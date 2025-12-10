Porezni obveznici FBiH uplatili gotovo 8 milijardi KM javnih prihoda: Općina Ilidža prednjači po fiskalnom prometu

Porezni obveznici u Federaciji BiH u prvih jedanaest mjeseci 2025. godine uplatili su ukupno 7,97 milijardi KM javnih prihoda, što predstavlja povećanje od 748,5 miliona KM, odnosno 10,37% u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Svih deset kantona FBiH zabilježili su rast naplate javnih prihoda. Kanton Sarajevo je kanton u kojem su obveznici uplatili najveći iznos i to 2.949.332.404 KM, što je za 249.664.279 KM više nego prethodne godine. Nakon njega dolazi Tuzlanski kanton koji je ostvario 1.355.744.121 KM, što je za 126.076.750 KM više nego u istom periodu 2024. godine, te Zeničko-dobojski sa naplatom od 1.020.812.375 KM, što predstavlja povećanje od 107.900.675 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton uplatio je 886.861.787 KM, što je za 64.045.536 KM više nego prethodne godine. Srednjobosanski kanton uplatio je 607.303.855 KM, Unsko-sanski 479.972.222 KM, a Zapadnohercegovački 337.178.143 KM, sa rastom od 71.077.493 KM, 52.272.457 KM i 40.710.716 KM. U Kantonu 10 uplaćeno je 154.326.310 KM (više za 18.094.666 KM), Bosansko-podrinjski kanton 91.528.250 KM (više za 11.085.603 KM), a Posavski kanton 83.322.628 KM, što je rast od 7.578.825 KM.

Najviše fiskalnih uređaja instalirano je na području Općine Centar Sarajevo, ukupno 7.212. U novembru 2025. godine najveći evidentirani promet putem fiskalnih uređaja zabilježen je u Općini Ilidža, gdje je registrovan promet od 446.306.777,21 KM.

Ukupan broj fiskalnih uređaja u Federaciji BiH na dan 30.11.2025. godine iznosio je 109.628, što je povećanje od 4.507 uređaja u odnosu na godinu ranije. Ukupan evidentirani promet putem fiskalnih uređaja za period januar–novembar 2025. godine bio je 66.604.883.846,08 KM, što predstavlja povećanje od 3.633.465.924,23 KM ili 5,77% u odnosu na isti period 2024. godine.

Doprinosi i porezi bilježe značajan rast

Najznačajniji rast ostvaren je kod doprinosa, koji su za period januar-novebar ove godine iznosili 5.529.806.298 KM. To je za 551.709.564 KM više nego u istom periodu 2024. godine.

Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa za prvih jedanaest mjeseci 2025. godine iznose 7.155.241.419 KM, što je 726.064.590 KM više nego u istom periodu 2024. godine.

Takse i naknade zabilježile su blagi rast i iznosile su 713.121.828 KM, što je povećanje od 12.015.179 KM. Članarine su povećane za 2.241.009 KM i iznosile su 18.152.959 KM. Novčane kazne iznosile su 74.135.999 KM i porasle su za 6.873.217 KM. Ostali javni prihodi iznosili su 4.976.479 KM, što predstavlja povećanje od 966.164 KM.

Broj aktivnih poslovnih subjekata u ovoj godini bio je 134.570, što predstavlja porast u odnosu na 30.11.2024. godine kada je evidentirano njih 131.641. Broj inspekcijskih nadzora u periodu januar–novembar 2025. iznosio je 5.076, što je 1.210 kontrola više nego u istom periodu prethodne godine.

U nadzorima je utvrđeno 280 slučajeva rada bez odobrenja, 1.026 neprijavljenih radnika, 245 slučajeva neinstaliranog fiskalnog uređaja i 1.436 slučajeva neevidentiranja prometa. Ukupan broj zapečaćenih objekata bio je 500, što je porast u odnosu na 321 objekt zapečaćen prethodne godine.

U 2.131 kontroli izdati su prekršajni nalozi, a ukupan iznos izrečenih kazni bio je 5.555.295 KM, što je nešto manje nego u 2024. godini kada je iznos kazni bio 6.177.240 KM.

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2025. godine iznosio je 546.663, što je za 857 manje nego 31.10.2025. godine. Od ukupnog broja zaposlenih, 303.470 su muškarci, a 243.193 žene. Zaposlenih do 35 godina starosti bilo je 176.233, što čini 32,24% ukupnog broja zaposlenih, dok je zaposlenih starijih od 36 godina bilo 370.430, odnosno 67,76%.

Amela Hasanbašić