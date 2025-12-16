Ovlašteni prodavači automobila morat će imati vlastite mobilne servise za popravak vozila

Curbee, kompanija koja pruža usluge prodavačima automobila, saopštila je da istraživanje pokazuje da tržišne sile ukazuju na potrebu za većim prisustvom mobilnih servisnih usluga za automobile, koje će pružati dileri.

“Prosječni Amerikanac obiđe 16 mjesta koja mogu servisirati njegov automobil prije nego što dođe do lokalnog prodavača. To je ludo”, rekao je u saopštenju izvršni direktor Curbeeja, Amit Chandarana.

„Ali to je ujedno i ogromna prilika“, dodao je. „Prodavci koji su mobilni doslovno dopiru do svojih kupaca gdje god se oni nalazili, pružaju brzinu i transparentnost te osvajaju lojalnost bez dodatnih troškova prostora i izgradnje.“

Tradicionalno, vlasnici vozila su vozili svoje automobile i kamione kod prodavača, radionica i drugih pružatelja usluga radi stvari poput izmjene ulja, guma, akumulatora i radova vezanih za opoziv. Vrijeme potrebno za takve usluge može varirati. Vlasnici vozila su ili čekali dok se posao ne završi ili su organizirali prijevoz dok se posao ne završi.

Zagovornici mobilnih usluga, poput Curbeeja sa sjedištem u Los Angelesu, kažu da one mogu biti praktičnije i uštedjeti vrijeme vlasnicima vozila. S mobilnim servisom, rutinski poslovi se obavljaju na licu mjesta kod kupca, direktno kod kuće, korištenjem mobilnih servisnih jedinica.

Također, vozila su sve više računari na točkovima. Ponekad vozila zahtijevaju ažuriranja softvera, slično kao računari i pametni telefoni. Takva ažuriranja mogu izvršiti mobilne servisne jedinice.

Nalazi studije

Starija vozila: Prosječna starost vozila u SAD-u sada je 12,8 godina. Kako cijene vozila rastu, potrošači sve duže zadržavaju svoje automobile i kamione. To također znači da postoji više vozila s isteklim garancijama. Redovno održavanje, poput zamjene ulja, može produžiti vijek trajanja vozila.

Selidba dilera: Curbee je izvijestio da je broj zakazanih termina za servis kod dilera opao za 6% u odnosu na prošlu godinu, navodeći podatke Cox Automotive Xtime. Poslovanje dilera se konsoliduje. Broj vlasnika dilera opada jer pojedinačni vlasnici ili vlasnici malih lanaca prodaju svoje objekte velikim grupama. Istovremeno, nezavisni autoservisi zabilježili su porast broja zakazanih termina u odnosu na prošlu godinu.

Curbee je rekao da u SAD-u postoji više od 302.000 autolimarskih radionica u poređenju sa oko 18.000 dilera, pozivajući se na podatke Automotive Newsa i IBISWorlda.

Izvještaj kompanije Curbee “pokazuje da se nezavisne usluge doživljavaju kao bliže, brže, jeftinije i fleksibilnije”, saopštila je kompanija.

Za dilere, mobilna usluga “ne samo da zadržava kupce, već i vraća one koji su već otišli”, rekao je Chandarana u saopštenju. Dodao je da mobilna usluga omogućava dilerima da povećaju zadovoljstvo svojih kupaca.

