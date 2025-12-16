Anketa o radnoj snazi: U BiH zaposleno 1,28 miliona ljudi

U posljednjem kvartalu 2025. godine u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,44 miliona osoba. Od toga broja, 1,28 miliona osoba bilo je zaposleno, dok je 162 hiljade osoba bilo nezaposleno, podaci su Ankete o radnoj snazi Agencije za statistiku BiH. U odnosu na prethodni kvartal, broj zaposlenih povećan je za 4,8%, a broj nezaposlenih smanjen je za 12,3%.

Broj osoba izvan radne snage iznosio je 1,43 miliona i manji je za 2,5% u poređenju s prethodnim kvartalom. Stopa aktivnosti stanovništva iznosila je 50,2%, stopa zaposlenosti 44,5%, a stopa nezaposlenosti bila 11,2%, dok je stopa neaktivnosti ostala visoka i iznosi 49,8%.

Posmatrano prema spolu, muškarci čine 60,1% ukupne radne snage, dok žene učestvuju sa 39,9%. Među zaposlenim osobama 61,9% su muškarci, a 38,1% žene. U strukturi nezaposlenih, žene su bile zastupljene sa 53,8%, a muškarci sa 46,2%.

Najveći dio radne snage pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina, sa učešćem od 65,5%. Slijede osobe starosti od 50 do 64 godine sa 26,9%, dok su mladi od 15 do 24 godine činili 6,2% radne snage. Osobe starije od 65 godina imale su najmanje učešće.

Obrazovna struktura radne snage pokazuje da najveći broj čine osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (67,8%). Osobe sa višim i visokim obrazovanjem učestvovale su sa 22,7%, dok je 9,5% radne snage imalo završenu osnovnu školu ili niži nivo obrazovanja.

U strukturi zaposlenih osoba najveće učešće imali su zaposlenici, sa 86,5%, dok je 11,9% bilo samozaposleno, a 1,6% činili su neplaćeni pomažući članovi. Posmatrano po djelatnostima, najveći broj zaposlenih bio je u uslužnim djelatnostima (58,6%), zatim u industriji i građevinarstvu (33,9%) te u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (7,5%).

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 28,7% je tražilo posao kraće od godinu dana, 14,3% od jedne do dvije godine, dok je 57,0% nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže.

Anketa o radnoj snazi provedena je na uzorku od 10.714 domaćinstava, u periodu od jula do septembra 2025. godine, prema metodologiji usklađenoj sa regulativama Evropske unije.

Amela Hasanbašić