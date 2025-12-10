Italijanska kuhinja postala je prva gastronomska tradicija na svijetu priznata od UNESCO-a

Italijanska kuhinja je postala prva čitava gastronomska tradicija na svijetu koja je zvanično priznata od strane UNESCO-a. Ovaj status ne samo da slavi bogatu kulturu i tradiciju Italije, već i štiti njenu autentičnost od lažnih imitacija, istovremeno otvarajući nove mogućnosti za turizam i ekonomiju zemlje, javlja CNN.

Odluku o proglašenju italijanske hrane nematerijalnom kulturnom baštinom u srijedu je potvrdila italijanska premijerka Giorgia Meloni, uoči objave koju se očekuje od UNESCO-a.

„Mi smo prvi na svijetu koji primaju ovo priznanje, koje odaje počast onome što jesmo i našem identitetu“, rekla je u izjavi. „Za nas Italijane, kuhinja nije samo hrana ili skup recepata. Ona je mnogo više- kultura, tradicija, rad i bogatstvo.“

Foto/Pixabay

Ovaj status označava uspješan kraj trogodišnje kampanje Ministarstva poljoprivrede Italije da tradicionalni način uzgoja, branja, pripreme i posluživanja hrane u zemlji bude priznat.

„Čin kuhanja u Italiji nadilazi jednostavnu prehrambenu potrebu i postaje složena i višeslojna svakodnevna praksa“, napisao je Pier Luigi Petrillo, jedan od urednika italijanske prijave, u početnom prijedlogu.

Ovo priznanje dolazi dok zemlja i dalje vodi borbu protiv „lažne“ italijanske hrane, uključujući nedavnu žalbu podnesenu Evropskom parlamentu nakon što su se na policama pojavili teglice prethodno pripremljenog sosa za karbonaru. Italija se također borila protiv proizvodnje lažnog maslinovog ulja i korištenja imena koja zvuče talijanski na proizvodima koji nisu proizvedeni u Italiji.

Priznanje UNESCO-a trebalo bi pomoći u zaštiti kuhinje od takvih kulinarskih zloupotreba, rekao je ministar poljoprivrede zemlje, Francesco Lollobrigida.

„Ovo priznanje je izvor ponosa, ali i svijesti o daljnjem vrednovanju naših proizvoda, naših teritorija i naših lanaca opskrbe“, rekao je Lollobrigida u izjavi. „Također će biti dodatni alat za suzbijanje onih koji žele iskoristiti vrijednost koju cijeli svijet prepoznaje u ‘Made in Italy’, a predstavljaće nove prilike za stvaranje poslova i bogatstva u regijama, te za nastavak tradicije koju je UNESCO priznao kao svjetsku baštinu.“

Živi gastronomski pejzaž

Status UNESCO baštine dodaje prestiž označenim kulturnim vrijednostima, od povijesnih spomenika do nematerijalnih tradicija, poput plivanja u bazenima na Islandu ili pčelarstva u Sloveniji. Uz prestiž dolazi i odgovornost: zemlje moraju čuvati i održavati svoje kulturne dragocjenosti.

Ovakvo priznanje često podstiče turizam, iako je Italija, kao jedno od najposjećenijih odredišta u Evropi, već preplavljena posjetiocima tokom čitave godine. Premijerka Giorgia Meloni ističe da će odluka UNESCO-a donijeti i značajnu finansijsku korist.

Foto/Pixabay

„Već izvozimo poljoprivredno-prehrambene proizvode u vrijednosti od 70 milijardi eura i vodeća smo ekonomija u Evropi po dodanoj vrijednosti poljoprivrede. Ovo priznanje dodatno će podići italijansku ekonomiju na nove visine“, rekla je.

Italija je već prepoznata na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine kroz različite tradicije, uključujući ručno zvonjenje (2024.), pjevanje opere (2023.), lov i vađenje tartufa (2019.), majstore neapolitanske pizze (2017.) i proslave velikih procesionalnih struktura (2013.). Također je uvrštena među mjesta koja praktikuju mediteransku ishranu.

U svojoj prijavi Italija je naglasila da „živi gastronomski pejzaži“ zemlje odražavaju biokulturnu raznolikost, a kuhinja poštuje principe održivosti, sezonskosti i racionalnog korištenja resursa. Prenošenje kulinarskih tradicija unutar porodica kroz generacije stvara duboku emotivnu povezanost s hranom.