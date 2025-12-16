Ford pretrpio udarac od 19,5 milijardi dolara: Povlačenje iz planova za električna vozila i obustava proizvodnje F-150 Lightninga

Ford je u ponedjeljak saopćio da se povlači iz dijela svojih planova vezanih za električna vozila, što će rezultirati troškom od 19,5 milijardi dolara koji će se uglavnom odraziti na poslovne rezultate u tekućem kvartalu.

Međutim, isključujući taj jednokratni trošak, kompanija navodi da bi ovaj kvartal zapravo mogao biti prilično uspješan, zahvaljujući snažnoj prodaji tradicionalnih kamiona i SUV vozila s benzinskim motorima. Ford je podigao svoj godišnji cilj operativne dobiti na 7 milijardi dolara.

Ipak, povlačenje iz planova za električna vozila znači i da će njegov vodeći električni model, F-150 Lightning, biti stavljen na neodređenu pauzu. Ford je saopćio da će naredna generacija modela F-150 imati domet od 700 milja (oko 1.125 kilometara) te poboljšane sposobnosti teškog vučenja. U ponedjeljak je također objavljeno da je proizvodnja originalnog modela F-150 Lightning obustavljena ovog mjeseca, ali bez ikakvih detalja o tome kada bi proizvodnja nove verzije mogla početi.

Potražnja za električnim vozilima snažno je porasla tokom ljeta i u septembru, zbog planiranog isteka američkog poreskog kredita od 7.500 dolara za kupce električnih vozila. Fordova prodaja električnih vozila porasla je za 30% u trećem kvartalu u odnosu na isti period prethodne godine, saopćila je kompanija u oktobru. Ipak, ta prodaja iznosila je svega 30.600 vozila, odnosno nešto manje od 6% ukupne Fordove prodaje u SAD-u. Iako kompanija još nije objavila podatke o prodaji električnih vozila u četvrtom kvartalu, vanjske procjene ukazuju na to da je ukupna prodaja električnih vozila u SAD-u naglo pala.

REUTERS/Rebecca Cook

Ford i drugi proizvođači automobila snažno su ulagali u planove vezane za električna vozila, očekujući stroge ekološke propise koje je uvela administracija predsjednika Bidena. Također su računali na to da će neke savezne države slijediti primjer Kalifornije i u roku od deset godina zabraniti prodaju vozila s motorima na fosilna goriva.

Međutim, administracija predsjednika Trumpa povukla je te propise o emisijama, kao i finansijsku podršku električnim vozilima, te osporava ovlasti saveznih država da uvode strožija pravila. Zbog toga Ford sada traži načine da dio tih resursa iskoristi u druge svrhe, a ne isključivo za pogon električnih vozila. Jedan od planova koje je kompanija objavila u ponedjeljak jeste prenamjena dijela kapaciteta baterija za električna vozila u energetskoj infrastrukturi i za rastuće potrebe data-centara.

Please enable JavaScript

