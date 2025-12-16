Zašto bi vikinška Norveška konačno mogla dobiti status svjetske baštine

Iako se Norveška često poistovjećuje s vikinškim dobom, u toj zemlji trenutno ne postoji nijedno vikinško nalazište na Listi svjetske baštine UNESCO-a. Razlozi za to su složeniji nego što se na prvi pogled čini, ali bi se to uskoro moglo promijeniti.

Ovoge sedmice norveška Direkcija za kulturnu baštinu objavila je da preporučuje sedam vikinških pejzaža za mogući upis na Listu svjetske baštine, što predstavlja najambiciozniji pokušaj Norveške do sada da osigura međunarodno priznanje svoje pomorske prošlosti.

Predložene lokacije uključuju neka od najznačajnijih vikinških grobnih humki u Skandinaviji, za koje se smatra da u sebi sadrže ostatke vikinških brodova, zakopanih ispod monumentalnih zemljanih humki prije više od hiljadu godina.

Ako nominacija bude odobrena, Norveška bi napokon dobila priznanje ravno onome koje već imaju vikinška nalazišta poput Jelling spomenika u Danskoj.

UNESCO paradoks vikinške Norveške

Norveška je dom nekih od najpoznatijih vikinških brodova na svijetu, uključujući Oseberg i Gokstad. Međutim, ti brodovi su iskopani prije više decenija i danas se nalaze u muzejima u Oslu.

Prema pravilima UNESCO-a, predmeti koji su uklonjeni sa svoje izvorne lokacije ne mogu se samostalno nominovati. Na Listu svjetske baštine mogu se uvrstiti samo kulturna dobra koja su sačuvana na mjestu na kojem su otkrivena.

Zbog toga je veliki dio najimpresivnije vikinške građe Norveške ostao izvan UNESCO-ovog fokusa. Ono što je preostalo jesu same grobne humke, monumentalni pejzaži koji i dalje kriju ostatke brodova ispod površine tla.

„Brodarske grobne humke u Norveškoj su bez premca u svijetu“, izjavila je Hanna Geiran, generalna direktorica Norveške direkcije za kulturnu baštinu, povodom objave preporuke.

Norveška je i ranije pokušavala. Zajednička multinacionalna vikinška nominacija za UNESCO nije uspjela 2015. godine, što je dovelo do preispitivanja načina na koji se vikinška baština predstavlja na globalnom nivou.

U međuvremenu su druge zemlje krenule samostalno. Danska je 2024. godine uspjela upisati pet vikinških kružnih tvrđava na UNESCO-vu listu, koristeći fokusiran pristup zasnovan na pejzažima. Norveški novi prijedlog slijedi sličnu logiku, stavljajući naglasak na grobne humke i njihov širi kulturni kontekst.

Sedam humki, jedna “vikinška Norveška”

Među predloženim lokalitetima nalaze se poznata vikinška središta poput Borrehaugenea u blizini Oslofjorda, Oseberghaugenea i Gokstadhaugenea u regiji Vestfold, te Gjellestada u Østfoldu.

Zajedno, ovi lokaliteti oslikavaju politički i pomorski pejzaž koji je nekada povezivao norveške elite u nastajanju s trgovačkim rutama širom Evrope.

Na zapadu zemlje posebno se ističe grobna humka Myklebust kod Nordfjordeida, u regiji Vestland, poznata po svojoj izuzetnoj veličini. Arheolozi vjeruju da je u njoj nekada bio sahranjen jedan od najvećih vikinških brodova ikada izgrađenih.

Kamena grobna humka, forme korištene u vikinško doba. Foto/Pixabay

Iako je humka djelimično iskopana još u 19. stoljeću, novija istraživanja pomoću savremene tehnologije, poput georadara, potvrdila su da se na lokalitetu i dalje nalaze opsežni ostaci broda.

Slična tehnologija promijenila je razumijevanje i drugih lokaliteta, uključujući Herlaugshaugen na ostrvu Leka u regiji Trøndelag. Iako je prvi put istražen još u 18. stoljeću, tek su nedavna, neinvazivna istraživanja potvrdila da humka najvjerovatnije sadrži brodski grob.

Tehnologija mijenja ono što se može zaštititi

Obnovljeni pokušaj upisa na UNESCO-vu listu usko je povezan s napretkom arheološke tehnologije. Georadar danas omogućava identifikaciju ostataka brodova bez iskopavanja, čime se lokaliteti čuvaju, a istovremeno se dokazuje njihova globalna vrijednost.

To je važno, ne samo za zaštitu kulturne baštine, već i za turizam. Za razliku od osjetljivih muzejskih eksponata, grobne humke mogu ostati dio živog pejzaža, dostupne posjetiocima uz pažljivo upravljanje.

Šta vikinška baština može postati

Čak i bez UNESCO statusa, Norveška je već pokazala kako se vikinška baština može predstavljati odgovorno i privlačno. Jedan od najboljih primjera je Sagastad, vikinški muzej u Nordfjordeidu, izgrađen oko vjerne rekonstrukcije broda Myklebust u prirodnoj veličini.

Umjesto da se brod premjesti u nacionalni muzej, projekat ga je zadržao u lokalnom kontekstu, pretvarajući mali fjordski grad u kulturnu destinaciju. Rezultat je autentično i snažno iskustvo, duboko povezano s mjestom.

Sagastad također pokazuje da UNESCO status nije jedini način očuvanja i promocije vikinške historije Norveške. Jednako su važni ulaganja, kvalitetna interpretacija i uključivanje lokalne zajednice.

Šta slijedi

Preporuka je sada upućena norveškom Ministarstvu klime i okoliša, koje će odlučiti hoće li grobne humke uvrstiti na zvaničnu nacionalnu listu kandidata za UNESCO.

Ukoliko se proces nastavi, puna UNESCO nominacija trajala bi nekoliko godina.

Norveška trenutno ima osam lokaliteta na Listi svjetske baštine, među kojima su Bryggen u Bergenu, pećinske slike u Alti, srednjovjekovna crkva Urnes i bivši rudarski grad Røros.

Dodavanje vikinških brodskih grobnih humki popunilo bi uočljivu prazninu na toj listi i napokon bi dalo formalno priznanje baštini koja već dugo oblikuje globalnu sliku Norveške.

David Nikel