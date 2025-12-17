Samir Bečić, svjetski priznati stručnjak za fitness i zdravlje za Forbes BiH: Želim povezati što više američkih i bh. kompanija

Fitness stručnjak, biznismen, filantrop, aktivista, autor; sve navedeno predstavlja rad Samira Bečića. Ovaj rođeni Ključanin posljednjih 25 godina živi i radi u SAD-u, a brojni projekti koje je do sada realizirao, utemeljeni na konceptu promoviranja i edukacije o zdravom načinu života, donijeli su mu i međunarodnu prepoznatljivost kao i priznanja. 2023. godine tadašnji američki predsjednik Joe Biden dodijelio mu je Predsjedničku nagradu za životno djelo za doprinos zajednici svojim radom, dok je grad Houston dva datuma službeno proglasio kao Dan Samira Bečića. Osim što je na najkonkurentnijem tržištu izgradio ozbiljan biznis, više od 8.000 sati proveo je u volonterskom radu. Tokom dugogodišnje karijere, savjetovao je građane, ali i političare, kongresmene, kao i mnoge celebrityje, kako da žive aktivnije i unaprijede zdravlje i kvalitet života. Danas je zvanični Fitness Car grada Houstona i savjetnik za zdravlje i fitness gradonačelnika ovog američkog grada, čime je pokazao kako se fitness iz individualne sfere može „preseliti“ u sferu javne politike jedne zajednice.

Biti fit i zdrav danas

U vremenu stresa, nedostatka kvalitetnog odmora, preplavljenosti informacijama, ostati fit i zdrav postaje sve više imperativ. Otvarajući ovu temu, Bečić podsjeća kako su ljudi prije 150-200 godina imali mnogo zdravije navike kako u ishrani tako i fizičkoj aktivnosti, jer su konzumirali vlastitu organsku hranu. Međutim, vremena se mijenjaju, kaže, i ključ je danas u balansu, za koji nije potreban veliki napor.

„Ako nakon posla odlučite hodati samo kilometar, pojesti jabuku ili smanjiti unos tjestenine, to je već pravac prema zdravijem životu“, kaže Bečić za Forbes BiH.

Grad Houston je dva datuma službeno proglasio kao Dan Samira Bečića, Foto: Lični arhiv

Kao i svaka industrija i fitness se suočava sa izazovima. Tržište je preplavljeno influenserima i marketinškim porukama, koje nude brze transformacije. Stoga se postavlja pitanje – kako prepoznati stručan savjet. Naš sagovornik na ove izazove ne gleda kroz crno-bijelu prizmu. Svjestan je, kaže, da se formalna edukacija marginalizira, a do izražaja dolaze osobe koje imaju drugačiji, i za neke interesantan pristup ovoj industriji, ali isto tako napominje da, influenseri, koliko su napravili konfuzije, isto tako su značajno popularizirali zdrav život i uspjeli doprijeti do ljudi koji o tome nikada nisu ni razmišljali.

„Čovjek sam koji pozitivno razmišlja, i uvijek kažem da svaka osoba koja promoviše zdrav život stvara jednu bolju atmosferu. Nikada više ljudi nije razmišljalo o treningu kao što razmišlja sada. To primijetim i u Bosni i Hercegovini“, govori on.

Samir Bečić i dr. Oz, Foto: Lični arhiv

Kako se država sistemski treba brinuti za zdravlje svojih ljudi

I dok na jednoj strani raste svijest brige o sebi, na drugoj se bilježi porast gojaznosti, posebno među djecom. Prošle godine Forbes je u jednom od svojih članaka ukazao na podatak kako više od milijardu ljudi ima problem sa pretilošću.

„Taj paradoks je normalan“, kaže Bečić i dodaje:

„Amerika ima najviše fit ljudi na svijetu, a istovremeno i najviše pretilih. Neki postaju više osviješteni o zdravom načinu života i to prihvataju kao dio svog svakodnevnog života, dok neki idu u suprotnom pravcu. Razlog zbog čega gojaznost među mlađom populacijom raste, je što djeca provode pet, sedam i u nekim slučajevima i do deset sati dnevno uz video-igrice i ekrane, bez igre na otvorenom i druženja sa vršnjacima. Sjećam se svog odrastanja, u parku sam svaki dan provodio po dva, tri sata, i to je bila moja fizička aktivnost“, govori Bečić dodajući kako je jedna od njegovih ključnih misija kao Fitness Cara Houstona, rad s djecom u školama, gdje ih, kaže, educira i motivira da budu više fizički aktivna, da se druže sa prijateljima kroz sport i smanje vrijeme provedeno uz tehnologiju.

