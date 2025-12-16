Elon Musk je postao prva osoba u historiji čije se bogatstvo procjenjuje na 600 milijardi dolara

Elon Musk je napravio još jedan ogroman korak ka tome da postane prvi bilioner u svijetu. Početkom ovog mjeseca, Muskova svemirska kompanija SpaceX pokrenula je takozvanu tender ponudu, kojom je vrijednost firme procijenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi iz augusta, potvrdila su za Forbes dva investitora u toj kompaniji. (Tender ponudom kompanija ili postojeći vlasnici omogućavaju kupovinu ili prodaju udjela po unaprijed utvrđenoj cijeni, bez izlaska na berzu).

Time je Muskovo bogatstvo, s obzirom na to da posjeduje procijenjenih 42 posto SpaceX-a, povećano za 168 milijardi dolara, na ukupno oko 677 milijardi dolara, prema procjeni u ponedjeljak u 12 časova po istočnoameričkom vremenu. Musk je sada prva osoba u historiji čija neto vrijednost iznosi 600 milijardi dolara ili više. Do sada niko nikada nije dostigao ni granicu od 500 milijardi dolara.

Tender ponuda dolazi u trenutku kada SpaceX cilja inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO) 2026. godine, koja bi mogla da procijeni kompaniju na oko 1,5 biliona dolara, potvrdio je jedan od investitora za Forbes. O tender ponudi i planovima SpaceX-a za izlazak na berzu ranije su izvještavali brojni mediji. Predstavnici Ilona Maska i SpaceX-a nijesu odgovorili na upite Forbesa za komentar.

Foto: Shutterstock

Čak i bez IPO-a po toj procjeni, koji bi Muska vjerovatno učinio bilionerom, njegov udio u SpaceX-u, procijenjen na 336 milijardi dolara, sada je njegova najvrijednija imovina, prema procjenama Forbesa. Njegov 12-procentni udio u Tesli, u međuvremenu, vrijedi oko 197 milijardi dolara, ne računajući opcije na akcije iz nagrade za učinak izvršnog direktora iz 2018. godine, koje je sud u saveznoj državi Delaver poništio u januaru 2024. godine. Forbes je vrijednost tih opcija umanjio za 50 odsto, na 69 milijardi dolara, do okončanja Muskove žalbe Vrhovnom sudu Delavera.

Ukoliko Musk izgubi tu žalbu, Tesla mu i dalje može obezbijediti alternativni put ka statusu bilionera. Naime, akcionari Tesle su u novembru odobrili rekordni paket naknada koji bi Masku mogao donijeti do bilion dolara dodatnih akcija (prije oporezivanja i troškova oslobađanja ograničenih akcija), ukoliko Tesla ispuni tzv. „Mars shot“ ciljeve, poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u narednih deset godina.

Tu je i Muskov xAI Holdings, koji je, prema navodima, u pregovorima o prikupljanju novog kapitala uz procjenu vrijednosti od 230 milijardi dolara. To bi bilo više nego dvostruko u odnosu na procjenu od 113 milijardi dolara koju je Musk naveo kada je u martu formirao kompaniju spajanjem svog startapa za vještačku inteligenciju xAI sa društvenom mrežom X. Forbes procjenjuje da Musk posjeduje 53 posto udjela u xAI Holdingsu, vrijednog oko 60 milijardi dolara.

Prelazak granice neto vrijednosti od 600 milijardi dolara samo je najnoviji u nizu prekretnica koje je Musk dostigao tokom proteklih pet godina. Njegovo bogatstvo je u martu 2020. iznosilo 24,6 milijardi dolara; rast cijene akcija Tesle učinio ga je do augusta te godine petom osobom u historiji vrijednom 100 milijardi dolara. U januaru 2021. prvi put je postao najbogatija osoba u svijetu, sa skoro 190 milijardi dolara. U septembru 2021. postao je treća osoba ikada čija je imovina procijenjena na 200 milijardi dolara (prije njega su to ostvarili osnivač Amazona Jeff Bezos i Francuz Bernard Arnault vlasnik luksuznog konglomerata LVMH. Mask je potom dostigao 300 milijardi dolara u novembru 2021, 400 milijardi u decembru 2024. i 500 milijardi u oktobru. (Osnivač Oracle, Larry Ellison, jedina je druga osoba koja je dostigla nivoe od 300 i 400 milijardi dolara.)

Sada je Musk bliži tome da postane bilioner nego da izgubi titulu najbogatijeg čovjeka u svijetu, s obzirom na to da ima prednost od 425 milijardi dolara u odnosu na trenutno drugoplasiranog, suosnivača Google Larry Page, čije se bogatstvo procjenjuje na 252 milijarde dolara. A kako Musku nedostaju još svega 23 milijarde dolara do granice od 700 milijardi, moguće je da na sljedeću veliku prekretnicu neće morati dugo da čeka.

Matt Durot, Forbes

