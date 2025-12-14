Koja su zanimanja bila najtraženija u EU u 2024. godini

Tokom 2024. godine, najveća stopa slobodnih radnih mjesta u Evropskoj uniji zabilježena je kod menadžera prodaje, marketinga i razvoja, i iznosila je 8,4 odsto, pokazuju podaci Eurostata.

To znači da je upravo u ovom zanimanju zabilježena najveća nezadovoljena potražnja za radnom snagom, što ukazuje na moguće poteškoće u zapošljavanju odgovarajućeg kadra.

„Ovi podaci su djelimično prikupljeni korišćenjem novog izvora podataka o oglasima za posao na internetu (online job advertisements – OJA) i zbog toga se objavljuju kao eksperimentalna statistika“, saopštio je Eurostat.

Sljedeća zanimanja sa najvišim stopama slobodnih radnih mjesta bila su industrijski radnici u prerađivačkoj proizvodnji i ostali administrativni službenici (po 7,3 odsto), ostali radnici u prodaji (6,1 odsto), kao i stručni saradnici u umjetnosti, kulturi i kulinarstvu (6 odsto), navodi se u izvještaju.

Iz Eurostata su pojasnili da iako se i zanimanja u javnom sektoru, poput zdravstvenih radnika i nastavnika, suočavaju s poteškoćama u zapošljavanju, ona se rjeđe oglašavaju putem interneta, zbog čega su slabije rangirana ili uopšte nijesu obuhvaćena ovim podacima. S druge strane, IT zanimanja mogu biti precijenjena u statistici zasnovanoj na internet oglasima za posao.

Eurostat napominje da stopa slobodnih radnih mjesta mjeri nezadovoljenu potražnju za radnom snagom tako što se broj nepopunjenih radnih mjesta stavlja u odnos s ukupnim brojem slobodnih i popunjenih radnih mjesta.

