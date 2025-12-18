Šta čeka dionice Applea 2026. godine, rast ili krah

U narednoj godini očekuju se poteškoće na horizontu za dionice Applea. Tokom posljednjih godina, cijena dionica se više nego udvostručila i porasla je sa oko 130 dolara na kraju 2022. godine na gotovo historijske maksimume od oko 275 dolara. Međutim, prihodi su u tom periodu ostali relativno stabilni. Iako su profitne marže blago porasle, to poboljšanje je minimalno, a rast prihoda je ostao usporen.

U posljednje tri fiskalne godine, prihodi su rasli u prosjeku za svega oko 2,4% godišnje. Očekuje se da će poticaj ove godine, zahvaljujući ciklusu nadogradnje iPhonea 17, biti privremen, a ne dugoročni trend.

Istina, operativne marže su porasle sa 30,3% u 2022. godini na trenutnih 31,9%, ali prvenstveno zbog strukture proizvoda, a ne zbog veće potražnje. Profitabilnost je postepeno rasla jer su usluge rasle brže, dok je prodaja hardvera zaostajala, što sugerira da Apple više zarađuje zahvaljujući cijenama i miksu proizvoda nego zbog povećanog obima prodaje.

Istovremeno, čini se da Apple propušta talas umjetne inteligencije, koji je trenutno najveći trend u tehnologiji. Značajne nadogradnje Siri suočile su se s brojnim kašnjenjima, a Appleove AI sposobnosti se široko smatraju slabijim u odnosu na konkurente poput Googlea. Vision Pro, Appleova prva velika nova kategorija proizvoda u gotovo deset godina, također nije ispunila očekivanja, uz predviđenu prodaju u prvoj godini od svega 400.000 do 500.000 jedinica.

Ovaj rast cijene dionica nije potaknut poboljšanjem fundamentalnih pokazatelja. Umjesto toga, rezultat je agresivnog finansijskog inženjeringa.

U posljednje tri godine, Apple je potrošio oko 280 milijardi USD na otkup vlastitih dionica, značajno smanjujući broj dionica u opticaju i povećavajući zaradu po dionici (EPS). U posljednjoj fiskalnoj godini, Apple je izdvojio 91 milijardu USD za otkup dionica, u poređenju sa oko 34 milijarde USD za istraživanje i razvoj te svega 13 milijardi USD za kapitalne investicije.

Ovakva raspodjela kapitala je važna

Kompanije koje zaslužuju visoke multiplikatore obično intenzivno reinvestiraju kako bi produžile svoju putanju rasta. Uzmimo Google kao primjer. Oni značajno povećavaju ulaganja, podižući procjene kapitalnih izdataka za 2025. godinu na između 91 i 93 milijarde USD, kako bi razvili AI infrastrukturu i osigurali dugoročnu lidersku poziciju. Suprotno tome, Apple izgleda da ide u suprotnom smjeru: raspodjeljuje kapital u velikim iznosima, dok istovremeno nedovoljno ulaže u nove izvore rasta.

To dovodi do pitanja valuacije

Trenutno se Appleom trguje po omjeru cijene i prodaje (price-to-sales) od oko 9,9x, blizu historijskih maksimuma i znatno iznad historijskih nivoa, čak i tokom ere Stevea Jobsa. Bez obzira na Stevea Jobsa i njegove izvanredne marketinške vještine, bez obzira na to šta je Jobs najavljivao ili koliko je impresionirao, Apple se nikada nije trgovao po ovako visokom multiplikatoru.

Međutim, prihodi su gotovo nepromijenjeni, implementacija AI-ja je spora, napori u razvoju novih proizvoda nisu dali očekivane rezultate, a kapital se nesrazmjerno usmjerava na otkup dionica umjesto na istraživanje i razvoj ili kapitalne investicije. Apple se vrednuje kao da ulazi u novu fazu rasta, ali njegovi prihodi, inovacije i raspodjela kapitala ukazuju na suprotno. Ovaj nesklad predstavlja glavni rizik pri trenutnoj valuaciji.

