola manji u odnosu na isti period prošle godine, izvijestio je Reuters 12. decembra.

Pad prihoda, na oko 410 milijardi rubalja (5,17 milijardi dolara), rezultat je nižih globalnih cijena nafte i jačanja rublje, što mjesečne prihode spušta na najniži nivo od 2020. godine.

Prihodi od nafte i gasa i dalje predstavljaju glavni izvor finansiranja Kremlja, čineći približno četvrtinu ukupnih prihoda saveznog budžeta.

Međutim, ti prihodi su pod snažnim pritiskom zbog rastućih izdvajanja za odbranu i sigurnost, naročito od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Na godišnjem nivou, ukupni prihodi od nafte i gasa procjenjuju se na 8,44 biliona rubalja (105 milijardi dolara), što je gotovo 25 posto manje nego prošle godine i ispod projekcija ruskog Ministarstva finansija, pokazuju Reutersovi proračuni zasnovani na industrijskim i zvaničnim podacima.

Analitičari navode da Rusija planira pokriti budžetski deficit u decembru zaduživanjem putem državnih obveznica, ali upozoravaju da bi se situacija mogla dodatno zakomplikovati 2026. godine, ukoliko cijene nafte ostanu niske i valutne pretpostavke se ne ostvare.

Ukrajina i njeni zapadni saveznici više puta su istakli da su mjere za ograničavanje ruskih prihoda od nafte usmjerene na slabljenje sposobnosti Moskve da finansira rat.

U okviru tih napora, Ukrajina je u više navrata gađala rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, uključujući rafinerije i skladišne kapacitete, s ciljem ometanja jednog od ključnih izvora finansiranja Kremlja.