„Uopće nisam protiv tehnologije, mislim da je jako važna, ali sve ima svoje granice“, ističe Bečić i pojašnjava kako bi po njemu trebala izgledati država koja sistemski brine o zdravlju svojih ljudi od najranije dobi.

„Imate dosta država u Evropi koje to rade. Nordijske države uče djecu odmalena da budu fizički aktivna i da se zdravije hrane. Mislim da se ovakav, sistemski pristup treba poširiti na sve zemlje, i najbolje se provodi kroz školu. Upravo o tome razgovaram sa guvernerom kako da unaprijedimo ovaj segment u cijelom Texasu, govori on i dodaje:

Trenutno u privatnim školama u Americi, djeca se bave sportom svaki dan, najmanje sat, a veoma često i dva.“

Jedna od Samirovih ključnih misija kao Fitness Cara Houstona je rad s djecom u školama, gdje ih, kaže, educira i motivira da budu više fizički aktivna, da se druže sa prijateljima kroz sport i smanje vrijeme provedeno uz tehnologiju, Foto: Lični arhiv

Djeca koja praktikuju zdrav način života, ističe on, više se fizički kreću, bolje su fokusirana na školske ocjene i pokazuju bolje rezultate na testovima.

„A najvažnija stvar koju često zaboravljamo je da manje uzimaju zabranjene supstance , taj procenat je čak ispod pet posto“, govori Bečić.

Za njega je ovo i ekonomski važno pitanje.

Samir Bečić sa suprugom i sinom, Foto: Lični arhiv

Teško je u nezdravom društvu imati zdravu državu

„Firmi koja promoviše zdrav način života, naučno je dokazano, za svaki uloženi dolar vraćaju se tri kroz povećanu produktivnost. Zdraviji i fizički aktivni radnici su efikasniji i discipliniraniji na poslu, mnogo manje odsustvuju zbog bolovanja i više su motivirani da napreduju unutar organizacije“, kaže Bečić i dodaje kako postoji i matematička formula kojom se mjeri povrat na ovakva ulaganja.

„Isto vrijedi i za državu. Zdravo društvo znači zdrava država. Teško je u jednom nezdravom društvu imati zdravu državu“, naglašava Bečić.

Poruka za mlade u BiH: Učite od ljudi koji su napravili velike rezultate. Nemojte biti ljubomorni na te osobe, nego ih posmatrajte kao nekoga od koga možete nešto naučiti, Samir Bečić za Forbes BiH

Prema podacima GlobeNewswirea tržište klubova zdravlja i fitnessa globalno je prošle godine procijenjeno na više od 100 milijardi američkih dolara. Udio ove industrije, kaže naš sagovornik u američkom GDP-u ogroman.

„Kada sam došao u Ameriku prije 25 godina, počeo sam raditi kao fitness trener, da bi nakon dvije godine postao direktor najvećeg kluba u Americi sa više od 40.000 članova. U to vrijeme klub je ostvarivao dobit preko 20 miliona dolara godišnje, možete zamisliti kolika je ona danas. Fitness industrija se razvija tako brzo da ljudi iz raznih profesija, dolaze u nju jer je bolje plaćena. I taj se broj naglo povećava iz dana u dan. Prije 25 godina, dobit klubova iznosila je preko milijardu dolara.“

Tokom 25 godina života u SAD-u, Samir Bečić izgradio je status jednog od najvećih stručnjaka za zdravlje i fitness, Foto: Lični arhiv

Rad na povezivanju američkih i bh. kompanija

Ovaj uspješni Bosanac i Hercegovac u Americi upravlja sa pet vlastitih kompanija, dok je u nekoliko drugih dio vlasničke strukture. Zahvaljujući svom fitness programu Health Fitness Revolution, postao je prepoznatljivo ime ne samo na američkom tržištu, već i globalno.

