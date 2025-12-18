Svalbard – Norveška, mjesto za život i rad u Evropi bez viza

U norveškom Arktiku nalazi se arhipelag Svalbard, koji je najbliži onome što Evropa ima mjestu za boravak bez vize. U nastavku slijedi objašnjenje gdje se nalazi, kako možete tamo živjeti i zašto biste to mogli željeti.

Rastuća uloga Svalbarda u arktičkom turizmu

Svalbard se nalazi između Norveške i Sjevernog pola, otprilike između 74° i 81° sjeverne geografske širine u Arktičkom okeanu. Longyearbyen, glavni grad, nalazi se na pola puta između Tromsoa i Sjevernog pola, što ga čini jednim od najsjevernijih gradova na svijetu. Zimi vlada potpuni mrak, dok ljeti sunce nikada ne zalazi.

Foto: Shutterstock/imageBROKER.com

Svalbard je poznat po polarnim medvjedima, morževima, arktičkim lisicama, irvasima i morskim pticama. Ljetna krstarenja fokusiraju se na posmatranje kitova, dok se zimska krstarenja fokusiraju na auroru borealis. Kao i na mnogim pristupačnim mjestima na Arktiku, turizam doživljava snažan rast. Istovremeno, uvode se stroži ekološki propisi kako bi se ograničio pristup osjetljivim područjima i lukama, kao i kako bi se strogo odvojili ljudi od susreta s polarnim medvjedima i drugim životinjama. Novi propisi, međutim, mogli bi zapravo učiniti Svalbard boljim mjestom za posmatranje divljih životinja, sa smislenijim i odgovornijim interakcijama. Zanimljiva činjenica je da su mačke zabranjene u Longyearbyenu, kako bi se zaštitila lokalna populacija ptica.

Zašto Svalbard ima (skoro) bezvizni režim?

Jedinstvena pravila otvorenog pristupa na Svalbardu potiču iz sporazuma potpisanog u Parizu 8. februara 1920. godine. Tokom prethodnih decenija, arhipelag je funkcionisao kao svojevrsna ničija zemlja, ali je postajao sve zanimljiviji iz komercijalnih i naučnih razloga. Prvi svjetski rat zaustavio je proces odlučivanja o suverenitetu. Pariski mirovni proces, kada su se svjetske karte precrtavale i preračunavale, pružio je idealnu priliku. Norveška je dobila kontrolu nad arhipelagom uz uslov da svi imaju jednaka prava pristupa.

Foto: Shutterstock/Lasse Johansson

Sporazumom o Svalbardu propisano je da svi građani zemalja potpisnica imaju jednaka prava na život, rad i poslovanje u tom području. Ova prava postoje nezavisno od prava Norveške da uvede vizne zahtjeve. Stanovnici moraju dokazati da se mogu finansijski izdržavati. Uključujući zdravstvenu zaštitu i troškove života, i naravno, moraju poštovati zakon.



Sporazum o Svalbardu prvobitno je potpisalo devet zemalja – Norveška, SAD, Danska, Francuska, Italija, Japan, Holandija, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Od tada je sporazum proširen na oko 40 zemalja, uključujući Rusiju, Kinu, Njemačku, Španiju i mnoge druge članice EU.

Paradoks bezviznog pristupa Svalbardu

Jedna od zanimljivih specifičnosti Svalbarda je da arhipelag nema viznu ili pasošku kontrolu. To znači da predstavlja dio Evrope sa bezviznim pristupom za sve. Međutim, ako putujete samostalno, prilično je teško doći do ovog norveškog arhipelaga bez prolaska kroz aerodrom u Norveškoj. Budući da je Norveška dio Šengenskog prostora, većini ljudi je potrebna važeća Šengenska viza ili pasoš. To znači da je Svalbard bez viza u teoriji, ali ne u potpunosti u praksi. Svako ko ima pravo ulaska u Norvešku može živjeti na Svalbardu, bez obzira na državljanstvo ili status vize/boravišne dozvole.



Na ostrvima nema željeznice, tako da je pristup moguć samo morem ili vazduhom, a najčešći letovi su iz Osla ili Tromsea do aerodroma Longyearbyen. Glavno naselje je upravo Longyearbyen, sa oko 3.000 stalnih stanovnika. Nalazi se na ostrvu Spitsbergen, glavnom ostrvu arhipelaga.

Foto: Shutterstock/Thomas Oswell Richards

Drugi način da se stigne tamo je ljetnim krstarenjem, kada se arktički led dovoljno otopi da omogući pristup. Također je moguće doći preko ekspedicijske kompanije koja organizira ture.



Teškoće u pristupu Svalbardu također naglašavaju ekološki otisak boravka na ovim otocima. To je važno razmatranje za svakoga ko planira živjeti tamo. Uvoz robe i transporta, iz očiglednih razloga, dominiraju svakodnevnim životom. Letovi do i iz kontinentalne Europe ili čak udaljenijih destinacija, kao i korištenje kruzera, rezultiraju izuzetno visokim emisijama po glavi stanovnika.

Alex Ledsom, saradnik Forbesa