Volio bih da velike kompanije iz oblasti zdravog načina života i proizvodnje fitness opreme budu u Bosni i Hercegovini, te da BiH postane proizvodni centar za cijeli Balkan. Na tome isto radimo, Samir Bečić za Forbes BiH

Iz perspektive poslovno ostvarenog čovjeka, mladima, koji tek razmišljaju o pokretanju biznisa savjetuje da se ne plaše ulaska u poduzetnički svijet.

„I ako budete razočarani, pet puta da vam neko kaže: ‘ne može to tako, ne možeš uspjeti, to je jako teško’, ti kaži: ‘može, to je veoma lako i ja mogu uspjeti’. Tako ćete negativnu energiju u svojoj glavi pretvoriti u dva puta veću pozitivnu energiju. Ali za uspeh su jako važni rad, disciplina i fokusiranost. Ideja je jako važna, ali nije najvažnija. Ako nije povezana sa disciplinom, fokusom i radnom navikom, ona ostaje samo ideja. Radite uporno. I možda najveća poruka koju imam za mlade ljude u BiH – učite od ljudi koji su napravili velike rezultate. Nemojte biti ljubomorni na te osobe, nego ih posmatrajte kao nekoga od koga možete nešto naučiti. Često sam na Balkanu vidio ljude koji uspijevaju, dok ih drugi gledaju negativno i sa ljubomorom, umjesto da svojoj djeci pokažu kako je neko napravio pozitivnu stvar i motiviraju ih da i oni budu takvi, da uče od tih ljudi. Zato, ako imate primjer u svom gradu, u svojoj zajednici, neke osobe koja stvara, koja je dobar privrednik ili je uspješna u bilo čemu, gledajte na nju pozitivno i govorite sve najbolje o njoj svojoj djeci, kako bi imali uzor. To je jako važno“, kaže Bečić.

Godine 2023., tadašnji američki predsjednik Joe Biden dodijelio je Samiru Bečiću Predsjedničku nagradu za životno djelo, Foto: Lični arhiv

Iako je karijeru izgradio u SAD-u, Bečić sve više gleda prema Bosni i Hercegovini. Aktivno radi na povezivanju američkih i bh. kompanija, a državu Texas vidi kao važno pokretačko mjesto buduće saradnje.

Prije nekoliko mjeseci u Houstonu je imao priliku ugostiti grupu direktora najvećih kompanija iz BiH za koje je organiziran zvanični doček uz podršku gradonačelnika, koji je Bečiću za ovu priliku predao ključeve grada kako bi se u gradskoj Vijećnici upriličio event za bh. poslovnu delegaciju. Upoznao je kaže tada mnogo mladih i sposobnih ljudi iz Sarajeva, Tešnja, Teslića…

„Impresioniran sam bio kako razmišljaju poduzetnički, poput velikih američkih kompanijama, jedina razlika je u veličini tržišta. Na prijemu je bila i Američka privredna komora Bosne i Hercegovine, i svi ti ljudi su pozitivno utjecali na mene na način da sam vidio da se Bosna budi“, kaže Bečić koji je za američke i bh. poduzetnike organizovao i prijem u svom domu na koji su bili pozvani i konzuli različitih država.

Samir Bečić proglašen Volonterom godine u Teksasu za 2025., Foto: Lični arhiv

„Drugi put kada budemo organizirali doček u Houstonu, koji je jedan od najbogatijih gradova u Americi, dovest ćemo još više američkih biznesmena da se povezuju. To je trenutno moj fokus za BiH kao i projekat da svaka država u SAD dobije bh. zastavu. Država Texas je već dobila, tako da, kada bh. delegacija dođe u oficijelnu posjetu, pored američke će biti i bh. zastava. Iako zvuči simbolično, to je veoma važno, jer pokazuje državu koju predstavljate. Mislim da se dešavaju pozitivne stvari, i da je ovo tek početak jednog povezivanja između Houstona, Texasa i BiH“, kaže Bečić koji razmatra i vlastite investicije u Bosni i Hercegovini.

„Volio bih da velike kompanije iz oblasti zdravog načina života i proizvodnje fitness opreme budu u Bosni i Hercegovini, te da BiH postane proizvodni centar za cijeli Balkan. Na tome isto radimo“, kaže Bečić na kraju razgovora.